Paraliżujący skurcz w wodzie. 26-latek opadł z sił

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę (15.08) na strzeżonym kąpielisku Lubianka. 26-letni mężczyzna, który postanowił popływać w zbiorniku, nagle znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W pewnym momencie dopadł go nagły, paraliżujący skurcz nogi.

Ból był tak silny, że młody mężczyzna błyskawicznie opadł z sił i zaczął niknąć pod lustrem wody. Na szczęście jego dramatyczną walkę o oddech natychmiast zauważyli czuwający nad bezpieczeństwem ratownicy.

Do wody błyskawicznie ruszył Wojciech Paprot – młody ratownik społeczny, który tego dnia pełnił dyżur ze starszymi kolegami. Wspólnie z doświadczonym ratownikiem Karolem Murzynem podjęli natychmiastową, niezwykle dynamiczną akcję ratunkową. Dzięki ich opanowaniu i pełnemu profesjonalizmowi tonący 26-latek został bezpiecznie wyciągnięty na brzeg. Choć sytuacja wyglądała groźnie, dzięki szybkiej pomocy na miejscu nie było potrzeby wzywania Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM).

Szybka akcja ratowników nad Zalewem Lubianka. Zobacz Video

Patryk Bebelski: „Rodzice gubią dzieci, plagą są głównie pijani”

Choć sobotnia akcja zakończyła się sukcesem, ratownicy ze Starachowic codziennie muszą toczyć ciężką batalię o bezpieczeństwo wypoczywających. Jak przyznaje w rozmowie z nami Patryk Bebelski, Prezes Klubu Płetwonurków Kalmar oraz reprezentant Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego (SGRW).

„Zawsze coś się dzieje”.Zapytany o największe wyzwania i problemy, z jakimi ratownicy muszą mierzyć się na Lubiance, Bebelski wskazuje na dwa główne grzechy plażowiczów: skrajną lekkomyślność dorosłych oraz alkohol.„Rodzice gubią dzieci. To jest cały czas. Kolejna grupa to głównie pijani” – wylicza bez owijania w bawełnę prezes klubu Kalmar.Wchodzenie do wody pod wpływem procentów w połączeniu z brakiem nadzoru nad najmłodszymi to najkrótsza droga do tragedii. Często tylko czujność ratowników zapobiega najgorszemu.

Elitarna szkoła ratownictwa w Starachowicach

Niezwykła skuteczność starachowickich ratowników to nie kwestia szczęścia, lecz twardego, całorocznego przygotowania. Nad zalewem Lubianka czuwa profesjonalny, świetnie zorganizowany zespół.Na stałe bezpieczeństwa strzeże tam 8 etatowych ratowników wodnych. Ich codzienne działania aktywnie wspierają wychowankowie Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego (SGRW), którzy przychodzą na dyżury społeczne. Dla tych młodych ludzi to bezcenna szkoła życia – pod okiem doświadczonych starszych kolegów przechodzą twardą praktykę i uczą się trudnego zawodu ratownika wodnego.Proces szkolenia kadr w Starachowicach trwa niemal bez przerwy.

„Tak, zawsze od września przez cały rok szkolimy” – tłumaczy Patryk Bebelski.Swoje wysokie umiejętności starachowiccy ratownicy zawdzięczają profesjonalnym szkoleniom prowadzonym bezpośrednio przez SGRW oraz WOPR Kielce. Warto podkreślić, że Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego (działająca jako stowarzyszenie od 2014 roku z siedzibą przy ul. Szkolnej 14A) posiada elitarny Certyfikat ISO 45001:2018. Świadczy on o spełnianiu najwyższych światowych norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profesjonalnych usług, w tym prac podwodnych i ratowniczych.

Jak uniknąć tragedii? Dekalog bezpiecznego wypoczynku nad wodą

Aby letni relaks nad wodą nie stał się ostatnim w życiu, ratownicy SGRW regularnie prowadzą akcje edukacyjne w szkołach, przekazując dzieciom i młodzieży tablice informacyjne oraz filmy instruktażowe z zasad pierwszej pomocy. Oto najważniejsze zasady, które bezwzględnie musi wdrożyć każdy z nas:

Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu – alkohol zaburza zmysł równowagi, opóźnia czas reakcji i dodaje fałszywej odwagi. Nie przeceniaj swoich możliwości – nawet jeśli dobrze pływasz, nagły skurcz mięśni lub zmęczenie mogą uniemożliwić Ci powrót na brzeg. Stale obserwuj swoje dzieci – maluchy potrafią zniknąć z oczu w tłumie plażowiczów w ułamku sekundy. Woda to żywioł, który nie wybacza nieuwagi. Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska – obecność profesjonalnej drużyny ratowników na plaży drastycznie zwiększa Twoje szanse na ratunek w razie wypadku. Reaguj, gdy widzisz zagrożenie – jeśli zauważysz, że ktoś zachowuje się nienaturalnie lub znika pod wodą, natychmiast alarmuj ratowników. W ratownictwie liczy się każda sekunda!