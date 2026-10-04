Tajemnicze dzbany w Świętokrzyskiem. Tu bije serce Gór Świętokrzyskich

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-10-04 20:03

Miejscowi powiadają, że to właśnie tutaj, w dzbanach wśród łąk bije serce Gór Świętokrzyskich. Zabieramy Was dziś do Kapkazów, małej świętokrzyskiej wioski, położonej u podnóża Bukowej Góry. To właśnie tutaj znajdziecie dwa dzbany, z których bije źródlana woda. Zjeżdżają po nią ludzie z okolicznych miast i wsi. Podobno ma magiczne moce.

Świętokrzyskie. Dzbany w Kapkazach

Kapkazy to przysiółek wsi Wiącka, położony w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Bodzentyn. W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa kieleckiego.

Kapkazy to niezwykle urokliwe miejsce, od lat jest ulubionym celem spacerów wielu osób. Co roku przyjeżdżają tu turyści, aby odkrywać piękną przyrodę, żywą wodę i życie w rytmie natury. Z glinianych dzbanów usytuowanych wśród łąk, czerpią wodę."Od lat czerpiemy tu wodę, jest źródlana i nadaje się do wszystkiego" - mówią spotkani przez nas turyści. Źródlana woda, czysta i zdrowa słynie z tego, że pomaga się wyciszyć i znaleźć równowagę wewnętrzną.

Kapkazy. Magiczne miejsce w Świętokrzyskiem. Zdjęcia

Duży, ceramiczny dzban na wodę źródlaną w Kapkazach. O niezwykłych Dzbaniskach przeczytasz na Eska Starachowice.
Galeria zdjęć 14

Co to za miejsce? Skąd ceramiczne dzbany w Kapkazach?

Ceramiczne, metrowe dzbany od kilku lat otulają źródła - czytamy na stronie UMiG Bodzentyn. Ukrycie nieestetycznych, betonowych cembrowin i wyeksponowanie ciekawego miejsca, było marzeniem artystki-plastyka, Ewy Skowerskiej-Kosmalskiej, mieszkającej we wsi Kapkazy. „Dzbaniska” składają się z dwóch części: zewnętrznego dzbana widocznego doskonale na łące i wewnętrznego, ukrywającego starą, betonową cembrowinę.

Mieszkańcy tych okolic uważają, że w Dzbaniskach bije serce Gór Świętokrzyskich

Ze źródeł usytuowanych u podnóża Bukowej Góry ludzie korzystają tu od wieków. Ja z żoną od lat pobieramy z tego miejsca wodę - mówi pan Ireneusz, spotkany na miejscu, mieszkaniec Kapkaz. Służy nam do codziennego użytku, super wychodzą z niej ogórki kiszone. Już po I wojnie światowej czerpano z tego źródełka - opowiada nasz rozmówca. Dawniej ustawione były tu zwykłe dreny, kilka lat temu lokalna artystka, Ewa Skowerska-Kosmalska zorganizowała akcję i powstały właśnie te dzbany - dodaje.

Kapkazy
Autor: Agnieszka Jędrasik/ Archiwum prywatne

Woda źródlana. Dzbaniska w Kapkazach

Dwa gliniane, odporne na mróz dzbany, powstały w miejscu betonowych drenów okalających źródła. Mają podwójną konstrukcję: ażurowy pierścień, umożliwiający prawidłowy przepływ wody i zewnętrzną obudowę, wyglądającą jak tradycyjny dzban. Zaprojektowane przez lokalną artystkę  naczynia są nieinwazyjne dla przyrody i nie niszczą źródeł. Dzbany odlano w zakładach kamionkowych w Suchedniowie.

źródło. UMiG Bodzentyn, Wikipedia

Polecany artykuł:

Quiz. Rozpoznaj miasto województwa świętokrzyskiego po opisie
Pytanie 1 z 20
To świętokrzyskie miasteczko jest najmniejsze w Polsce

Polub nasz fanpage ESKA Starachowice News na Facebooku! Znajdziesz tam najświeższe informacje z Twojego miasta i okolicy

ROLKI

woda
ciekawostka
świętokrzyskie
dzbany kapkazy