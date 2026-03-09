Ekologiczny rytm nowej szkoły

Planowana metamorfoza szkoły to część ambitnego projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”. Starachowicka placówka znalazła się w gronie 29 publicznych szkół artystycznych z całego kraju, które zostaną objęte unijnym wsparciem. Głównym celem inwestycji jest radykalna poprawa efektywności energetycznej obiektu, co w praktyce oznacza mniejsze zużycie energii i znaczne oszczędności dla budżetu placówki.

Zmiany nie będą jedynie kosmetyczne. Szkoła przejdzie transformację, która obejmie zainstalowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Na budynku pojawią się instalacje fotowoltaiczne, a system grzewczy zostanie wsparty przez nowoczesne pompy ciepła. Co więcej, w ramach projektu powstaną magazyny energii, co pozwoli na jeszcze lepsze zarządzanie zasobami wyprodukowanymi na miejscu. Dzięki tym rozwiązaniom uczniowie będą mogli na co dzień obserwować działanie technologii zrównoważonego rozwoju.

Komfort nauki w nowoczesnych wnętrzach

Dla mieszkańców i uczniów najbardziej widoczną zmianą będzie odświeżenie samej bryły budynku oraz jego otoczenia. Projekt przewiduje docieplenie ścian oraz całkowitą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, co wyeliminuje problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w salach ćwiczeń. Wewnątrz szkoły zmodernizowane zostaną instalacje centralnego ogrzewania oraz systemy wentylacji i klimatyzacji, co zapewni optymalne warunki do gry na instrumentach, które są wrażliwe na zmiany wilgotności i temperatury.

Kolejnym kluczowym elementem modernizacji jest wymiana oświetlenia na energooszczędne systemy LED. Nowe światło nie tylko poprawi estetykę wnętrz, ale przede wszystkim wpłynie na mniejsze zmęczenie wzroku podczas wielogodzinnych prób i zajęć teoretycznych. Modernizacja łącznie obejmie tysiące metrów kwadratowych powierzchni budynków w całym kraju, a starachowicka szkoła stanie się istotnym punktem na tej mapie nowoczesności.

Finansowanie i terminy

Cały projekt modernizacji szkół artystycznych opiewa na kwotę przekraczającą 120 mln zł, z czego aż 70 mln zł stanowi bezzwrotne dofinansowanie z unijnego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa, a całe przedsięwzięcie realizowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Prace modernizacyjne rozpoczną się w marcu 2026 roku i mają być realizowane etapami. Zgodnie z harmonogramem, finalizacja wszystkich działań w ramach projektu FEnIKS ma nastąpić do 2029 roku. Dla społeczności lokalnej oznacza to, że w najbliższych latach Starachowice zyskają placówkę na miarę XXI wieku.

Dlaczego ta inwestycja jest ważna?

Inwestycja ta ma fundamentalne znaczenie dla Starachowic z kilku powodów. Po pierwsze, znacząco obniży koszty utrzymania budynku, co pozwoli na przekierowanie większych środków na działalność edukacyjną i artystyczną. Po drugie, poprawa stanu technicznego wydłuży okres bezpiecznego użytkowania siedziby szkoły, która już raz, w 2008 roku, przeszła trudny proces adaptacji po przeprowadzce z dawnej lokalizacji przy ul. Oświatowej. Wreszcie, nowoczesna szkoła przyciąga nowych adeptów sztuki, co jest kluczowe dla podtrzymania bogatych tradycji muzycznych miasta.

Co się zmieni w szkole?

W ramach modernizacji zaplanowano szereg konkretnych ulepszeń:

Termomodernizacja : docieplenie ścian i dachów budynku

: docieplenie ścian i dachów budynku Wymiana stolarki : nowe, szczelne okna i drzwi zewnętrzne

: nowe, szczelne okna i drzwi zewnętrzne Odnawialne źródła energii : montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła

: montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła Magazynowanie energii : budowa nowoczesnych magazynów energii elektrycznej

: budowa nowoczesnych magazynów energii elektrycznej Oświetlenie LED : montaż energooszczędnych punktów świetlnych w całej placówce

: montaż energooszczędnych punktów świetlnych w całej placówce Nowoczesna instalacja: modernizacja systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Szkoła z historią, budynek z przyszłością

Historia kształcenia muzycznego w Starachowicach sięga 1948 roku, kiedy to powstało Koło Miłośników Muzyki. Przez dekady szkoła funkcjonowała w trudnych warunkach lokalowych, by w 2008 roku przenieść się do obecnej siedziby przy ul. Kopalnianej 10b. W ciągu 62 lat działalności mury placówki opuściło 960 absolwentów, z których wielu związało swoje życie z muzyką, pracując w filharmoniach i operach. Szkoła jest nie tylko miejscem nauki, ale też organizatorem prestiżowych wydarzeń, takich jak Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe czy Starachowicki Konkurs Gitarowy.

Głosy ekspertów

Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu NFOŚiGW, podkreśla wagę takich działań:

Dzięki środkom z Funduszy Europejskich modernizujemy placówki edukacyjne, ograniczamy zużycie energii, a jednocześnie poprawiamy warunki nauki i pracy w szkołach. To inwestycja zarówno w środowisko, jak i w przyszłość młodych ludzi.

