To największa kolekcja zegarów w Polsce! Znajdziesz ją w Jędrzejowie

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-03-13 8:07

Jędrzejów, urokliwe miasto położone w województwie świętokrzyskim, to prawdziwa perła dla miłośników historii i astronomii, a szczególnie dla tych, którzy fascynują się mierzeniem czasu. To właśnie tutaj, w Muzeum im. Przypkowskich, znajduje się największa w Polsce i trzecia na świecie kolekcja zegarów słonecznych. Położone zaledwie 38 km od Kielc, Jędrzejów oferuje spokojny, lecz niezwykle wciągający weekendowy wypad, pełen wrażeń i niezapomnianych chwil.

Jędrzejów

Autor: Piotr Maciej Przypkowski - jedrzejow travel/ Archiwum prywatne Jędrzejów. Świętokrzyskie

Muzeum im. Przypkowskich. Skarbnica czasu i nie tylko

Główną atrakcją Jędrzejowa jest Muzeum im. Przypkowskich, które mieści się w dwóch zabytkowych kamieniczkach z XVIII wieku, w tym w dawnej aptece klasztornej z 1712 roku, usytuowanych przy rynku. Muzeum to nie tylko zbiór imponujących zegarów, ale także świadectwo pasji trzech pokoleń rodziny Przypkowskich.

Początki obecnej ekspozycji astronomiczno-gnomonicznej sięgają 1895 roku, kiedy to Feliks Przypkowski, z zawodu lekarz, a z zamiłowania astronom, zaczął gromadzić zabytkowe instrumenty astronomiczne, zegary i książki. Sam skonstruował ponad pięćdziesiąt modeli zegarów słonecznych. Jego pasją zaraził się syn, Tadeusz Przypkowski, w 1925 roku. Tadeusz uważał, że "zegar słoneczny jest ze wszystkich zegarów najbardziej związany z wszechświatem", wiążąc go z ruchem Ziemi wokół Słońca. Znacznie wzbogacił on zbiory ojca i sam tworzył zegary słoneczne, m.in. dla kościoła Mariackiego w Krakowie, Zamku Królewskiego i Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a także dla obserwatorium astronomicznego w Greenwich

Kolekcja zegarów w Jędrzejowie
Galeria zdjęć 16

Wyjątkowe zbiory w Jędrzejowie

Kolekcja Muzeum im. Przypkowskich liczy obecnie ponad 600 eksponatów zegarów słonecznych i instrumentów gnomonicznych, a ogólnie prawie 7000 obiektów. Znajdziecie tu różnorodne przyrządy do mierzenia czasu, takie jak klepsydry, zegary ogniowe i mechaniczne.Do najciekawszych eksponatów należą:

  • Zegar Erazma Habera z XV wieku – to jedyny zegar tego twórcy w Polsce, wyróżniający się złożonością, gdyż oprócz zwykłej tarczy zawiera wykresy godzin włoskich (mierzonych od zachodu słońca) i babilońskich (mierzonych od wschodu słońca)
  • Zegar słoneczny z armatką Artura Saliera – ten unikatowy zegar z pierwszej połowy XIX wieku słynie z armatki, która strzela ślepym nabojem w południe, co nawet zainspirowało polskiego poetę Władysława Broniewskiego do napisania wiersza
  • Japoński zegar słoneczny – najmniejszy w zbiorach muzeum, o średnicy około 6 cm i wysokości 1,5 cm po zamknięciu

Jędrzejów
Galeria zdjęć 7

Jędrzejów. Miasto pełne atrakcji

Oprócz słynnego Muzeum im. Przypkowskich, Jędrzejów oferuje wiele innych interesujących miejsc i możliwości aktywnego wypoczynku:

  • Kościół św. Bartłomieja: Gotycki zabytek z pięknymi witrażami i rzeźbami, będący ważnym punktem w historii miasta
  • Ruiny zamku w Jędrzejowie: Fragmenty murów średniowiecznego zamku, z którym wiąże się wiele lokalnych legend, w tym opowieści o duchu rycerza
  • Szlaki turystyczne: Jędrzejów to raj dla miłośników przyrody. Warto wybrać się na Szlak Młynówki (ok. 6 km, idealny dla rodzin), Szlak Świętokrzyski (bardziej wymagający, z pięknymi widokami) czy Szlak Złotego Dębu (4 km, przez tereny bogate w przyrodę i stare dęby)

Planując wizytę w Jędrzejowie, pamiętajcie, że to miasto, gdzie czas płynie inaczej, wolniej, a każda chwila jest okazją do odkrywania fascynującej historii i niezwykłej pasji mierzenia czasu

