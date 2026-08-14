Słomiane traktory i kosmiczna kreatywność! Dożynkowy szał opanował Działoszyce

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-08-14 16:21

Czy można zbudować traktor ze słomy, który nie potrzebuje paliwa, a jedynie uśmiechu przechodniów? W gminie Działoszyce udowodniono, że jak najbardziej! Już w najbliższą sobotę, 15 sierpnia 2026 roku, odbędą się tu Dożynki Gminne. Choć oficjalne świętowanie dopiero przed nami, atmosfera unosi się w powietrzu od wielu dni, a wszystko za sprawą genialnych, humorystycznych ozdób, które wyrosły przy drogach niczym grzyby po deszczu. Jeśli zastanawiasz się, jak spędzić ten weekend, zapach świeżego chleba i skoszonego zboża z pewnością ułatwi Ci decyzję!

Słomiane witacze opanowały sołectwa. Burmistrzowi opadła szczęka!

Zanim na stadionie sportowym oficjalnie rozpocznie się świętowanie, mieszkańcy poszczególnych sołectw postanowili wziąć sprawy (i słomę) w swoje ręce. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, Stanisław Porada, który osobiście ruszył w teren, by zobaczyć te dzieła, podsumował przygotowania krótko „ALE WY TO ZROBILIŚCIE!”

Na trasach dojazdowych pojawiły się tzw. witacze dożynkowe – tradycyjne, ale i niezwykle zabawne konstrukcje zapraszające gości. Pomysłowość lokalnych społeczności, sołtysów oraz Kół Gospodyń Wiejskich przerosła najśmielsze oczekiwania. Przy drogach możemy podziwiać:

  • Słomiane postacie wykonane z dbałością o każdy detal,
  • Imponujące, ekologiczne traktory oraz wiatraki,
  • Kolorowe dekoracje, kłosy, kwiaty i całe, pomysłowe scenki rodzajowe

Każdy witacz jest inny i wyjątkowy, a w każdy z nich włożono mnóstwo pracy, fantazji oraz serca mieszkańców. Te spektakularne rzeźby pokazują, że dożynki to nie tylko oficjalna uroczystość, ale przede wszystkim wspaniała zabawa i budowanie lokalnej tożsamości.

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Skąd ten cały raban? Poznaj niezwykłe tradycje dożynkowe!

Dożynki (w różnych częściach Polski zwane też wyżynkami, obrzynkami, okrężnem czy wieńcowem) to największe gospodarskie święto dziękczynne za ukończenie żniw i prac polowych. Choć współcześnie to przede wszystkim radosny festyn, dawniej obrzędom towarzyszyła głęboka wiara w magiczną moc natury.

  1. Wieniec dożynkowy, czyli korona plonów. To absolutne serce święta, tradycyjnie wyplatane z pozostawionych na polu zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa), jarzębiny, owoców i kwiatów. Dawniej wieńce miewały kształt wielkiej korony, w którą wplatano... żywe koguty, kaczęta lub gąski, co miało zapewnić piękny przychówek w gospodarstwie! Wykruszone z wieńca ziarna wsypywano później do worków z nowym ziarnem siewnym na kolejny rok.
  2. „Przepiórka”, „koza” lub „pępek”. Na pustym już polu celowo pozostawiano małą kępę niezżętego zboża, przyozdobioną kwiatami i wstążkami. Ścinał ją uroczyście najlepszy kośnik. Na Podlasiu i Kurpiach istniał nawet zwyczaj zwany „oborywaniem przepiórki”, polegający na przeciąganiu wokół niej po ściernisku dziewcząt-żniwaczek – wszystko po to, by zapewnić ciągłość urodzaju.
  3. Bochen świeżego Chleba. Starosta i Starościna dożynkowi uroczyście wręczają bochen chleba upieczonego z mąki z tegorocznych zbiorów Gospodarzowi dożynek. To symbol ciężkiej pracy rolników i wyraz wdzięczności za plony

Wyjątkowe ozdoby dożynkowe w Gminie Działoszyce [GALERIA]

Burmistrz Stanisław Porada przy dożynkowych witaczach ze słomy. O ozdobach w Działoszycach przeczytasz na Eska Starachowice.
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Dożynki Gminne w Działoszycach (15.08.2026) – Oficjalny Program Wydarzenia!

Nie ma dożynek bez hucznej zabawy! Jeśli chcecie zobaczyć na własne oczy najpiękniejsze tradycyjne wieńce, skosztować smakołyków przygotowanych przez gospodynie i potańczyć pod gwiazdami, koniecznie zarezerwujcie czas w sobotę, 15 sierpnia 2026 roku. Oto szczegółowy rozkład jazdy na Stadionie Sportowym i placu szkolnym.

  • 14:00 – Zbiórka delegacji wieńcowych na placu szkolnym.
  • 14:30 – Uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Świętej Trójcy.
  • 15:30 – Barwny Korowód Dożynkowy – uroczyste przejście na Stadion Sportowy.
  • 16:00 – Część oficjalna (przemówienia, przekazanie i dzielenie chleba).
  • 17:00 – Część artystyczna pełna lokalnego folkloru i humoru. Na scenie wystąpią:
  • Kapela Działoszanie
  • Nierodzinna Kapela Ostrowskich
  • Orkiestra Dęta z Dzierążni
  • Występ Teatru „O mało co...”
  • 20:00 – Gwiazda Wieczoru: Zespół „ZBÓJE”! Przygotujcie się na solidną dawkę góralskiej energii i świetnej muzyki!
  • 21:00 – Zabawa taneczna z zespołem „METRUM” do późnych godzin nocnych

Przyjedźcie do Działoszyc, by na własne oczy zobaczyć słomiane dzieła sztuki, spróbować wiejskiego chleba i poczuć prawdziwą magię polskiego Święta Plonów.

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