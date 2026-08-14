Słomiane witacze opanowały sołectwa. Burmistrzowi opadła szczęka!

Zanim na stadionie sportowym oficjalnie rozpocznie się świętowanie, mieszkańcy poszczególnych sołectw postanowili wziąć sprawy (i słomę) w swoje ręce. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, Stanisław Porada, który osobiście ruszył w teren, by zobaczyć te dzieła, podsumował przygotowania krótko „ALE WY TO ZROBILIŚCIE!”

Na trasach dojazdowych pojawiły się tzw. witacze dożynkowe – tradycyjne, ale i niezwykle zabawne konstrukcje zapraszające gości. Pomysłowość lokalnych społeczności, sołtysów oraz Kół Gospodyń Wiejskich przerosła najśmielsze oczekiwania. Przy drogach możemy podziwiać:

Słomiane postacie wykonane z dbałością o każdy detal,

wykonane z dbałością o każdy detal, Imponujące, ekologiczne traktory oraz wiatraki,

oraz Kolorowe dekoracje, kłosy, kwiaty i całe, pomysłowe scenki rodzajowe

Każdy witacz jest inny i wyjątkowy, a w każdy z nich włożono mnóstwo pracy, fantazji oraz serca mieszkańców. Te spektakularne rzeźby pokazują, że dożynki to nie tylko oficjalna uroczystość, ale przede wszystkim wspaniała zabawa i budowanie lokalnej tożsamości.

Skąd ten cały raban? Poznaj niezwykłe tradycje dożynkowe!

Dożynki (w różnych częściach Polski zwane też wyżynkami, obrzynkami, okrężnem czy wieńcowem) to największe gospodarskie święto dziękczynne za ukończenie żniw i prac polowych. Choć współcześnie to przede wszystkim radosny festyn, dawniej obrzędom towarzyszyła głęboka wiara w magiczną moc natury.

Wieniec dożynkowy, czyli korona plonów. To absolutne serce święta, tradycyjnie wyplatane z pozostawionych na polu zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa), jarzębiny, owoców i kwiatów. Dawniej wieńce miewały kształt wielkiej korony, w którą wplatano... żywe koguty, kaczęta lub gąski, co miało zapewnić piękny przychówek w gospodarstwie! Wykruszone z wieńca ziarna wsypywano później do worków z nowym ziarnem siewnym na kolejny rok. „Przepiórka”, „koza” lub „pępek”. Na pustym już polu celowo pozostawiano małą kępę niezżętego zboża, przyozdobioną kwiatami i wstążkami. Ścinał ją uroczyście najlepszy kośnik. Na Podlasiu i Kurpiach istniał nawet zwyczaj zwany „oborywaniem przepiórki”, polegający na przeciąganiu wokół niej po ściernisku dziewcząt-żniwaczek – wszystko po to, by zapewnić ciągłość urodzaju. Bochen świeżego Chleba. Starosta i Starościna dożynkowi uroczyście wręczają bochen chleba upieczonego z mąki z tegorocznych zbiorów Gospodarzowi dożynek. To symbol ciężkiej pracy rolników i wyraz wdzięczności za plony

Wyjątkowe ozdoby dożynkowe w Gminie Działoszyce [GALERIA]

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Dożynki Gminne w Działoszycach (15.08.2026) – Oficjalny Program Wydarzenia!

Nie ma dożynek bez hucznej zabawy! Jeśli chcecie zobaczyć na własne oczy najpiękniejsze tradycyjne wieńce, skosztować smakołyków przygotowanych przez gospodynie i potańczyć pod gwiazdami, koniecznie zarezerwujcie czas w sobotę, 15 sierpnia 2026 roku. Oto szczegółowy rozkład jazdy na Stadionie Sportowym i placu szkolnym.

14:00 – Zbiórka delegacji wieńcowych na placu szkolnym.

14:30 – Uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Świętej Trójcy.

15:30 – Barwny Korowód Dożynkowy – uroczyste przejście na Stadion Sportowy.

16:00 – Część oficjalna (przemówienia, przekazanie i dzielenie chleba).

17:00 – Część artystyczna pełna lokalnego folkloru i humoru. Na scenie wystąpią:

Kapela Działoszanie

Nierodzinna Kapela Ostrowskich

Orkiestra Dęta z Dzierążni

Występ Teatru „O mało co...”

20:00 – Gwiazda Wieczoru: Zespół „ZBÓJE”! Przygotujcie się na solidną dawkę góralskiej energii i świetnej muzyki!

Przygotujcie się na solidną dawkę góralskiej energii i świetnej muzyki! 21:00 – Zabawa taneczna z zespołem „METRUM” do późnych godzin nocnych

Przyjedźcie do Działoszyc, by na własne oczy zobaczyć słomiane dzieła sztuki, spróbować wiejskiego chleba i poczuć prawdziwą magię polskiego Święta Plonów.