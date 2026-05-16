Najpopularniejsza nazwa miejscowości w Świętokrzyskiem. Pojawia się kilka razy

Agnieszka Jędrasik
2026-05-16 7:50

W województwie świętokrzyskim, jest miejscowość której nazwa pojawia się aż dziewięć razy. O jakiej miejscowości mowa? Okazuje się, ze w regionie świętokrzyskim najpopularniejsza nazwa miejscowości to: WOLICA. W których powiatach ją znajdziemy? Odpowiadamy na to pytanie w artykule.

Hicisko w Świętorkzyskiem

Autor: Wikipedia Mateusz Szymkiewicz/ Creative Commons Wieś Hucisko. Świętokrzyskie

Świętokrzyskie to jedno z najbardziej malowniczych województw w Polsce, pełne historii, tradycji i wyjątkowych krajobrazów. W tym artykule przedstawimy najpopularniejsze i najciekawsze nazwy miejscowości w Świętokrzyskiem, które warto znać, planując podróż lub poszukując informacji o regionie. Dziś prezentujemy Wam jedną z ciekawostek związanych z tą częścią Polski. Mowa o najbardziej popularnych nazwach miejscowości w tym regionie. Są takie, które pojawiają się kilak razy.

Obecnie w województwie świętokrzyskim jest 2 272 wsi z czego 1 193 przynależy do gmin wiejskich, a 1 079 przynależy do gmin miejsko-wiejskich. Najwięcej miejscowości wiejskich położonych jest w gminie Końskie (52), a najmniej w gminie Suchedniów (4) - z oczywistych względów pod uwagę brane są jedynie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Najpopularniejsza nazwa wsi w województwie (wraz z ilością miejscowości tak nazwanych) to: Wolica. Jak się okazuje miejscowość o tej nazwie występuje w regionie świętokrzyskim aż 9 razy!

W których gminach i powiatach pojawia się nazwa miejscowości WOLICA?

  • gmina Secemin, powiat włoszczowski
  • gmina Busko Zdrój, powiat buski
  • gmina Chęciny, powiat kielecki
  • gmina Działoszyce, powiat pińczowski
  • gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski
  • gmina Stopnica, powiat buski
  • gmina Szydłów, powiat staszowski
  • gmina Bogoria, powiat staszowski
  • gmina Łubnice, powiat staszowski

Pozostałe najpopularniejsze nazwy miejscowości w Świętokrzyskiem

Najpopularniejsze nazwy wsi w województwie świętokrzyskim(wraz z ilością miejscowości tak nazwanych) to:

  • Wolica (9),
  • Podlesie (8),
  • Wymysłów (8),
  • Hucisko (6)
  • Brzeście (5)

Źródło: Polska w liczbach

