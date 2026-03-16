Pierwsze wzmianki o Kurozwękach pochodzą z 1246 roku. W drugiej połowie XIV wieku ród Kurozwęckich herbu Poraj zbudował tu zamek. Przypuszcza się, że fundatorem obronnej siedziby był Dobiesław, kasztelan krakowski w latach 1381-95. Gotycki zamek składał się z owalnego obwodu obronnego i drewnianej zabudowy, z murowaną czterokondygnacyjną wieżą mieszkalną dobudowaną od południa.

Przez wieki zamek przechodził w ręce kolejnych znamienitych rodów, w tym Lanckorońskich herbu Zadora, Sołtyków herbu własnego i w końcu Popielów herbu Sulima. Każda z rodzin odciskała swoje piętno na architekturze budowli, przekształcając gotycką warownię w renesansową, a następnie barokowo-klasycystyczną rezydencję z krużgankami wzorowanymi na wawelskich. W XIX wieku, za czasów Popielów, założono park krajobrazowy i wzniesiono taras widokowy. Jednak burzliwa historia Polski odcisnęła się również na losach Kurozwęk. Po II wojnie światowej, w 1944 roku, gdy ostatni przedwojenny właściciel, Stanisław Popiel, wyemigrował, pałac przejęła władza ludowa. W jego wnętrzach ulokowano mieszkania komunalne, biura PGR, a później placówkę ZUS. Niestety, brak odpowiedniej opieki i remontów doprowadził do znacznej dewastacji pięknego niegdyś gmachu. Plany adaptacji na szpital psychiatryczny nigdy nie zostały ukończone, a opuszczony pałac popadał w coraz większą ruinę.

Powrót do świetności i skarby wnętrz

Dzięki determinacji potomków przedwojennych właścicieli, po upadku komunizmu, w 1991 roku, ksiądz Marcin Popiel odkupił zaniedbany zamek od państwa. Następnie przekazał go swojemu bratankowi, obecnemu właścicielowi majątku. Od tego czasu trwa mozolny proces przywracania historycznej świetności Kurozwękom. Obecnie Zespół Pałacowy w Kurozwękach to prężnie działający ośrodek turystyczny, który w swoich odrestaurowanych wnętrzach skrywa prawdziwe skarby. Jakie?

Podziemia , które zostały zabezpieczone i zakonserwowane

, które zostały zabezpieczone i zakonserwowane Pierwsze piętro z reprezentacyjnymi Salonem Czerwonym, Salonem Zielonym i Salą Balową, której wystrój został całkowicie zrekonstruowany

Odrestaurowaną barokową Kaplicę Zamkową ozdobioną polichromią o tematyce religijnej

ozdobioną polichromią o tematyce religijnej Muzeum Cztery Rodziny, znajdujące się na ostatnim piętrze, gdzie można zobaczyć pamiątki rodzinne oraz liczne dzieła sztuki wybitnych polskich artystów, w tym kolekcję obrazów Józefa Czapskiego. Co zobaczymy w Kurozwękach? Atrakcje Safari Bizon , unikatową w skali kraju i jedną z największych w Europie hodowlę bizonów amerykańskich, sprowadzonych w 2000 roku. Bizony stały się symbolem Kurozwęk, często nazywanych Krainą Bizonów

, unikatową w skali kraju i jedną z największych w Europie hodowlę bizonów amerykańskich, sprowadzonych w 2000 roku. Bizony stały się symbolem Kurozwęk, często nazywanych Krainą Bizonów Labirynt Bukowy , wykonany z drzew buku, posadzony w 2005 roku, oferujący zabawę dla dzieci i dorosłych

, wykonany z drzew buku, posadzony w 2005 roku, oferujący zabawę dla dzieci i dorosłych Labirynt w Kukurydzy , dostępny od końca lipca do października, zajmujący powierzchnię aż 4,5 ha

, dostępny od końca lipca do października, zajmujący powierzchnię aż 4,5 ha Mini zoo , które szczególnie cieszy najmłodszych

, które szczególnie cieszy najmłodszych Stadnina koni arabskich, która cieszyła się znakomitą reputacją już przed wojną i jest kontynuowana przez obecnych właścicieli Dzięki staraniom obecnych właścicieli, Zespół Pałacowy w Kurozwękach odzyskał swój blask i stał się ważnym punktem na turystycznej mapie Polski. To miejsce, gdzie historia łączy się z nowoczesnością, a dawna ruina kryje dziś prawdziwe skarby – zarówno te materialne, jak i te związane z bogatą ofertą kulturalną i rekreacyjną. Planując wycieczkę w okolice Staszowa, koniecznie trzeba odwiedzić Kurozwęki i na własne oczy przekonać się o niezwykłej metamorfozie tego miejsca. źródło: Swietokrzyskie Travel, www.zamkipolskie.pl, Pałac Popielów w Kurozwękach

