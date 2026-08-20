Dożynki 2026 w woj. świętokrzyskim. Gdzie się wybrać na święto plonów? Mamy listę imprez!

Spis treści
- Święto Chleba w Parku Etnograficznym w Tokarni (23 sierpnia)
- Strawczynada 2026 i Dożynki Gminne w Strawczynie (22–23 sierpnia) BACIARY
- Dożynki Powiatowo-Gminne i Święto Gminy Mirzec (23 sierpnia) Odział Zamknięty
- Dożynki Powiatowo-Gminne w Seceminie (22 sierpnia)
- Dożynki Gminne w Łagowie (23 sierpnia)
- Dożynki Gminne w Bejscach (22 sierpnia)
- Dożynki Gminne w Koprzywnicy (23 sierpnia)
- Dożynki Gminy Chęciny w Ostrowie (23 sierpnia)
- Dożynki Gminne w Słupi (23 sierpnia)
- Dożynki Gminne w Bałtowie (22 sierpnia)
- Dożynki Miejsko-Gminne w Osieku (23 sierpnia)
- Dożynki Gminy Bieliny (23 sierpnia)
- Dożynki Miejsko-Gminne w Połańcu (23 sierpnia)
- Dożynki Gminne w Busku-Zdroju (23 sierpnia) Piękni i Młodzi
- Gminne Dożynki w Górnie (23 sierpnia)
- Dożynki Gminne – Wodzisław 2026 (23 sierpnia) Piękni i Młodzi Magdalena Narożna
- Dni Stopnicy oraz Dożynki Miejsko-Gminne (22–23 sierpnia) SARSA
- Parafialno-Miejsko-Gminne Święto Plonów w Iwaniskach (23 sierpnia)
- Gminne Święto Plonów w Łoniowie (23 sierpnia)
- Dożynki Gminne w Pińczowie (23 sierpnia)
Sprawdź, gdzie warto się wybrać, jakie gwiazdy pojawią się na scenach i jakie atrakcje przygotowali organizatorzy w poszczególnych miejscowościach. Oto kompletny przewodnik po nadchodzących wydarzeniach plenerowych w regionie!
Święto Chleba w Parku Etnograficznym w Tokarni (23 sierpnia)
- Miejsce: Park Etnograficzny w Tokarni (Muzeum Wsi Kieleckiej)
- Charakter: Niezwykłe wydarzenie plenerowe ukazujące dawne tradycje żniwne, młynarskie i piekarnicze w autentycznym otoczeniu skansenu.
- Program (11:00–18:00): Uroczystości rozpocznie Msza Święta o 11:00 w zabytkowym kościele z Rogowa. W programie przewidziano pokazy dawnych obrzędów: „Okrężne” (12:10) i „Wyzwoliny kosiarza” (14:00), mielenie zboża w żarnach, młocenie cepami oraz maszyny wąskomłotnej, uruchomienie wiatraka z Dębna (15:00) oraz tradycyjny wypiek i degustację chleba. Na scenie wystąpią zespoły folklorystyczne: Bolechowiczanie, Śwarne Kakonianki, Wincentowianie, Kapela Heńka z Małogoszcza oraz Zespół Regionalny Dudoski.
Strawczynada 2026 i Dożynki Gminne w Strawczynie (22–23 sierpnia) BACIARY
- Miejsce: Stadion w Strawczynie
- Charakter: Dwudniowe, wielkie święto gminy łączące bogaty blok sportowo-rekreacyjny, dożynki oraz koncerty topowych gwiazd.
- Program:
- Sobota (22 sierpnia): Dzień sportowy – łucznictwo (13:30), Hobby Horse (15:00), zawody na Skateparku (15:30), finał Ligi Tenisa (16:30), koszykówka 3x3 (17:00), wyciskanie sztangi (18:00) oraz bieg uliczny Strawczyńska Zadycha na 10 km (19:00). Wieczorem zagra zespół TOPKY (22:00), a po nim ruszy dyskoteka pod gwiazdami (23:00–01:00).
- Niedziela (23 sierpnia): Dzień dożynkowy – akcja krwiodawstwa (11:00–17:00), Msza Święta na stadionie (15:00), oficjalne uroczystości dożynkowe i wręczenie wyróżnień (16:00). Blok występów lokalnych (od 17:15) zwieńczą koncerty gwiazd: MENELAOS (19:00), Piękni i Młodzi Dawid Narożny (20:00) oraz BACIARY (21:00). Świętowanie zamknie pokaz sztucznych ogni (22:30).
