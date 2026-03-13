Skarżysko-Kamienna stawia na ekologię. 20 milionów zł na walkę ze zmianami klimatu

10 marca w Urzędzie Miasta odbyło się kluczowe spotkanie konsultacyjne. Władze miasta, urzędnicy oraz mieszkańcy wspólnie dyskutowali o przyszłości projektu, który może przynieść Skarżysku inwestycje o wartości około 20 mln zł. Środki te miasto planuje pozyskać z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027. Spotkanie w Urzędzie Miasta, pokazało, że skarżyszczanie chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie. Podczas dyskusji padły konkretne propozycje, w tym sugestie dotyczące budowy niecek retencyjnych.

Zielone Skarżysko. Główne cele projektu

Podczas prezentacji założeń projektu naczelnik Monika Kocia przedstawiła jego główne kierunki. Planowane działania skupiają się wokół trzech kluczowych celów. Pierwszy z nich to tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zielonych, które będą służyć mieszkańcom jako miejsca odpoczynku, rekreacji i spotkań. Wśród planowanych inwestycji znalazły się m.in.:

odnowa Plant wraz z modernizacją boiska, kortów, nasadzeniami zieleni oraz stworzeniem przestrzeni wypoczynkowej i górki saneczkowej;

budowa nowego parku w rejonie ulic Paryskiej, Torowej i Krasińskiego;

montaż zielonych przystanków w pięciu najbardziej uczęszczanych lokalizacjach;

zagospodarowanie terenu za Biblioteką Publiczną i utworzenie tam ogrodu literackiego.

Drugim celem projektu jest racjonalne zarządzanie wodami opadowymi. W tym zakresie planowana jest budowa zbiorników na deszczówkę przy dwóch placówkach oświatowych oraz przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika wodnego Bernatka.

Trzeci kierunek działań dotyczy ograniczania miejskich wysp ciepła. Jednym z najważniejszych elementów ma być zagospodarowanie części rynku na Kamiennej poprzez utworzenie skweru i przebudowę pozostałej części miejskiego targowiska, by zachowała ona swoją dotychczasową funkcję, ale zyskała zupełnie nowy wygląd.

Powstanie tam nowoczesny ekoryneczek – część terenu zostanie odbetonowana, pojawi się zielona przestrzeń parkowa, a sama strefa handlowa zostanie przebudowana. Planowane są hale targowe z panelami fotowoltaicznymi, zielone ściany oraz nasadzenia, które oddzielą targowisko od zabudowy mieszkalnej – wyjaśniała naczelnik Monika Kocia.

Zielona rewolucja w Skarżysku-Kamiennej. Ważny głos mieszkańców

Podczas spotkania, które odbyło się 10 marca, mieszkańcy zadawali pytania i zgłaszali swoje pomysły. Pojawiły się m.in. sugestie dotyczące rozwiązań retencyjnych. Przedstawiciele urzędu podkreślali, że obecnie omawiana jest koncepcja projektu, a szczegółowe rozwiązania będą konsultowane na kolejnych etapach, jeśli miastu uda się zdobyć dofinansowanie.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie i udział w spotkaniu konsultacyjnym. Zależy nam na tym, aby kierunki rozwoju miasta były wypracowywane wspólnie. Cieszy nas, że mieszkańcy chcą włączać się w rozmowę o planowanych inwestycjach i przyszłości Skarżyska – podkreśla Prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki.

