Tragedia na DK9 w Ostrowcu Świętokrzyskim. W zderzeniu aut zginął 70-letni kierowca

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-08-14 20:34

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 14 sierpnia, przed godziną 18:00 na drodze krajowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na skrzyżowaniu alei 25-lecia Wolności i ulicy Jana Piwnika „Ponurego” zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety, w wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba, a dwie kolejne trafiły do szpitala

Jak doszło do wypadku? Policja wyjaśnia okoliczności

Do zderzenia doszło na skrzyżowaniu, które stanowi część trasy krajowej nr 9. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 70-letni mężczyzna kierujący fiatem, wyjeżdżając z alei 25-Lecia Wolności, doprowadził do wypadku. Prawdopodobnie nie ustąpił on pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu peugeotowi, którym kierowała 30-letnia kobieta.

W wyniku silnego uderzenia jeden z samochodów wypadł z jezdni i wylądował w przydrożnym rowie. Jak przekazała asp. Ilona Piwnik-Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, 70-letni kierowca fiata poniósł śmierć na miejscu. Do szpitala z obrażeniami ciała zostały przewiezione dwie rany kobiety: kierująca peugeotem oraz pasażerka fiata. Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora szczegółowo badają wszystkie przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia

Rozbity samochód osobowy z odciętym dachem leży w rowie. O wypadku w Ostrowcu przeczytasz na Eska Starachowice.
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Służby w akcji i ogromne utrudnienia na DK9

Na miejscu wypadku natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Zadysponowano tam łącznie pięć zastępów straży pożarnej (z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 oraz OSP Bodzechów), trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz funkcjonariuszy policji.Wypadek sparaliżował ruch na drodze krajowej nr 9. Trasa w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana. Służby apelowały do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i natychmiast wyznaczyły objazdy.

Utrudnienia na DK 9 w Ostrowcu. Policja kieruje na objazdy

Dla pojazdów jadących w kierunku Radomia oraz Starachowic wyznaczono trasę alternatywną przez Zygmuntówkę, ulicę Sandomierską oraz aleję 3 Maja. Analogiczne objazdy obowiązywały dla kierowców podróżujących w stronę Opatowa. Przewidywano, że utrudnienia drogowe w tym rejonie mogą potrwać nawet do godziny 22:00.

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