Dożynki Powiatowo-Gminne i Święto Gminy Mirzec (23 sierpnia) Odział Zamknięty
- Miejsce: Amfiteatr w Mircu oraz Kościół pw. św. Leonarda
- Charakter: Połączone obchody powiatowo-gminne z bogatym blokiem folklorystycznym i rockową gwiazdą wieczoru.
- Program: Świętowanie rozpocznie się o 11:45 zbiórką na głównym parkingu, po czym o 12:00 odprawiona zostanie Msza Święta. Przemarsz do amfiteatru zaplanowano na 13:15, a o 13:30 odbędzie się ośpiewanie wieńców. Od 14:10 wystartuje blok folklorystyczny z występami lokalnych sołectw i zespołów, a od 16:45 zagrają m.in. zespół Happy i OK!. Na wieczór zaplanowano koncerty: Gabora (18:00), legendarny Oddział Zamknięty (19:00 – Gwiazda Wieczoru) oraz Igor Serafin (20:00). Imprezę zwieńczy zabawa taneczna z Markiem Derlatką (20:30–22:00).
Dożynki Powiatowo-Gminne w Seceminie (22 sierpnia)
- Miejsce: Boisko sportowe przy ul. Koniecpolskiej oraz Kościół pw. św. Katarzyny i św. Jana Ewangelisty w Seceminie
- Charakter: Powiatowo-gminne dziękczynienie za plony z występami orkiestr dętych i gwiazdą tanecznej sceny.
- Program: Część kościelna rozpocznie się o 13:30 zbiórką i oceną wieńców, a o 14:00 odbędzie się Msza Święta. O 15:00 korowód przemaszeruje na boisko sportowe. Oficjalne otwarcie (15:30) uświetni Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin z Zespołem Aplauz. Po obrzędzie dożynkowym (16:30), wręczeniu odznaczeń i ogłoszeniu wyników konkursów na wieńce (17:50), zagrają zespoły ludowe. O 21:00 wystąpi gwiazda wieczoru – DEFIS, a od 22:00 do późna potrwa zabawa z zespołem Respekt.
Dożynki Gminne w Łagowie (23 sierpnia)
- Miejsce: Rynek w Łagowie oraz Kościół w Łagowie
- Charakter: Tradycyjne gminne święto plonów wypełnione biesiadną muzyką i lokalnym folklorem.
- Program: Obchody zainauguruje Msza Święta dziękczynna o godzinie 12:00 w kościele w Łagowie. O 13:00 korowód dożynkowy przemaszeruje na Rynek, gdzie o 13:10 nastąpi oficjalne otwarcie i ceremoniał dożynkowy. Od 13:30 w bloku artystycznym zaplanowano ośpiewanie wieńca, występy Kół Gospodyń Wiejskich oraz koncerty kapel: Kapela Adaśki i Kapela Agenty. Świętowanie zakończy zabawa taneczna z zespołem AcorDance w godzinach 17:30–22:00.
Dożynki Gminne w Bejscach (22 sierpnia)
- Miejsce: Muszla Koncertowa oraz Kościół pw. św. Mikołaja w Bejscach
- Charakter: Lokalna uroczystość plonów z tradycyjnymi obrządkami, występami artystycznymi i zabawą taneczną.
- Program: Świętowanie rozpocznie się o 13:45 przemarszem korowodu, po którym o 14:00 w kościele pw. św. Mikołaja odprawiona zostanie Msza Święta. O 15:00 zaplanowano przemówienia okolicznościowe, a o 16:00 ceremoniał dożynkowy. Część artystyczną o 17:30 wypełnią lokalne występy, a od godziny 19:00 rozpocznie się zabawa taneczna z zespołem LAJDOOKI. Na uczestników czekają stoiska KGW, stoiska promocyjne oraz atrakcje dla dzieci.
Dożynki Gminne w Koprzywnicy (23 sierpnia)
- Miejsce: Stadion KS Koprzywianka oraz Kościół pw. św. Floriana w Koprzywnicy
- Charakter: Huczne obchody gminne pełne koncertów muzyki tanecznej, folkloru i dodatkowych atrakcji.
