Najstarszy klub w Polsce u progu majówki
Za organizację tego wyjątkowego wydarzenia odpowiada Harley-Davidson Club Wrocław – prawdziwa legenda polskiej sceny motocyklowej. Warto podkreślić, że jest to najstarszy obecnie funkcjonujący klub tej marki w naszym kraju, założony już w 1970 roku przez Adama Mellera.Klub, który zaczynał jako sekcja oddziału warszawskiego, szybko zyskał niezależność i przez dekady budował historię polskiego ruchu harleyowego, organizując pierwsze międzynarodowe zloty w czasach PRL-u. Dziś to prężnie działające stowarzyszenie, które na swoją majówkową bazę wybrało właśnie malownicze tereny gminy Brody.
Zlot Harley-Davidson w Gminie Brody [GALERIA]
Nie tylko hobby, ale styl życia
Dla uczestników zlotu w Brodach jazda na amerykańskich maszynach to znacznie więcej niż przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Jak podkreślają sami członkowie HDC Wrocław, Harley to nie tylko hobby, ale przede wszystkim styl życia. Zloty organizowane przez ten klub mają swój specyficzny, elitarny charakter.
- Wstęp tylko dla wybranych. W imprezach organizowanych przez HDC Wrocław mogą brać udział wyłącznie posiadacze maszyn „ze stajni w Milwaukee”.
- Wiedza i pasja. Głównym celem stowarzyszenia jest nie tylko wspólna jazda, ale też propagowanie wiedzy o historii i technice tej kultowej marki.
- Tradycja. Klub od lat słynie z organizacji prestiżowych wydarzeń, takich jak cykliczne zloty na Zamku Książ, a teraz swoją pasją dzieli się z mieszkańcami regionu Brodów
Wyjątkowe maszyny na wyciągnięcie ręki
Wyjątkowe, lśniące chromem motocykle będą towarzyszyć odwiedzającym Przystań Wodną przez cały majowy weekend. To niepowtarzalna okazja, by z bliska przyjrzeć się maszynom, które stały się ikonami popkultury i symbolem wolności na drogach całego świata.
Dla gminy Brody obecność tak utytułowanego klubu jak HDC Wrocław to nie tylko gratka dla fanów motoryzacji, ale i potwierdzenie turystycznych walorów Przystani Wodnej jako idealnego miejsca na organizację ogólnopolskich spotkań hobbystów. Jeśli planujecie spacer w ten weekend, dźwięk legendarnych silników z pewnością wskaże Wam drogę do serca wydarzeń.