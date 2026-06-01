Poważny wypadek w miejscowości Sadowie. Zablokowana DK9, są ranni

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe przedpołudnie, 1 czerwca, tuż po godzinie 11:00. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku, z którego wynikało, że sytuacja jest poważna. Na miejscu pracują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, którzy zabezpieczają teren i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

Trzy osoby w szpitalu

Według wstępnych informacji przekazanych przez służby, w wyniku wypadku rany odniosły trzy osoby. Na ten moment nie podano szczegółów dotyczących ich stanu zdrowia. Wiadomo jednak, że siła uderzenia była na tyle duża, że niezbędne było całkowite wstrzymanie ruchu na tym odcinku trasy.

Kierujący BMW, 24-letni mężczyzna podczas manewru wyprzedzania pojazdu ciężarowego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu wykonującej manewr skrętu w lewo, 54-letniej kobiecie kierującej Fordem. W Fordzie podróżowała dodatkowo 79-letnia kobieta. Wszyscy uczestnicy wypadku trafili do szpitala. Kierujący byli trzeźwi - informuje policja

Policja wyznaczyła objazdy

Droga krajowa nr 9 jest jedną z kluczowych arterii regionu, dlatego służby mundurowe natychmiast wprowadziły organizację ruchu zastępczego, aby rozładować tworzące się korki.Szczególne instrukcje skierowano do kierowców pojazdów ciężarowych:

Jadący od strony Ostrowca Świętokrzyskiego: powinni kierować się drogą wojewódzką nr 755 w stronę Ożarowa.

powinni kierować się drogą wojewódzką nr 755 w stronę Ożarowa. Jadący od strony Opatowa: zalecany jest objazd drogą krajową nr 74, również w kierunku Ożarowa.

Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać co najmniej kilka godzin. Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.