- Program: Zbiórkę korowodu wieńcowego wyznaczono na 13:30 na koprzywnickim rynku. Po Mszy Świętej (14:00) korowód przejdzie na stadion sportowy. Część oficjalną i prezentację wieńców zaplanowano na 15:30. Popołudnie uświetnią występy wokalne oraz koncert zespołu Powiślanie (18:00). Wieczorem na scenie zagrają: Gabi Kozik (19:30), gwiazda muzyki disco polo TOMASZ NIECIK (20:30) oraz KAPELA ROY (22:30). Całość uzupełni potańcówka z zespołem Konkret Band (21:30 i 23:30).
Dożynki Gminy Chęciny w Ostrowie (23 sierpnia)
- Miejsce: Plac przy OSP i świetlicy w Ostrowie (gm. Chęciny)
- Charakter: Plenerowe święto plonów gminy Chęciny połączone z obrzędami ludowymi oraz strefą kulinarną.
- Program: Wydarzenie rozpocznie się wymarszem korowodu dożynkowego o godzinie 13:30 (od strony Wolicy). O 14:00 odbędzie się uroczysta Msza Święta, po której nastąpi tradycyjny ceremoniał: ośpiewanie wieńców, przekazanie chleba burmistrzowi oraz przemówienia. W bloku artystycznym wystąpią zespoły folklorystyczne oraz wręczone zostaną nagrody. Na scenie pojawią się: Kapela Ludowa Jędrzej (18:30) oraz zespół BRATERS (19:30). Dla uczestników przygotowano food trucki oraz dmuchańce dla dzieci.
Dożynki Gminne w Słupi (23 sierpnia)
- Miejsce: Plac festynowy w Słupi
- Charakter: Biesiadne święto plonów z bogatym programem muzyki tanecznej, folkowej oraz łowickiej.
- Program: Świętowanie rozpocznie się o 14:00 Mszą Świętą Polową. Po obrzędzie chleba (14:40), występach dzieci (14:50) i oficjalnym otwarciu (15:30) nastąpi tradycyjne ośpiewanie wieńców (15:50). Od 17:00 scenę przejmą wykonawcy rozrywkowi: Grupa Paradise z Biesiadą Łowicką, Kinga Molga (18:00) oraz Disco Prince (19:20). Gwiazdą wieczoru będzie zespół TERAZ MY z biesiadą góralską (20:30), a wydarzenie zwieńczy zabawa taneczna z zespołem Paradise (od 22:00).
Dożynki Gminne w Bałtowie (22 sierpnia)
- Miejsce: Pałacowe Wzgórze w Bałtowie
- Charakter: Malownicze obchody w scenerii Pałacowego Wzgórza połączone z koncertem popularnej gwiazdy disco polo.
- Program: Wydarzenie otworzy uroczysta Msza Święta o 14:00 w kościele pw. M.B.B. w Bałtowie. O 15:00 poczty sztandarowe i korowód przejdą na Pałacowe Wzgórze, gdzie odbędzie się część oficjalna (15:30), ośpiewanie wieńców (17:00) i występy zespołów ludowych (17:15). Głównym punktem wieczoru będzie koncert zespołu MIG o godzinie 18:00. Następnie wystąpią: Pół żartem (19:00), DJ Luka Band (20:00) oraz DJ Dziekan (21:00). Potańcówka potrwa do 23:00.
Dożynki Miejsko-Gminne w Osieku (23 sierpnia)
- Miejsce: Stadion Miejskiego Klubu Sportowego „PIAST” w Osieku
- Charakter: Miejsko-gminne dziękczynienie połączone z Turniejem Sołectw i całonocną potańcówką.
- Program: Uroczystości rozpoczną się zbiórką o 12:00 pod Kościołem pw. św. Stanisława B.M. Po Mszy Świętej (12:30) korowód przejdzie ulicami miasta na stadion „PIAST” (13:30). Oficjalne otwarcie i przekazanie chleba zaplanowano na 14:30. O 15:00 wystartują obrzędy dożynkowe, ośpiewanie wieńców oraz Turniej Sołectw. Po występach młodzieży z M-GOK (15:30) i ogłoszeniu wyników konkursów (15:45), od godziny 16:00 aż do 23:00 uczestnicy będą bawić się na tańcach z zespołem DASS.
