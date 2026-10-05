PGE wyłączy prąd w wielu miejscowościach w woj. świętokrzyskim. Sprawdźcie listę

Dlaczego prąd jest wyłączany?

Spółka PGE Dystrybucja podejmuje działania, aby ograniczyć przerwy w zasilaniu do minimum. Systematycznie prowadzone prace eksploatacyjne oraz modernizacje infrastruktury mają na celu ograniczenie nieprzewidzianych awarii i zapewnienie stabilnych oraz ciągłych dostaw energii do odbiorców w przyszłości.

Niestety, nie wszystkie roboty konserwacyjne i modernizacyjne przy sieci elektroenergetycznej mogą być realizowane pod napięciem. W związku z tym okresowe, planowe wyłączenia prądu są konieczne dla bezpieczeństwa pracowników oraz prawidłowego przebiegu prac.

Planowane wyłączenia energii elektrycznej w Świętokrzyskiem

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie planowanych przerw w zasilaniu z podziałem na miejscowości, ulice i terminy:

Kielce

7 października (godz. 10:00 – 17:00): ul. Gustawa Morcinka, ul. Domaszowska, ul. Zwierzyniecka, ul. Uniwersytecka, ul. Edwarda Taylora.

8 października (godz. 10:00 – 12:00): ul. Króla Bolesława Chrobrego (od nr 1 do nr 34).

8 października (godz. 10:00 – 15:00): ul. Księcia Mieszka I (od nr 1 do nr 3), ul. Króla Bolesława Chrobrego (od nr 1 do nr 3), ul. Piekoszowska (od nr 58 do nr 70).

8 października (godz. 15:30 – 20:30): ul. Piekoszowska (od nr 63 do nr 92 oraz od nr 97 do 101), ul. Starowiejska (od nr 1 do nr 34), ul. Grunwaldzka (od nr 59 do nr 66).

9 października (godz. 10:00 – 15:00): ul. Pańska, ul. Hutnicza, ul. Za Walcownią, ul. Giserska, ul. Dyrekcji Głównej Górniczej.

9 października (godz. 10:00 – 17:00): ul. Napękowska (od nr 9 do nr 32), ul. Zagórska (od nr 101 do 123 oraz od nr 178 do nr 214).

9 października (godz. 15:30 – 20:30): ul. Kolejarzy (od nr 1 do nr 34), ul. Malików (od nr 84 do nr 133).

10 października (godz. 10:00 – 15:00): ul. 1 Maja (od nr 57 do nr 59), ul. Składowa (od nr 5 do nr 12).

13 października (godz. 10:00 – 15:00): ul. Gliniana 10, ul. Przemysłowa 1.

Ostrowiec Świętokrzyski i okolice

6 października (godz. 10:00 – 17:00): ul. Jana Samsonowicza 90, ul. Rudzka (od ul. Samsonowicza do ul. Mostowej).

7 października (godz. 10:00 – 17:00): ul. Wschodnia.

7 października (godz. 10:00 – 18:00): ul. Szewna Olszówka 68, 70.

8 października (godz. 8:30 – 20:00): ul. Stefana Żeromskiego (stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe), ul. Henryka Sienkiewicza (Szkoła Podstawowa nr 1, III LO im. Broniewskiego, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii).

9 października (godz. 10:00 – 17:00): ul. Wiejska, ul. Wąwozy, ul. Widok.

12 października (godz. 8:30 – 20:00): ul. Długa (na wysokości cmentarza), ul. Lubomira Różyckiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Zygmunta Noskowskiego, ul. Mieczysława Karłowicza.

Starachowice i powiat

6 października (godz. 10:00 – 16:00): Wąchock – ul. Torowa 7, stacja WĄCHOCK 8-1.

7 października (godz. 12:00 – 17:00): Starachowice – ul. Turystyczna 45.

12 października (godz. 10:00 – 16:00): Starachowice – ul. gen. Józefa Bema (numery: 16, 20A, 28, 28A, 45, 69A), ul. Radosna (10, 15), ul. Pogodna (numery od 4 do 59), ul. Zdrojowa (numery: 3, 6, 6A, 13–23), ul. Wylotowa 1, ul. Żurawia (numery: 3, 4, 6, 8, 9, 10–15).

14 października (godz. 10:00 – 18:00): Starachowice – ul. Ostrowiecka, ul. Stalowników (21, 3a), ul. Lenartowska (numery: 1, 2, 4, 6, 7, 7A, 7B, 9–16, 27), ul. Strażacka 7, Kuczów, k/168, nr.dz, 601,

Chęciny

7 października (godz. 10:00 – 14:00): ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. Piotra Wysockiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Zelejowa.

13 października (godz. 10:00 – 17:00): ul. Adama Mickiewicza, al. Aleja Jana Pawła II.

Skalbmierz

5 października (godz. 19:00 – 21:00): ul. 5 Sierpnia (numery: 1, 5, 30, 31, 35, 37, 39), ul. M. Kopernika 29, ul. Wincentego Witosa (21A, 25, 28, 67).

7 października (godz. 10:00 – 16:30): ul. ppor. Brzozy II 44, 48.

Pozostałe miejscowości woj. świętokrzyskiego

Włoszczowa: 6 października (godz. 10:00 – 16:30) – ul. Przedborska.

Koprzywnica: 14 października (godz. 12:00 – 16:00) – ul. Czynowa (numery od 1 do 25).

Małogoszcz: 15 października (godz. 10:00 – 15:00) – ul. Jędrzejowska, ul. Słoneczna, ul. Konarskiego, ul. Osiedle.

Jak przygotować się do przerwy w dostawie prądu?

PGE Dystrybucja apeluje do mieszkańców o odpowiednie przygotowanie się do planowanych wyłączeń. Warto wcześniej: