Najpopularniejsza nazwa miejscowości w Świętokrzyskiem
Świętokrzyskie to jedno z najbardziej malowniczych województw w Polsce, pełne historii, tradycji i wyjątkowych krajobrazów. W tym artykule przedstawimy najpopularniejsze i najciekawsze nazwy miejscowości w Świętokrzyskiem, które warto znać, planując podróż lub poszukując informacji o regionie. Dziś prezentujemy Wam jedną z ciekawostek związanych z tą częścią Polski. Mowa o najbardziej popularnych nazwach miejscowości w tym regionie. Są takie, które pojawiają się kilak razy.
Obecnie w województwie świętokrzyskim jest 2 272 wsi z czego 1 193 przynależy do gmin wiejskich, a 1 079 przynależy do gmin miejsko-wiejskich. Najwięcej miejscowości wiejskich położonych jest w gminie Końskie (52), a najmniej w gminie Suchedniów (4) - z oczywistych względów pod uwagę brane są jedynie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.
Najpopularniejsza nazwa wsi w województwie (wraz z ilością miejscowości tak nazwanych) to: Wolica. Jak się okazuje miejscowość o tej nazwie występuje w regionie świętokrzyskim aż 9 razy!
W których gminach i powiatach pojawia się nazwa miejscowości WOLICA?
- gmina Secemin, powiat włoszczowski
- gmina Busko Zdrój, powiat buski
- gmina Chęciny, powiat kielecki
- gmina Działoszyce, powiat pińczowski
- gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski
- gmina Stopnica, powiat buski
- gmina Szydłów, powiat staszowski
- gmina Bogoria, powiat staszowski
- gmina Łubnice, powiat staszowski
Pozostałe najpopularniejsze nazwy miejscowości w Świętokrzyskiem
Najpopularniejsze nazwy wsi w województwie świętokrzyskim(wraz z ilością miejscowości tak nazwanych) to:
- Wolica (9),
- Podlesie (8),
- Wymysłów (8),
- Hucisko (6)
- Brzeście (5)
Źródło: Polska w liczbach