Dożynki Gminy Bieliny (23 sierpnia)
- Miejsce: Stadion Sportowy w Bielinach
- Charakter: Tradycyjne ludowe świętowanie w sercu Gór Świętokrzyskich z bogatym przeglądem lokalnych artystów.
- Program: Uroczystość rozpocznie się w godzinach 11:40–12:00 przemarszem korowodu spod Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich na stadion. Po powitaniu gości (12:00) zostanie odprawiona Msza Święta dziękczynna za plony (12:30). Od godziny 14:00 do 19:00 zaplanowano rozbudowany blok artystyczny, w którym wystąpią m.in. Orkiestra Dęta OSP w Bielinach, „Śwarne Kakonianki”, Kapela „Podlesie”, „Makoszanki”, „Serca Belna”, „Echo Łysicy” oraz Kapela „Agenty”.
Dożynki Miejsko-Gminne w Połańcu (23 sierpnia)
- Miejsce: Muszla Koncertowa oraz Kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu
- Charakter: Święto plonów stawiające na międzypokoleniowe tradycje, warsztaty i biesiadną oprawę muzyczną.
- Program: Dziękczynienie rozpocznie Msza Święta o 12:00. O 13:15 korowód przemaszeruje do Muszli Koncertowej, gdzie o 14:00 odbędzie się otwarcie imprezy. W programie m.in. Międzypokoleniowe Misterium Żniwne i Żywa Zagroda Dziedzictwa (14:45), występy Zespołu Śpiewaczego CKiSz (16:00) oraz rozstrzygnięcie konkursu wieńców (16:45). Wieczorny blok biesiadny poprowadzą Zespół SIDUS (17:30) oraz Kapela od Połańca (18:30). Wydarzenie zwieńczy zabawa taneczna z Orkiestrą Połaniecką i Zespołem SIDUS (21:00).
Dożynki Gminne w Busku-Zdroju (23 sierpnia) Piękni i Młodzi
- Miejsce: Stadion Miejski w Busku-Zdroju (ul. Kusocińskiego 1)
- Charakter: Wyjątkowe obchody w słynnym kurorcie, połączone z Piknikiem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i bezpłatną degustacją potraw.
- Program: Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego odprawiona zostanie o 12:00 w Sanktuarium św. Brata Alberta. Po przemarszu (13:00) i obrzędzie dożynkowym (13:30) na stadionie wystąpi Kapela „Buskowianie” (15:10). Od 16:00 zagra Kapela Korbanów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 18:00 będzie zespół Piękni i Młodzi Dawid Narożny. Całość zakończy potańcówka z zespołem Rytmix (19:30–22:00).
Gminne Dożynki w Górnie (23 sierpnia)
- Miejsce: Gminny Plac Targowy oraz Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca w Górnie
- Charakter: Tradycyjne ludowe świętowanie połączone ze szlachetną akcją społeczną oraz wieczornymi koncertami.
- Program: Obchody zainauguruje Msza Święta o 12:00. Od 13:00 do 17:00 prowadzona będzie zbiórka krwi. O 13:15 korowód przemaszeruje na plac targowy, gdzie nastąpi oficjalne otwarcie i ceremoniał dożynkowy (13:30). W programie przewidziano występy lokalnych zespołów (14:40 i 16:20), inscenizację obrzędu „Wręczanie chleba u bramy” w wykonaniu ŚDS z Woli Jachowej (15:35) oraz wręczenie nagród dla najlepszego rolnika. Gwiazdą wieczoru będzie Zespół Jędrusie (19:00), a zabawę taneczną od 20:30 poprowadzi Kapela Agenty.
Dożynki Gminne – Wodzisław 2026 (23 sierpnia) Piękni i Młodzi Magdalena Narożna
- Miejsce: Stadion Klubu Sportowego PARTYZANT oraz Kościół św. Marcina w Wodzisławiu
- Charakter: Roztańczone dziękczynienie za plony z udziałem topowych gwiazd polskiej sceny disco i pop.
