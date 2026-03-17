Czym są Krzemionki Opatowskie i dlaczego są wyjątkowe?

Krzemionki Opatowskie to teren obejmujący dawne pola eksploatacyjne krzemienia pasiastego, funkcjonujące w okresie od neolitu do wczesnej epoki brązu (IV–II tysiąclecie p.n.e.). Jest to największy i najlepiej zachowany tego typu obiekt na świecie, stanowiący świadectwo niezwykłej myśli technicznej naszych przodków. Rezerwat obejmuje obecnie obszar około 348 hektarów, z czego najcenniejsze pole górnicze zajmuje blisko 78,5 hektara.

Wyjątkowość tego miejsca polega na zachowaniu kompletnego krajobrazu przemysłowego sprzed 5000 lat. Składają się na niego:

ponad 4000 szybów górniczych o różnej głębokości

rozbudowany system podziemnych chodników i ogromnych komór

hałdy urobku wapiennego otaczające leje poszybowe

pozostałości pracowni krzemieniarskich i sezonowych obozowisk górniczych.

Dla nauki neolityczne kopalnie krzemienia w tym regionie są bezcenne, gdyż pozwalają prześledzić ewolucję technik wydobywczych w jednym miejscu – od prostych jam po zaawansowane kopalnie komorowe o głębokości do 9 metrów.

Odkrycie neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego

Historia Krzemionek Opatowskich jako obiektu archeologicznego zaczyna się 19 lipca 1922 roku. Tego dnia młody geolog, Jan Samsonowicz, prowadził prace nad mapą geologiczną powiatu opatowskiego. Choć Krzemionki były wówczas terenem rolniczym i leśnym, miejscowa ludność od dawna natrafiała na „dziwne nory” i kawałki poroży podczas wydobywania wapienia.

Samsonowicz, penetrując teren lewego brzegu rzeki Kamiennej, odwiedził wieś Magonie, gdzie chłopi pokazali mu wyrobiska wapienników. Geolog ruszył dalej w stronę wsi Krzemionki, gdzie jego uwagę zwrócił teren usłany charakterystycznymi zagłębieniami. Jeszcze tego samego dnia, po zebraniu narzędzi z rogu i kamiennych tłuków w podziemnych chodnikach, miał pewność, że odkrył kopalnie z epoki kamienia.

To odkrycie było sensacją, która szybko zainteresowała środowisko naukowe w Polsce. Już w 1923 roku na miejsce przybył archeolog Stefan Krukowski, który wraz z Zygmuntem Szmitem dokonał pierwszego rozpoznania pola górniczego.

Historia badań archeologicznych

Pierwsze regularne prace wykopaliskowe podjął w 1925 roku Józef Żurowski, sfinansowany przez ostrowiecki oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK). Naukowcy odgruzowali wówczas podziemia siedmiu szybów w sąsiedztwie zagrody Bolesława Janickiego, odnajdując liczne zabytki.

W okresie międzywojennym merytoryczną opiekę nad obiektem sprawował Stefan Krukowski, który w swoich pracach z lat 30. XX wieku nakreślił wizję przyszłego rezerwatu. Po II wojnie światowej badania kontynuowano z nową intensywnością. Od 1953 roku pracami kierował inżynier Tadeusz Żurowski, wprowadzając nowatorskie metody zabezpieczania szybów, m.in. żelbetowe kopuły chroniące wejścia do podziemi.

Powstanie rezerwatu archeologicznego

Idea utworzenia rezerwatu zrodziła się już w 1926 roku w głowie Mieczysława Radwana, prezesa ostrowieckiego PTK. Już wtedy postulował on wykup terenów z rąk prywatnych, by chronić zabytki przed niszczeniem przez wapiennikarzy i rolników. Pod koniec lat 20. XX wieku teren kopalń o powierzchni ok. 24 ha przejęło Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, kładąc podwaliny pod rezerwat.

Oficjalne uznanie terenu za zabytek i ustanowienie rezerwatu nastąpiło 28 września 1945 roku na mocy orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. W kolejnych dekadach status prawny i administracyjny obiektu ewoluował:

w 1967 r. wyznaczono ścisły rezerwat archeologiczny

w 1994 r. Prezydent RP uznał Krzemionki za Pomnik Historii

w 1995 r. powołano częściowy rezerwat przyrody „Krzemionki Opatowskie” dla ochrony unikalnej flory i fauny wykształconej na polach pogórniczych

w 2011 r. teren włączono do sieci Natura 2000.

