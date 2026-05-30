Do świętokrzyskiego miasta "wjeżdża" bezpłatna komunikacja miejska. Znamy datę

Rewolucja w Skarżysku. Od lipca bezpłatne autobusy i nowa siatka połączeń

Mieszkańców Skarżyska-Kamiennej czeka prawdziwy przełom w codziennym podróżowaniu. Wszystko wskazuje na to, że już 1 lipca 2026 roku w mieście zostanie wprowadzona bezpłatna komunikacja miejska. Deklarację tę złożył prezydent Arkadiusz Bogucki, podsumowując dotychczasowe działania i zapowiadając wejście projektu w decydującą, finałową fazę.

Skarżysko-Kamienna drugim miastem w Świętokrzyskiem z bezpłatną komunikacją miejską

Przypomnijmy, że w Starachowicach darmowa komunikacja miejska ruszyła 1 kwietnia 2022 roku i cieszy się dużą popularnością. W ciągu pierwszych lat z bezpłatnych przejazdów skorzystały już miliony pasażerów. teraz podobna rewolucja czeka Skarżysko-Kamienną.

Bezpłatna komunikacja miejska w Skarżysku. Kto będzie mógł korzystać?

Władze miasta zaprojektowały ten system tak, aby przyniósł on korzyści nie tylko pasażerom, ale również budżetowi gminy. Karta będzie przysługiwać osobom, które spełnią określone warunki:

Rozliczają podatek PIT na terenie Skarżyska-Kamiennej.

Posiadają stałe zameldowanie w mieście.

Złożyły lokalną deklarację odpadową (tzw. śmieciową) i regularnie opłacają należności.

Dzięki tym elementom możemy w sposób odpowiedzialny dysponować środkami publicznymi. Powiązanie karty z deklaracją śmieciową ma na celu dodatkowe uszczelnienie systemu opłat w mieście – mówi prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki.

Komunikacja miejska w Skarżysku. Nowa siatka połączeń i system taktowy

Darmowa komunikacja w Skarżysku-Kamiennej, która ma zostać wprowadzona 1 lipca to zaledwie część planowanych zmian. Równolegle miasto planuje reorganizację rozkładów jazdy, konsultowaną z Radami Osiedli. Do tej pory mieszkańcy narzekali na zjawisko tzw. „wilczych stad”. Od 1 lipca 2026 roku wprowadzony zostanie nowoczesny system taktowy. Oznacza to stałe, przewidywalne odstępy czasowe między kursami.

Dodatkowo:

Roczna praca przewozowa zostanie zwiększona o około 30 tysięcy wozokilometrów.

Nowy rozkład w większym stopniu uwzględni potrzeby osiedli peryferyjnych, które dotychczas zmagały się z wykluczeniem transportowym.

W realizację przedsięwzięcia zaangażowane są bezpośrednio dwa podmioty odpowiedzialne za transport w mieście: Miejska Komunikacja Samochodowa oraz Zakład Komunikacji Miejskiej.