Świętokrzyskie. Karwów

Karwów to wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim. Leży nad rzeką Opatówką. Na południowym krańcu wsi znajduje się kamieniołom, obecnie nieczynny (zalany wodą), używany do końca lat 80. XX wieku.

Zalew Karwów. Raj dla wędkarzy

Zalew Karwów to miejsce zapomniane, ale piękne. Jest wciąż dziki, niedostępny i mało znany w regionie. To istny raj dla wędkarzy, którzy mogą tu złowić amura, karpia i leszcza. Łowiskiem opiekuje się Opatowski Związek Wędkarski.

Zdjęcia. "Lazurowe jezioro"

Jak trafić do zalewu Karwów?

Jadąc krajową 9 od Sandomierza, trzeba we Włostowie skręcić w prawo. Po niespełna 2 kilometrach pojawi się zalany wodą, stary kamieniołom w Karwowie, zwany "Skałką". Przebiega tamtędy żółty szlak rowerowy z Sandomierza do Opatowa (35 km). Latem można zażywać kąpieli, ale tylko słonecznych.

Jak powstał zalew po dawnym kamieniołomie w Karwowie?

Eksploatacja środkowo dewońskich wapieni ze złoża w Karwowie rozpoczęła się w początkach lat 60 XX wieku. Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych przejęły złoże na początku lat 70 i prowadziły jego eksploatację do 1992 roku. Z pozyskanego surowca produkowano kruszywo łamane. Po zaprzestaniu wydobycia, kamieniołom częściowo wypełnił się wodą, tworząc jeziorko o powierzchni około 2 ha. Miejscami głębokość sięga 15 metrów. Obowiązuje zakaz kąpieli. Gospodarzem terenu jest Opatowskie Towarzystwo Wędkarskie. Mieszkańcy Karwowa nieczynny kamieniołom nazywają „Skałką”.