Metamorfoza za miliony

Jeszcze niedawno był to zwykły teren zielony, a dziś to nowoczesne centrum rekreacji, którego rewitalizacja kosztowała ponad 7 milionów złotych. Inwestycja, zrealizowana z ogromnym rozmachem, zmieniła oblicze gminy Waśniów nie do poznania. Na miejscu czeka na Ciebie ponad dwa tysiące nowych drzew i krzewów, które właśnie teraz, w maju, zaczynają zachwycać soczystą zielenią. Cały obiekt jest oświetlony przez 80 nowoczesnych lamp i monitorowany przez 20 kamer, co gwarantuje bezpieczeństwo nawet po zmroku.

Plaża i molo w sercu gminy

Największym magnesem na turystów jest zbiornik wodny o powierzchni 4,5 hektara. Możesz przejść się po uroczym molo, które zachęca do romantycznych spacerów, lub poczuć piasek pod stopami na nowej, piaszczystej plaży. Choć w samym zbiorniku nie można się kąpać, to jego widok i mikroklimat działają niezwykle odprężająco. Ciekawostką jest fakt, że akwen został już zarybiony takimi gatunkami jak szczupaki, amury czy liny, choć na same połowy wędkarze muszą jeszcze chwilę poczekać.

Co można tam robić w majówkę?

Świętokrzyskie atrakcje wzbogaciły się o przestrzeń, która naprawdę nie wyklucza nikogo. Oto co czeka na Ciebie na miejscu:

Szaleństwo na placu zabaw. Kilkadziesiąt nowoczesnych urządzeń z międzynarodowymi certyfikatami bezpieczeństwa zachwyci każde dziecko.

Piknik i grillowanie. Na gości czekają wygodne altany wypoczynkowe, hamaki oraz specjalnie wyznaczone miejsca do grillowania.

Aktywność fizyczna. Dostępna jest siłownia plenerowa, a dla rowerzystów przygotowano stacje naprawy pojazdów.

Nowoczesne udogodnienia. Przy alejkach znajdziesz punkty ładowania USB, więc nie musisz się martwić o rozładowany telefon podczas robienia zdjęć

Komfort i lokalizacja

Dojazd nie sprawi Ci problemu, bo przy samym obiekcie właśnie kończy się budowa nowoczesnego parkingu z kostki brukowej na 38 miejsc, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Waśniów to także świetna baza wypadowa – rzut beretem stąd znajdują się rezerwaty Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego oraz popularny Bałtów. Jeśli szukasz spokoju, lokalnego klimatu i nowości, której nie widzieli jeszcze Twoi znajomi, Waśniowskie błonia to strzał w dziesiątkę na majowy weekend.

