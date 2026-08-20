Dożynki 2026 w woj. świętokrzyskim. Gdzie się wybrać na święto plonów? Mamy listę imprez!

Przed nami kolejny wyjątkowy weekend pełen tradycji, muzyki i regionalnych przysmaków! W województwie świętokrzyskim rusza fala dożynek gminnych, miejskich i parafialnych, podczas których mieszkańcy oraz goście będą dziękować za tegoroczne plony.