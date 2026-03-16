Średnia płaca. Ile zarabia się w regionie?

Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 r. wyniosło 7 561,95 PLN. Oznacza to wzrost o 4,6% w porównaniu do stycznia ubiegłego roku.

Mimo tej pozytywnej dynamiki, świętokrzyskie wypłaty pozostają wyraźnie niższe od średniej dla całej Polski, która w tym samym czasie ukształtowała się na poziomie 9 002,47 PLN (wzrost o 6,1% r/r). Warto również zauważyć, że w relacji miesiąc do miesiąca (styczeń 2026 vs grudzień 2025) odnotowano sezonowy spadek wynagrodzeń o 6,9%, co jest typowym zjawiskiem po wypłatach premii końcoworocznych.

Liderzy i maruderzy płacowi. Podział na sektory

Sytuacja płacowa w regionie jest mocno uzależniona od branży. Do sektorów o najwyższych zarobkach w województwie należą:

średnio 8 499,16 PLN odnotowano tu niewielki spadek o 0,8% r/r). Przemysł średnio 7 999,72 PLN (wzrost o 4,9% r/r), w samym przetwórstwie przemysłowym płace sięgają 7 987,10 PLN.

średnio 7 999,72 PLN (wzrost o 4,9% r/r), w samym przetwórstwie przemysłowym płace sięgają 7 987,10 PLN. Informacja i komunikacja średnio 7 914,51 PLN

Na drugim biegunie znajdują się branże, w których płace są znacznie niższe od średniej wojewódzkiej. Najmniej zarabiają osoby zatrudnione w administrowaniu i działalności wspierającej (5 971,99 PLN) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (5 989,22 PLN). Co istotne, to właśnie w administracji odnotowano najwyższą dynamikę wzrostu – aż o 10,4% w skali roku.

Perspektywa powiatowa i miejska

Chociaż dane o wynagrodzeniach są najpełniejsze na poziomie całego województwa, sytuacja w regionie jest zróżnicowana przez pryzmat lokalnych rynków pracy:

Kielce (miasto na prawach powiatu). Pozostają głównym ośrodkiem gospodarczym z najniższą stopą bezrobocia (5,6%) i największą aktywnością w budownictwie mieszkaniowym (oddano tu 251 mieszkań w samym styczniu). Wysoka koncentracja firm z sektora „informacja i komunikacja” oraz „obsługa rynku nieruchomości” sugeruje, że to tutaj realne zarobki są najwyższe.

Powiaty o najwyższym bezrobociu. W powiatach takich jak opatowski (16,5%) czy skarżyski (15,4%) presja płacowa jest mniejsza, a duża nadpodaż rąk do pracy może hamować wzrost wynagrodzeń powyżej ustawowych minimów.

W powiatach takich jak czy presja płacowa jest mniejsza, a duża nadpodaż rąk do pracy może hamować wzrost wynagrodzeń powyżej ustawowych minimów. Powiat buski. Wyróżnia się niską stopą bezrobocia (5,4%), co w połączeniu z rozbudowaną bazą uzdrowiskową wpływa na stabilność zatrudnienia, choć branża gastronomiczno-hotelarska tradycyjnie oferuje niższe stawki niż przemysł.

Nowa płaca minimalna i wpływ na rynek

Od 1 stycznia 2026 r. istotnym czynnikiem kształtującym zarobki jest nowa płaca minimalna, która wzrosła do 4 806 PLN brutto. Minimalna stawka godzinowa wynosi obecnie 31,40 PLN brutto. Zmiana ta ma bezpośredni wpływ na ponad 3 mln pracowników w całym kraju i przekłada się na wzrost świadczeń pochodnych, takich jak dodatki za pracę w nocy czy odprawy.

Prognozy na resztę roku 2026

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, w całym 2026 roku przewiduje się dalszą kontynuację pozytywnych trendów. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma wzrosnąć o 6,4% w ujęciu nominalnym oraz o 3,3% w ujęciu realnym (po uwzględnieniu prognozowanej inflacji na poziomie 3,0%).

Deficyt rąk do pracy. Lekarze i kierowcy

Zgodnie z prognozami na 2026 rok, zarówno lekarze, jak i kierowcy samochodów ciężarowych oraz ciągników siodłowych zostali zaklasyfikowani jako zawody deficytowe. Oznacza to, że zapotrzebowanie pracodawców jest bardzo duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pozostaje niewystarczająca. Do tej grupy należą również kierowcy autobusów oraz pielęgniarki i położne.

Gdzie zarabiamy najlepiej w Polsce? Świętokrzyskie w dole tabeli

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za styczeń 2026 roku, oto zestawienie województw pod względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, uszeregowane od najwyższych zarobków

Mazowieckie 10 345 PLN Dolnośląskie 9 430 PLN Małopolskie 9 337 PLN Pomorskie 9 125 PLN Śląskie 8 817 PLN Łódzkie 8 635 PLN Zachodniopomorskie 8 428 PLN Opolskie 8 336 PLN Wielkopolskie 8 124 PLN Lubuskie 8 062 PLN Lubelskie 8 054 PLN Kujawsko-pomorskie 7 892 PLN Podkarpackie 7 784 PLN Warmińsko-mazurskie 7 732 PLN Podlaskie 7 699 PLN Świętokrzyskie 7 562 PLN

Najniższe zarobki w sektorze przedsiębiorstw odnotowano w województwie świętokrzyskim. Różnica między najlepiej zarabiającym Mazowszem a regionem świętokrzyskim wynosi aż 2 783 PLN miesięcznie.