Wsie istniejące na tym terenie przed powstaniem rezerwatu

Zanim Krzemionki stały się światowej sławy rezerwatem, były domem dla kilkudziesięciu rodzin. Na najstarszych mapach nazwa ta odnosiła się jedynie do leśniczówki w dobrach Bodzechów. Sytuacja zmieniła się w 1911 roku, gdy trudna sytuacja finansowa właścicieli majątku bodzechowskiego wymusiła parcelację i wyrąb tutejszych lasów.

W 1913 roku na wykarczowanych terenach powstała kolonia Krzemionki – wieś rolnicza. Według spisu powszechnego z 1921 roku miejscowość liczyła:

20 domów mieszkalnych

104 mieszkańców.

Wieś była położona w bezpośrednim sąsiedztwie neolitycznego pola eksploatacyjnego, a częściowo nawet bezpośrednio na nim. Otaczały ją inne miejscowości, które istnieją do dziś: Sudół, Magonie, Stare Stoki oraz Ruda Kościelna.

Życie mieszkańców wsi Krzemionki przed wysiedleniem

Mieszkańcy wsi Krzemionki wiedli typowy dla tamtego okresu żywot rolników, choć ich codzienność była silnie związana z podłożem geologicznym, na którym gospodarowali. Uprawiali rolę, wykorzystując tereny dawnych pól górniczych jako pola uprawne i pastwiska. Paradoksalnie, to właśnie orka i karczowanie lasu doprowadziły do odsłonięcia śladów prahistorii, ale jednocześnie niszczyły one bezpowrotnie górne partie szybów i hałd.

Istotnym elementem życia wsi było wydobywanie wapienia do produkcji wapna budowlanego. Mieszkańcy budowali swoje domy i budynki gospodarcze z „białego kamienia”, który często pozyskiwali bezpośrednio z neolitycznych szybów, pogłębiając je i adaptując do własnych potrzeb.

Decyzja o wysiedleniu mieszkańców

Konieczność usunięcia osadnictwa rolniczego z terenu kopalń stała się jasna dla badaczy bardzo szybko. Już w 1937 roku Stefan Krukowski pisał, że ochrona tego bezcennego zabytku wymaga „kasacji zagród, rolnictwa (...) i wysiedlenia dzisiejszych mieszkańców”. Głównym argumentem była dewastacja zabytku – orka wyrównywała unikalną rzeźbę terenu, a przydomowe kopalnie wapienia niszczyły neolityczne chodniki.

Po wojnie, w nowej rzeczywistości politycznej, sprawę potraktowano priorytetowo. 28 września 1945 roku oficjalnie wyłączono cały teren pola górniczego spod upraw. Uznano, że istnienie wsi na terenie o tak ogromnej wartości naukowej jest niemożliwe do pogodzenia z misją ochrony dziedzictwa.

Jak przebiegało wysiedlenie?

Wysiedlenie wsi Krzemionki było rozłożonym na dekady procesem wykupu gruntów i nieruchomości. Rozpoczęto go już w 1926 roku, jednak najintensywniejsza faza przypadła na lata powojenne.

Łącznie z granic rezerwatu usunięto 24 zagrody, z czego 15 znajdowało się bezpośrednio na polu górniczym lub w jego krytycznej bliskości. Państwo wypłacało odszkodowania lub oferowało nieruchomości zamienne.

Mieszkańcy dawnych Krzemionek musieli porzucić wykarczowane z takim trudem pola i przenieść się w nowe miejsca. Większość rodzin znalazła swoje nowe domy w rejonie Sandomierza, inni osiedlili się w pobliskich miejscowościach, takich jak Sudół czy Ruda Kościelna.

Zanik dawnej wsi i zmiany krajobrazu

Po opuszczeniu zagród przez ludzi, natura i archeolodzy zaczęli odzyskiwać teren. Rozebrano większość domów, a pola uprawne zaczęły porastać lasem. Historia Krzemionek Opatowskich zatoczyła koło – teren znów stał się obszarem leśnym, co paradoksalnie pomogło ocalić rzeźbę terenu przed erozją.

