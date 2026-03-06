Wracasz na rynek pracy po przerwie? „ReStart kariery II” daje kobietom realną szansę na nowy początek

Projekt „ReStart kariery II” realizowany jest przez firmę EL-TRANS i skierowany do 100 kobiet pozostających bez zatrudnienia, które chcą wrócić na rynek pracy po zakończeniu okresu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 7 i/lub osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Uczestniczki muszą mieszkać na terenie województwa świętokrzyskiegp i deklarować gotowość do podjęcia pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 października 2025 roku do 30 czerwca 2027 roku. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły – od 1 października 2025 r. do 30 września 2026 r., aż do wyczerpania miejsc. Dzięki współfinansowaniu ze środków funduszy europejskich udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

„ReStart kariery II” to rozbudowany program wsparcia, który obejmuje zarówno rozwój kompetencji zawodowych, jak i wzmocnienie pewności siebie oraz zadbanie o dobrostan uczestniczek. W ramach indywidualnego wsparcia każda kobieta może liczyć na doradztwo zawodowe zakończone opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, konsultacje dietetyczne oraz treningi personalne. Taki zestaw działań ma pomóc nie tylko w zaplanowaniu ścieżki zawodowej, ale również w poprawie kondycji psychicznej i fizycznej.

Istotnym elementem projektu są szkolenia z zakresu wizerunku biznesowego.

Uczestniczki wezmą udział m.in. w warsztatach z autoprezentacji w rozmowach biznesowych, zarządzania czasem, wizażu MAKE UP, stylizacji włosów oraz pielęgnacji paznokci. Organizatorzy podkreślają, że pewność siebie i profesjonalny wizerunek często odgrywają kluczową rolę podczas rekrutacji. W czasie szkoleń zapewniony jest catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt przewiduje także szkolenia cyfrowe dla kobiet, u których zostaną zidentyfikowane braki w kompetencjach informatycznych. Kursy obejmują 30 godzin zajęć, a uczestniczkom przysługuje stypendium szkoleniowe, catering oraz zwrot kosztów dojazdu. Dla wielu kobiet to szansa na nadrobienie zaległości technologicznych i zwiększenie swoich szans na rynku pracy.

Najbardziej rozbudowaną częścią projektu są szkolenia zawodowe, trwające średnio około 120 godzin. Ich tematyka dostosowana jest zarówno do potrzeb uczestniczek, jak i do aktualnych wymagań rynku pracy.

W ofercie znajdują się m.in. kursy na samodzielną księgową, specjalistkę ds. kadr i płac, opiekunkę dzieci i osób starszych, przedstawicielkę handlową z prawem jazdy kat. B, a także kierowcę samochodu ciężarowego lub autobusu. W ramach tych szkoleń zapewnione są catering, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz refundacja kosztów opieki nad osobą zależną.

Gdzie się zapisać?

Biuro projektu mieści się przy ul. Kwiatkowskiego 4 lok. 209 w Starachowicach. Zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje telefonicznie pod numerem 787 999 776, mailowo lub za pośrednictwem strony internetowej organizatora.

„ReStart kariery II” to nie tylko kursy i szkolenia, ale przede wszystkim realna pomoc w odzyskaniu pewności siebie i niezależności zawodowej.

To szansa, by zrobić pierwszy krok, zdobyć nowe kwalifikacje i wrócić na rynek pracy z poczuciem bezpieczeństwa i wsparcia.

Artykuł sponsorowany