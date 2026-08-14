Tragedia na DK9 w Ostrowcu Świętokrzyskim. W zderzeniu aut zginął 70-letni kierowca

Jak doszło do wypadku? Policja wyjaśnia okoliczności

Do zderzenia doszło na skrzyżowaniu, które stanowi część trasy krajowej nr 9. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 70-letni mężczyzna kierujący fiatem, wyjeżdżając z alei 25-Lecia Wolności, doprowadził do wypadku. Prawdopodobnie nie ustąpił on pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu peugeotowi, którym kierowała 30-letnia kobieta.

W wyniku silnego uderzenia jeden z samochodów wypadł z jezdni i wylądował w przydrożnym rowie. Jak przekazała asp. Ilona Piwnik-Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, 70-letni kierowca fiata poniósł śmierć na miejscu. Do szpitala z obrażeniami ciała zostały przewiezione dwie rany kobiety: kierująca peugeotem oraz pasażerka fiata. Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora szczegółowo badają wszystkie przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia

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Służby w akcji i ogromne utrudnienia na DK9

Na miejscu wypadku natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Zadysponowano tam łącznie pięć zastępów straży pożarnej (z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 oraz OSP Bodzechów), trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz funkcjonariuszy policji.Wypadek sparaliżował ruch na drodze krajowej nr 9. Trasa w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana. Służby apelowały do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i natychmiast wyznaczyły objazdy.

Utrudnienia na DK 9 w Ostrowcu. Policja kieruje na objazdy

Dla pojazdów jadących w kierunku Radomia oraz Starachowic wyznaczono trasę alternatywną przez Zygmuntówkę, ulicę Sandomierską oraz aleję 3 Maja. Analogiczne objazdy obowiązywały dla kierowców podróżujących w stronę Opatowa. Przewidywano, że utrudnienia drogowe w tym rejonie mogą potrwać nawet do godziny 22:00.