Krzemionki Opatowskie są uważane za jedno z najważniejszych ogniw w poznawaniu neolitycznej Europy. Wydobywany tu krzemień pasiasty był nie tylko surowcem do produkcji narzędzi, ale przedmiotem o znaczeniu magicznym i prestiżowym. Siekiery wykonane z tego minerału docierały na odległość ponad 660 kilometrów od złóż – odnajdywane są na terenie dzisiejszych Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Wpis na listę UNESCO

Ukoronowaniem wieloletnich starań był dzień 6 lipca 2019 roku, kiedy to podczas 43. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Baku zapadła decyzja o wpisaniu „Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego” na Listę UNESCO. Obiekt stał się 16. polskim miejscem na tej prestiżowej liście i jedynym o charakterze czysto archeologicznym.

Dzisiejsze Krzemionki Opatowskie – turystyka i edukacja

Obecnie rezerwat archeologiczny Krzemionki jest jednym z najważniejszych punktów na turystycznej mapie Polski. Placówkę prowadzi Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dla zwiedzających udostępniono:

Trasę podziemną : 465 metrów oryginalnych wyrobisk, gdzie panuje stała temperatura ok. 7–9°C

Wystawę stałą : Nowoczesna ekspozycja „Władcy Krzemienia"

Rekonstrukcję osady neolitycznej : Skansen z domostwami budowanymi na podstawie danych archeologicznych

: Skansen z domostwami budowanymi na podstawie danych archeologicznych Warsztaty: Regularne zajęcia z obróbki krzemienia pod okiem ekspertów.

Krzemionki Opatowskie to miejsce, w którym czas się zatrzymał. Historia Krzemionek Opatowskich pokazuje, jak wielkie poświęcenie – w tym wysiedlenie wsi Krzemionki – było konieczne, by zachować ten „cud świata” dla przyszłych pokoleń. Dziś neolityczne kopalnie są dumą regionu i bezcenną lekcją o początkach naszej cywilizacji. Ochrona tego dziedzictwa pozostaje jednak procesem dynamicznym, wymagającym dialogu między nauką a potrzebami dzisiejszych mieszkańców świętokrzyskiej ziemi.

Ciekawostki o Krzemionkach Opatowskich

Prawie jak wieżowiec : Najgłębsze szyby sięgają 9 metrów w głąb skały, co odpowiada wysokości 3,5 piętra współczesnego bloku

: Najgłębsze szyby sięgają 9 metrów w głąb skały, co odpowiada wysokości 3,5 piętra współczesnego bloku Neolityczny „high-tech” : Pradziejowi górnicy stosowali systemy wentylacji wykorzystujące ciąg kominowy, rozpalając ogniska przy dnie szybu, by wymusić obieg powietrza

: Pradziejowi górnicy stosowali systemy wentylacji wykorzystujące ciąg kominowy, rozpalając ogniska przy dnie szybu, by wymusić obieg powietrza Gospodarowanie odpadami : Neolityczni górnicy nie wyciągali całego gruzu na powierzchnię – wyeksploatowane chodniki zasypywali urobkiem z nowych kopalń, oszczędzając czas i siły

: Neolityczni górnicy nie wyciągali całego gruzu na powierzchnię – wyeksploatowane chodniki zasypywali urobkiem z nowych kopalń, oszczędzając czas i siły Prehistoryczne graffiti : Na filarach kopalni 7/610 odkryto unikalne rysunki wykonane węglem drzewnym, w tym słynny motyw „Wielkiej Matki”, który do dziś jest symbolem rezerwatu

: Na filarach kopalni 7/610 odkryto unikalne rysunki wykonane węglem drzewnym, w tym słynny motyw „Wielkiej Matki”, który do dziś jest symbolem rezerwatu Ślady rąk: Na ścianach kopalni do dziś widoczne są wyraźne ślady pracy dłut i kilofów z poroża, które wyglądają tak, jakby zostały wykonane wczoraj, a nie 5000 lat temu.

źródło: „Kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Historia i współczesność” (Krzemienie.pl):, „Projekt Planu Ochrony Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną”, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św., Wikipedia, naOSTRO.info, The use of striped flint in prehistory” (Archaeologia Polona).