Od zamku rycerskiego do barokowej rezydencji – burzliwe dzieje Kurozwęk

Historia Zespołu Pałacowego w Kurozwękach jest niezwykle barwna i sięga XIV wieku. W drugiej połowie tego stulecia Dobiesław z Kurozwęk, kasztelan krakowski i jedna z najbardziej wpływowych postaci w państwie, wzniósł tu drewniano-murowany zamek rycerski. Była to jedna z pierwszych murowanych warowni w Polsce, strategicznie położona na niewielkiej kępie otoczonej bagniskami. Ród Kurozwęckich, wywodzący się według legendy od brata św. Wojciecha, przyjął nazwisko od nazwy tych włości. Zamek pozostał w ich rękach przez ponad sto lat, przechodząc pierwsze przebudowy, które sukcesywnie zastępowały drewnianą architekturę murowaną. W kolejnych wiekach warownia zmieniała właścicieli. W 1811 roku wokół rezydencji założono park krajobrazowy. Ostatnimi właścicielami przed II wojną światową była rodzina Popielów herbu Sulima, która objęła majątek w 1833 roku. Byli znani m.in. ze stadniny koni anglo-arabskich. Po 1944 roku majątek został przejęty przez państwo, a pałac służył jako mieszkania komunalne, biura PGR-u, a od 1956 roku jako placówka ZUS. Lata zaniedbań doprowadziły piękny niegdyś gmach do ruiny.

Nowe życie Pałacu w Kurozwękach i powrót Popielów

Szczęśliwie, po transformacji ustrojowej, w 1991 roku zrujnowany pałac i część parku zostały odkupione przez prawowitych właścicieli – rodzinę Popielów. Ksiądz infułat Marcin Popiel, przedwojenny właściciel, odkupił zaniedbany zamek, a następnie przekazał go swojemu bratankowi, Jeanowi Martinowi Popielowi, który wraz z żoną Karen Sveny Jacobsen osiedlił się w Kurozwękach. Od 1992 roku obecni właściciele prowadzą intensywne prace porządkowe i remontowe, mające na celu przywrócenie pałacowi historycznej świetności. Dziś Zespół Pałacowy w Kurozwękach to tętniące życiem centrum turystyczno-rozrywkowe.

Jedną z największych atrakcji Pałacu w Kurozwękach jest możliwość spędzenia w nim nocy. Hotel w Pałacu oferuje komfortowe i klimatyczne pokoje w zabytkowych wnętrzach. Do dyspozycji gości jest 18 pokoi, mieszczących około 49 osób. Pokoje znajdują się nie tylko w głównym pałacu, ale także w dawnej wieży bramnej, na poddaszu, w Oranżerii, Oficynie i dawnej Piwowarni, co nadaje im unikalny, historyczny charakter. Nocleg w Pałacu w Kurozwękach to doskonałe połączenie historycznej atmosfery z nowoczesnym komfortem, idealne na weekendowy relaks.

Weekend pełen atrakcji – co jeszcze czeka w Kurozwękach?

Poza noclegiem w pałacowych komnatach, Kurozwęki oferują mnóstwo aktywności na cały weekend:

Zwiedzanie Pałacu : Odkryj historię podczas wycieczki z przewodnikiem, która obejmuje podziemia, reprezentacyjne salony, Salę Balową, Kaplicę oraz Muzeum Cztery Rodziny

: Odkryj historię podczas wycieczki z przewodnikiem, która obejmuje podziemia, reprezentacyjne salony, Salę Balową, Kaplicę oraz Muzeum Cztery Rodziny Safari Bizon : Unikatowa w Polsce atrakcja! Wjedź wozem do zagrody i zobacz z bliska stado bizonów amerykańskich. Kurozwęckie stado, sprowadzone z Belgii w 2000 roku przez Jana Marcina Popiela, jest jednym z największych w Europie, a Kurozwęki zyskały miano Krainy Bizonów.

: Unikatowa w Polsce atrakcja! Wjedź wozem do zagrody i zobacz z bliska stado bizonów amerykańskich. Kurozwęckie stado, sprowadzone z Belgii w 2000 roku przez Jana Marcina Popiela, jest jednym z największych w Europie, a Kurozwęki zyskały miano Krainy Bizonów. Labirynty: W sezonie letnim czekają na Ciebie dwa wyzwania. Labirynt bukowy (czynny od maja do połowy października) z ukrytymi postaciami z historii pałacu, idealny dla rodzin z dziećmi

źródło: Swietokrzyskie Travel, Pałac Popielów w Kurozwękach, Blog "Ruszaj w drogę"