Pożar przy ul. Robotniczej w Starachowicach. W ogniu stanął budynek gospodarczy

Do pożaru komórek gospodarczych przy ulicy Robotniczej w Starachowicach doszło w niedzielę (15 marca) późnym wieczorem. Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, zastali budynek w całości objęty ogniem. Obiekt płonął intensywnie, co wymagało zdecydowanych działań.

Ogniem została objęta komórka gospodarcza o wymiarach 22 metry długości, 8 metrów szerokości i 4 metry wysokości. Konstrukcja drewniano-murowana, kryta była eternitem. Pożarem w momencie przybycia zastępów objęty był cały budynek. Działania polegały na podaniu trzech prądów wody w natarciu na pożar, Po opanowaniu żywiołu przystąpiliśmy do przeszukania pogorzeliska, aby upewnić się, że wewnątrz nie przebywały żadne osoby postronne, np. bezdomne, które mogły szukać schronienia. Budynek został pozostawiony pod nadzorem policji - powiedział nam Michał Polański z KP PSP w Starachowicach.

Straty i przyczyna pożaru komórki przy ul. Robotniczej w Starachowicach

Budynek należy do zasobów Urzędu Miasta. Straty materialne są dotkliwe – wstępnie oszacowano je na 100 tys. złotych. Jako wstępną przyczynę zdarzenia wskazano celowe podpalenie. W pożarze na szczęście nikomu nic się nie stało.