Najpopularniejsza nazwa miejscowości w Świętokrzyskiem

Świętokrzyskie to jedno z najbardziej malowniczych województw w Polsce, pełne historii, tradycji i wyjątkowych krajobrazów. W tym artykule przedstawimy najpopularniejsze i najciekawsze nazwy miejscowości w Świętokrzyskiem, które warto znać, planując podróż lub poszukując informacji o regionie. Dziś prezentujemy Wam jedną z ciekawostek związanych z tą częścią Polski. Mowa o najbardziej popularnych nazwach miejscowości w tym regionie. Są takie, które pojawiają się kilak razy.

Obecnie w województwie świętokrzyskim jest 2 272 wsi z czego 1 193 przynależy do gmin wiejskich, a 1 079 przynależy do gmin miejsko-wiejskich. Najwięcej miejscowości wiejskich położonych jest w gminie Końskie (52), a najmniej w gminie Suchedniów (4) - z oczywistych względów pod uwagę brane są jedynie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Najpopularniejsza nazwa wsi w województwie (wraz z ilością miejscowości tak nazwanych) to: Wolica. Jak się okazuje miejscowość o tej nazwie występuje w regionie świętokrzyskim aż 9 razy!

W których gminach i powiatach pojawia się nazwa miejscowości WOLICA?

gmina Secemin, powiat włoszczowski

gmina Busko Zdrój, powiat buski

gmina Chęciny, powiat kielecki

gmina Działoszyce, powiat pińczowski

gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski

gmina Stopnica, powiat buski

gmina Szydłów, powiat staszowski

gmina Bogoria, powiat staszowski

gmina Łubnice, powiat staszowski

Pozostałe najpopularniejsze nazwy miejscowości w Świętokrzyskiem

Najpopularniejsze nazwy wsi w województwie świętokrzyskim(wraz z ilością miejscowości tak nazwanych) to:

Wolica (9),

Podlesie (8),

Wymysłów (8),

Hucisko (6)

Brzeście (5)

Źródło: Polska w liczbach

