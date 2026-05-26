Do świętokrzyskiego miasta "wjeżdża" bezpłatna komunikacja miejska. Znamy datę

Dawid Bąk
2026-05-26 21:38

Skarżysko-Kamienna idzie w ślady Starachowic i wprowadza bezpłatną komunikację miejską. Darmowe przejazdy autobusami będą przysługiwały posiadaczom nowej karty mieszkańca. To drugie miasto w województwie świętokrzyskim, które zdecydowało się na taki krok. Bez biletu mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej pojadą od 1 lipca.

MKS Skarżysko-Kamienna

i

Autor: MKS Skarżysko-Kamienna/ Materiały prasowe

Rewolucja w Skarżysku. Od lipca bezpłatne autobusy i nowa siatka połączeń

Mieszkańców Skarżyska-Kamiennej czeka prawdziwy przełom w codziennym podróżowaniu. Wszystko wskazuje na to, że już 1 lipca 2026 roku w mieście zostanie wprowadzona bezpłatna komunikacja miejska. Deklarację tę złożył prezydent Arkadiusz Bogucki, podsumowując dotychczasowe działania i zapowiadając wejście projektu w decydującą, finałową fazę.

Skarżysko-Kamienna drugim miastem w Świętokrzyskiem z bezpłatną komunikacją miejską

Przypomnijmy, że w Starachowicach darmowa komunikacja miejska ruszyła 1 kwietnia 2022 roku i cieszy się dużą popularnością. W ciągu pierwszych lat z bezpłatnych przejazdów skorzystały już miliony pasażerów. teraz podobna rewolucja czeka Skarżysko-Kamienną.

Elektryczne autobusy w Starachowicach. Zdjęcia

Pięć nowych autobusów elektrycznych trafia do komunikacji miejskiej w Starachowicach
Galeria zdjęć 28

Bezpłatna komunikacja miejska w Skarżysku. Kto będzie mógł korzystać?

Władze miasta zaprojektowały ten system tak, aby przyniósł on korzyści nie tylko pasażerom, ale również budżetowi gminy. Karta będzie przysługiwać osobom, które spełnią określone warunki:

  • Rozliczają podatek PIT na terenie Skarżyska-Kamiennej.
  • Posiadają stałe zameldowanie w mieście.
  • Złożyły lokalną deklarację odpadową (tzw. śmieciową) i regularnie opłacają należności.

Dzięki tym elementom możemy w sposób odpowiedzialny dysponować środkami publicznymi. Powiązanie karty z deklaracją śmieciową ma na celu dodatkowe uszczelnienie systemu opłat w mieście – mówi prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki.

Komunikacja miejska w Skarżysku. Nowa siatka połączeń i system taktowy

Darmowa komunikacja w Skarżysku-Kamiennej, która ma zostać wprowadzona 1 lipca to zaledwie część planowanych zmian. Równolegle miasto planuje reorganizację rozkładów jazdy, konsultowaną z Radami Osiedli. Do tej pory mieszkańcy narzekali na zjawisko tzw. „wilczych stad”. Od 1 lipca 2026 roku wprowadzony zostanie nowoczesny system taktowy. Oznacza to stałe, przewidywalne odstępy czasowe między kursami.

Dodatkowo:

  • Roczna praca przewozowa zostanie zwiększona o około 30 tysięcy wozokilometrów.
  • Nowy rozkład w większym stopniu uwzględni potrzeby osiedli peryferyjnych, które dotychczas zmagały się z wykluczeniem transportowym.

W realizację przedsięwzięcia zaangażowane są bezpośrednio dwa podmioty odpowiedzialne za transport w mieście: Miejska Komunikacja Samochodowa oraz Zakład Komunikacji Miejskiej.

Starachowice Radio ESKA Google News

Polecany artykuł:

Gigant ze Starachowic wspiera lokalną dumę! MAN Bus zostaje sponsorem Stara
Skarżysko
MKS
komunikacja miejska
świętokrzyskie