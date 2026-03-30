Wjeżdżając do Wólki Bodzechowskiej, zaledwie kilka kilometrów od Ostrowca Świętokrzyskiego, na pierwszy rzut oka widać, że czas płynie tu inaczej. Bilówka to miejsce z duszą, stworzone na terenie dawnej kopalni piasku, które dziś jest zieloną oazą spokoju. Na miejscu czuć swobodną atmosferę, daleką od sztywnych regulaminów wielkich kurortów.

Czym jest Bilówka? To nie tylko woda

Zbiornik Bilówka to zbiornik rekreacyjny o powierzchni około 1,5 hektara, otoczony malowniczymi łąkami i lasami. Choć samo łowisko nie jest ogromne, jego zagospodarowanie robi wrażenie. Infrastruktura została przemyślana tak, by zadowolić każdego – od profesjonalisty czekającego na 20-kilogramowego karpia, po rodziny z dziećmi szukające miejsca na niedzielny piknik.

Jak widać na zdjęciach, teren jest niezwykle zadbany. Do dyspozycji gości są cztery altany, w tym klimatyczna „Altana na wodzie”, idealna na kameralne spotkania. Na najmłodszych czeka piaszczysta plaża, co sprawia, że dzieciaki nie nudzą się, gdy rodzice pilnują spławika.

Jakie unikalne gatunki ryb pływają w Bilówce?

W zbiorniku Bilówka pływa kilka gatunków ryb, które są określane jako unikalne, ponieważ trudno je spotkać w innych okolicznych wodach; należą do nich pstrąg, sieja oraz miętus.

Dodatkowo w łowisku można natrafić na inne interesujące i rzadziej spotykane okazy:

Węgorz – wędkarze mają szansę zmierzyć się z okazami osiągającymi do 120 cm długości

Poza tymi unikalnymi gatunkami, w Bilówce żyją liczne karpie, których waga dochodzi do 20 kg, a także amury, karasie, leszcze, liny i tołpygi. Wśród drapieżników, obok wspomnianego suma, występują szczupaki, sandacze oraz okonie.

Coś dla podniebienia i ducha

Bilówka to także raj dla smakoszy. W każdy weekend w powietrzu unosi się zapach świeżo pieczonego pstrąga, przygotowywanego na miejscu. Nad wodą regularnie odbywają się zawody wędkarskie, rodzinne pikniki integracyjne, a nawet huczne imprezy z DJ-em pod szyldem „Projekt X”.

Godziny: Łowisko otwarte jest codziennie od godziny przed wschodem słońca do godziny po zachodzie.

Bilówka w Wólce Bodzechowskiej to dowód na to, że wspaniałe miejsca są tuż za rogiem. Jeśli szukasz połączenia adrenaliny podczas holu wielkiej ryby ze spokojnym popołudniem przy grillu, koniecznie odwiedź ten zbiornik. Natura, pasja i gościnność – tak w skrócie można opisać to miejsce.

Co warto zwiedzić w okolicach Wólki Bodzechowskiej?

W okolicy Wólki Bodzechowskiej znajduje się wiele unikalnych atrakcji turystycznych, obejmujących zabytki archeologiczne z listy UNESCO, obiekty rekreacyjne oraz cenne zabytki architektury i przyrody.

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” (Sudół) : Jeden z największych i najlepiej zachowanych obiektów pradziejowego górnictwa krzemienia na świecie, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Turystom udostępniono tam podziemną trasę turystyczną oraz rekonstrukcję wioski neolitycznej.

: Jeden z największych i najlepiej zachowanych obiektów pradziejowego górnictwa krzemienia na świecie, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Turystom udostępniono tam podziemną trasę turystyczną oraz rekonstrukcję wioski neolitycznej. Bodzechów : Drewniany kościół pw. św. Zofii i św. Stanisława Kostki z 1937 r., wybudowany w stylu drewnianego modernizmu. W miejscowości znajdują się także pozostałości dawnej fabryki żelaza i papierni.

: Drewniany kościół pw. św. Zofii i św. Stanisława Kostki z 1937 r., wybudowany w stylu drewnianego modernizmu. W miejscowości znajdują się także pozostałości dawnej fabryki żelaza i papierni. Ćmielów : Żywe Muzeum Porcelany, ruiny renesansowego zamku Szydłowieckich oraz zabytkowy układ urbanistyczny miasta lokacyjnego z 1505 roku.

: Żywe Muzeum Porcelany, ruiny renesansowego zamku Szydłowieckich oraz zabytkowy układ urbanistyczny miasta lokacyjnego z 1505 roku. Skałka „Sfinks”: Pomnik przyrody nieożywionej w pobliżu potoku Szewnianka – baszta skalna o wysokości do 8 m zbudowana z piaskowców dolnojurajskich

źródła: Angloo.com, Fishster.pl, Znajdzlowisko.pl, Radia Ostrowiec, Wikipedia