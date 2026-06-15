Dni Ostrowca Świętokrzyskiego 2026. Wiemy kto zagra na święcie miasta

Dni Ostrowca Świętokrzyskiego 2026. Kto wystąpi?

Ostatni weekend czerwca (26–28 czerwca 2026 roku) w Ostrowcu Świętokrzyskim upłynie pod znakiem hucznego święta miasta. Tegoroczne Dni Ostrowca Świętokrzyskiego, które odbędą się na stadionie miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11, zaoferują bogaty program. Poza animacjami dla dzieci, prezentacjami miejskich instytucji oraz licznymi atrakcjami towarzyszącymi, kluczowym punktem imprezy będą koncerty gwiazd. Muzyczne emocje wystartują w piątek pod szyldem hip-hopu i nowoczesnych brzmień, gdzie scenę przejmą m.in. Janusz Walczuk oraz Tede. Sobota przyniesie występy lokalnych artystów oraz wieczorną dawkę popu i rocka z zespołem De Mono na czele. Z kolei niedzielny finał zapowiada się wyjątkowo mocno – publiczność rozgrzeją formacje Afromental oraz legendarny Dżem.

Dni Ostrowca Świętokrzyskiego 2026. Program wydarzenia

Piątek, 26 czerwca

Pierwszy dzień święta miasta rozpocznie się od animacji dla najmłodszych. Wieczorem scena należeć będzie do młodych i popularnych wykonawców:

17:00 – Janusz Walczuk

18:30 – Eni

20:00 – Kronkel Dom

21:30 – Tede

Sobota, 27 czerwca

Drugiego dnia na mieszkańców czeka prezentacja instytucji i spółek miejskich, kolorowy plac zabaw oraz program artystyczny w wykonaniu lokalnych solistów, zespołów i formacji. Wieczorem wystąpią:

18:00 – De Mono

19:30 – Ptaky

21:00 – Ornette

Niedziela, 28 czerwca

Finał Dni Ostrowca zapowiada się mocno rockowo:

17:00 – Ścieki

18:30 – Afromental

20:30 – Dżem

Gwiazdy Dni Ostrowca Świętokrzyskiego 2026

DŻEM - zespół, uznawany za ikonę polskiego rocka i bluesa. Grupa działa od początku lat 70. i ma w dorobku takie przeboje jak "Wehikuł czasu", "Sen o Victorii", "List do M." czy "Czerwony jak cegła". Charakterystyczne brzmienie i ponadczasowe teksty sprawiają, że koncerty Dżemu od lat przyciągają kilka pokoleń fanów.

AFROMENTAL - zespół od lat należy do najpopularniejszych formacji pop-rockowych w Polsce. Grupa zdobyła uznanie dzięki połączeniu rocka, funku, soulu i muzyki elektronicznej. Publiczność zna ich z takich utworów jak "Rock&Rollin’ Love", "Radio Song" czy "The Breakthru". Ich koncerty słyną z ogromnej energii i świetnego kontaktu z publicznością.

DE MONO - powstały w latach 80. De Mono to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Formacja ma na koncie wiele przebojów, m.in. "Kochać inaczej", "Póki na to czas", "Znów jesteś ze mną" czy "Statki na niebie". Ich koncert będzie sentymentalną podróżą przez największe hity ostatnich dekad.

TEDE - czyli Jacek Graniecki, od ponad dwóch dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego hip-hopu. Współtwórca kultowej Warszafski Deszcz, autor kilkunastu albumów i takich utworów jak "Światła miasta".

Kronkel Dom - należy do grona najpopularniejszych przedstawicieli młodego pokolenia polskiego hip-hopu. Artysta zdobył rozpoznawalność dzięki nowoczesnemu brzmieniu, autentyczności i milionowym wyświetleniom swoich utworów w serwisach streamingowych.

Ornette - zespół od lat buduje swoją pozycję na polskiej scenie rockowej. Grupa słynie z mocnego gitarowego grania, melodyjnych kompozycji oraz żywiołowych koncertów, które zawsze spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

Autor: AKPA Członek grupy Afromental niedługo powita na świecie swoje pierwsze dziecko

Dni Ostrowca Świętokrzyskiego 2026. Trzydniowe święto na stadionie KSZO

Niezależnie od tego, czy macie ochotę na hip-hopowe bity, melodyjny pop, czy legendarne, rockowe riffy – tegoroczne Dni Ostrowca Świętokrzyskiego to pozycja obowiązkowa w Waszym kalendarzu! Zabierzcie rodzinę, skrzyknijcie znajomych i wpadajcie na stadion miejski KSZO, by wspólnie stworzyć niezapomnianą atmosferę. Czekają na Was nie tylko genialne koncerty gwiazd, ale też masa atrakcji dla najmłodszych i strefy pełne dobrej energii. Tego weekendu po prostu nie można przegapić – świętujmy razem i rozpocznijmy lato z przytupem!