- Program: Formowanie korowodu rozpocznie się o 14:15 przy UMiG, po czym o 15:00 w kościele św. Marcina odbędzie się Msza Święta. Przemarsz na stadion zaplanowano na 16:15, a otwarcie uroczystości i ceremoniał z kapelą HELIOS na 16:25. Na scenie plenerowej wystąpią: Szalony Drużba (18:30) oraz gwiazda wieczoru – Piękni i Młodzi Magdalena Narożna (22:00). Wydarzenie zwieńczy zabawa taneczna z zespołem MILTON.
Dni Stopnicy oraz Dożynki Miejsko-Gminne (22–23 sierpnia) SARSA
- Miejsce: Scena plenerowa oraz Kościół pw. św. App. Piotra i Pawła w Stopnicy
- Charakter: Dwudniowe, wielkie święto miasta i gminy łączące atrakcje dla dzieci, koncerty hip-hopowe, popowe oraz tradycyjny obrzęd dożynkowy.
- Program:
- Sobota (22 sierpnia): Start o 17:00 z atrakcjami i animacjami dla dzieci. Na scenie muzycznej wystąpią: B.R.O (20:00), zespół MIG (21:00) oraz DJ Vernon (22:00).
- Niedziela (23 sierpnia): Przemarsz z dziedzińca zamkowego o 11:40, Msza Święta o 12:00 i powitanie gości o 13:15. Od 13:30 odbędzie się część obrzędowa z konkursem wieńców. Popołudniowy i wieczorny maraton koncertowy otworzy Kapela Heńka z Małogoszcza (16:00), a po niej zagrają ROY (17:00) i ABBA Cover Tribute Live Band (18:00). Gwiazdą wieczoru będzie SARSA (20:00), a imprezę zamknie DJ Kejwka (21:30).
Parafialno-Miejsko-Gminne Święto Plonów w Iwaniskach (23 sierpnia)
- Miejsce: Plac Targowy „Mój Rynek” oraz Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach
- Charakter: Połączone dziękczynienie parafialno-gminne z energicznym góralskim akcentem i całodniowym blokiem tanecznym.
- Program: Formowanie korowodu zaplanowano na 11:30 przy urzędzie. O 12:00 w kościele parafialnym zostanie odprawiona dziękczynna Msza Święta, po której korowód przemaszeruje na plac targowy (13:00). Część oficjalną i powitanie gości zaplanowano na 13:15, a występy młodzieży szkolnej wystartują o 14:00. Od 15:00 oprawę muzyczną zapewni RozbujaniBand, a o 17:00 i 19:00 zagra zespół Dance. Głównym punktem wieczoru będzie wystąpienie gwiazdy – Góralskiej kapeli „Ogórki” o godzinie 18:00. Impreza zakończy się o 21:00.
Gminne Święto Plonów w Łoniowie (23 sierpnia)
- Miejsce: Plac przy Urzędzie Gminy oraz Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie
- Charakter: Roztańczone obchody dożynkowe z bogatym repertuarem folklorystycznym i popularną gwiazdą estrady.
- Program: Zbiórka uczestników rozpocznie się o 14:30, po czym o 14:45 ruszy uroczysty korowód do kościoła. Po Mszy Świętej (15:00) nastąpi ceremoniał dożynkowy z prezentacją wieńców (16:30). Oprawę ludową zapewni Gminna Kapela z Łoniowa (18:30), a potańcówkę rozpocznie Kapela Hulaj Dusza (19:00). O godzinie 20:00 na scenie wystąpi Gwiazda Wieczoru – Iwan Komarenko. Dalszą część zabawy poprowadzi zespół The Pearl (od 21:00 do 24:00).
Dożynki Gminne w Pińczowie (23 sierpnia)
- Miejsce: Amfiteatr MOSiR oraz Kościół pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie
- Charakter: Plenerowe dziękczynienie w sercu Ponidzia połączone z przeglądem kapel i nowoczesnymi brzmieniami.
- Program: Uroczystości zainauguruje Msza Święta o godzinie 15:00. O 16:15 wyruszy korowód dożynkowy prowadzący do amfiteatru MOSiR, gdzie o 16:45 rozpocznie się część oficjalna i obrzędowa. Od 17:30 widzowie będą mogli posłuchać prezentacji kapel ludowych. Wieczorną część muzyczną otworzy koncert zespołu Pozytywnie Nakręceni (19:30), a zabawa taneczna z zespołem PAKT wystartuje o 20:00.