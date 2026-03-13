Muzeum im. Przypkowskich. Skarbnica czasu i nie tylko

Główną atrakcją Jędrzejowa jest Muzeum im. Przypkowskich, które mieści się w dwóch zabytkowych kamieniczkach z XVIII wieku, w tym w dawnej aptece klasztornej z 1712 roku, usytuowanych przy rynku. Muzeum to nie tylko zbiór imponujących zegarów, ale także świadectwo pasji trzech pokoleń rodziny Przypkowskich.

Początki obecnej ekspozycji astronomiczno-gnomonicznej sięgają 1895 roku, kiedy to Feliks Przypkowski, z zawodu lekarz, a z zamiłowania astronom, zaczął gromadzić zabytkowe instrumenty astronomiczne, zegary i książki. Sam skonstruował ponad pięćdziesiąt modeli zegarów słonecznych. Jego pasją zaraził się syn, Tadeusz Przypkowski, w 1925 roku. Tadeusz uważał, że "zegar słoneczny jest ze wszystkich zegarów najbardziej związany z wszechświatem", wiążąc go z ruchem Ziemi wokół Słońca. Znacznie wzbogacił on zbiory ojca i sam tworzył zegary słoneczne, m.in. dla kościoła Mariackiego w Krakowie, Zamku Królewskiego i Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a także dla obserwatorium astronomicznego w Greenwich

Wyjątkowe zbiory w Jędrzejowie

Kolekcja Muzeum im. Przypkowskich liczy obecnie ponad 600 eksponatów zegarów słonecznych i instrumentów gnomonicznych, a ogólnie prawie 7000 obiektów. Znajdziecie tu różnorodne przyrządy do mierzenia czasu, takie jak klepsydry, zegary ogniowe i mechaniczne.Do najciekawszych eksponatów należą:

Zegar Erazma Habera z XV wieku – to jedyny zegar tego twórcy w Polsce, wyróżniający się złożonością, gdyż oprócz zwykłej tarczy zawiera wykresy godzin włoskich (mierzonych od zachodu słońca) i babilońskich (mierzonych od wschodu słońca)

– to jedyny zegar tego twórcy w Polsce, wyróżniający się złożonością, gdyż oprócz zwykłej tarczy zawiera wykresy godzin włoskich (mierzonych od zachodu słońca) i babilońskich (mierzonych od wschodu słońca) Zegar słoneczny z armatką Artura Saliera – ten unikatowy zegar z pierwszej połowy XIX wieku słynie z armatki, która strzela ślepym nabojem w południe, co nawet zainspirowało polskiego poetę Władysława Broniewskiego do napisania wiersza

– ten unikatowy zegar z pierwszej połowy XIX wieku słynie z armatki, która strzela ślepym nabojem w południe, co nawet zainspirowało polskiego poetę Władysława Broniewskiego do napisania wiersza Japoński zegar słoneczny – najmniejszy w zbiorach muzeum, o średnicy około 6 cm i wysokości 1,5 cm po zamknięciu

Jędrzejów. Miasto pełne atrakcji

Oprócz słynnego Muzeum im. Przypkowskich, Jędrzejów oferuje wiele innych interesujących miejsc i możliwości aktywnego wypoczynku:

Kościół św. Bartłomieja : Gotycki zabytek z pięknymi witrażami i rzeźbami, będący ważnym punktem w historii miasta

: Gotycki zabytek z pięknymi witrażami i rzeźbami, będący ważnym punktem w historii miasta Ruiny zamku w Jędrzejowie : Fragmenty murów średniowiecznego zamku, z którym wiąże się wiele lokalnych legend, w tym opowieści o duchu rycerza

: Fragmenty murów średniowiecznego zamku, z którym wiąże się wiele lokalnych legend, w tym opowieści o duchu rycerza Szlaki turystyczne: Jędrzejów to raj dla miłośników przyrody. Warto wybrać się na Szlak Młynówki (ok. 6 km, idealny dla rodzin), Szlak Świętokrzyski (bardziej wymagający, z pięknymi widokami) czy Szlak Złotego Dębu (4 km, przez tereny bogate w przyrodę i stare dęby)

Planując wizytę w Jędrzejowie, pamiętajcie, że to miasto, gdzie czas płynie inaczej, wolniej, a każda chwila jest okazją do odkrywania fascynującej historii i niezwykłej pasji mierzenia czasu