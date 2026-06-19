Powrót tanecznej sceny do Starachowic

Muzyka taneczna wraca do Starachowic niejako na prośbę mieszkańców, którzy odczuwali brak tego typu wydarzeń w naszym mieście. Współpraca lokalnego samorządu z jedną z największych firm w Starachowicach ma stworzyć widowisko na najwyższym poziomie. „Disco Grill z Animex Foods” ma być świętem lokalnej społeczności, które łączy pokolenia przy dźwiękach najgorętszych hitów i zapachu grillowanych przysmaków. Atmosferę do czerwoności rozgrzeją zaproszeni artyści, którzy swoimi energicznymi występami bez wątpienia porwą do tańca tłumy pod sceną. Jeśli tęskniliście za beztroską zabawą pod gołym niebem, ta noc z nawiązką zrekompensuje czas oczekiwania.

Zapraszamy serdecznie na Disco Grill z firmą Animex Foods, która w Starachowicach ma swój zakład produkcyjny. Mam nadzieję, że ta impreza już na stałe zagości w kalendarzu miejskich imprez w kolejnych latach. Na to się przynajmniej wstępnie z firmą umówiłem i mam nadzieję, że tak będzie. Fajnych wykonawców nie zabraknie, będziemy również wspólnie grillować - zapowiada Prezydent Starachowic Marek Materek.

Autor: Dawid Bąk Disco Grill z Animexem w Starachowicach. Na początek wakacji taneczne show jakiego jeszcze nie było

Disco Grill z Animexem w Starachowicach. Kto wystąpi?

Na scenie przy ulicy Szkolnej w Starachowicach pojawią się zarówno uznane "kultowe" gwiazdy sceny tanecznej jak i przedstawiciele młodego pokolenia. Do tańca porwą Was takie legendy jak: Weekend, Boys i Bayer Full. Do czerwoności rozgrzeją uczestników wydarzenia dziewczyny z zespołu Top Girls.

Disco Grill z Animex Foods. Jedną z gwiazd zespół Boys

Historia zespołu Boys to klasyczna opowieść o narodzinach legendy, która na zawsze odmieniła polską scenę muzyki tanecznej. Wszystko zaczęło się wiosną 1991 roku w małej miejscowości Mońki na Podlasiu, kiedy Marcin Miller wraz z Krzysztofem Cieciuchem postanowili założyć grupę, która początkowo grała muzykę chodnikową w lokalnych klubach. Nikt wtedy nie przypuszczał, że surowe, pełne młodzieńczej energii brzmienie i chwytliwe teksty błyskawicznie podbiją serca milionów Polaków. Wydany w latach 90. kultowy album Milioner oraz megahit „Wolność” katapultowały formację na sam szczyt popularności, czyniąc z nich absolutnych pionierów i królów gatunku disco polo. Mimo upływu dekad, zmian w składzie oraz ewolucji muzycznych trendów, Boys pod wodzą charyzmatycznego Marcina Millera nie zwalnia tempa.

Autor: AKPA

Zespół Weekend i "Ona tańczy dla mnie" porwie do tańca Starachowice

Zespół Weekend to jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych formacji w historii polskiej muzyki dance i disco polo. Grupa została założona w 2000 roku w Sejnach przez wokalistę i lidera, Radosława Liszewskiego, oraz Tomasza Jakubowskiego. Przez pierwszy dekadę zespół systematycznie budował swoją pozycję na scenie, wydając takie lokalne hity jak „Za miłość mą” czy „Na fali”. Prawdziwy przełom w ich karierze – i w całej historii gatunku – nastąpił jednak w 2012 roku wraz z premierą megahitu „Ona tańczy dla mnie”. Utwór ten nie tylko zyskał status ogólnokrajowego fenomenu, generując setki milionów wyświetleń w serwisie YouTube, ale również wprowadził disco polo na salony, zapoczątkowując wielki renesans tej muzyki w Polsce.

Autor: Koszalin, Lipiec 2021, Wakacyjna Trasa Dwójki 2021 - Koncert W Koszalinie, Radosław Liszewski/ AKPA

Disco Grill z Animex Foods. Taneczny początek wakacji w Starachowicach z formacją Top Girls

Top Girls to jeden z najpopularniejszych żeńskich zespołów na polskiej scenie muzyki tanecznej, założony w 2015 roku przez wytwórnię Green Star. Grupa błyskawicznie podbiła serca fanów hitami takimi jak „Malediwy”, „Jakbyś mnie zechciał” czy „Co w sercu masz”, zdobywając liczne nagrody na festiwalach muzyki tanecznej (w tym Grand Prix w Ostródzie). W 2021 roku doszło do zmiany składu zespołu.

Autor: FB Top Girls/ Materiały prasowe

Disco Grill z Animexem. Gwiazdy wydarzenia:

Na scenie wystąpią:

⭐ BOYS

⭐ WEEKEND

⭐ BAYER FULL

⭐ TOP GIRLS

⭐ MENELAOS

⭐ FOX FOLK

⭐ TRES DEL SON

Szczegóły organizacyjne :