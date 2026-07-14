Spadek, który nie cieszy wszystkich

W końcu maja 2026 roku w świętokrzyskich urzędach pracy zarejestrowanych było 36,4 tys. osób. To o 800 osób mniej niż w kwietniu, co jest typowym zjawiskiem dla okresu wiosennego. Niestety, jeśli spojrzymy na dane rok do roku, sytuacja wygląda znacznie gorzej – bezrobotnych jest o 4,8 tys. więcej niż w maju ubiegłego roku.Stopa bezrobocia w regionie spadła z 8,7% w kwietniu do 8,5% w maju. Mimo to Świętokrzyskie wciąż znajduje się w niechlubnej czołówce kraju. Gorsza sytuacja panuje tylko w województwach warmińsko-mazurskim (9,4%) i podkarpackim (9,1%).

Ranking powiatów. Opatów vs Busko-Zdrój

Mapa bezrobocia w naszym województwie jest mocno podzielona.

Biegun bezrobocia. Niezmiennie najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie opatowskim , gdzie stopa bezrobocia wynosi aż 15,9%. Tuż za nim plasuje się powiat skarżyski (14,6%).

Niezmiennie najtrudniejsza sytuacja jest w , gdzie stopa bezrobocia wynosi aż Tuż za nim plasuje się powiat skarżyski (14,6%). Regiony sukcesu. Najłatwiej o pracę jest w powiecie buskim, gdzie wskaźnik ten wynosi zaledwie 5,1%, oraz w samych Kielcach (5,5%).

Warto dodać, że w ciągu ostatniego roku sytuacja pogorszyła się we wszystkich powiatach województwa, a najbardziej ucierpiały powiaty opatowski, ostrowiecki i staszowski.

Ile zarabiamy? Informatycy królami polowania

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosło 7828,32 zł brutto. To spadek o 0,6% w porównaniu do kwietnia, co może być sygnałem ostrzegawczym dla domowych budżetów. Gdzie płacą najlepiej?

Informacja i komunikacja : Średnio 8535,56 zł.

: Średnio Przemysł : 8326,90 zł.

: Obsługa rynku nieruchomości: 8274,97 zł.

Najmniej zarabiają osoby pracujące w zakwaterowaniu i gastronomii – ich średnia płaca to zaledwie 6065,34 zł, czyli o ponad 22% mniej niż średnia dla całego województwa.

Ciekawostki z raportu. Gigantyczne domy i boom na auta

Raport GUS kryje w sobie kilka zaskakujących faktów, które idealnie pokazują kontrasty w naszym regionie:

Luksus na kółkach. Mimo trudnego rynku pracy, sprzedaż pojazdów samochodowych i części w maju była aż pięciokrotnie wyższa niż rok temu.

Mimo trudnego rynku pracy, sprzedaż pojazdów samochodowych i części w maju była aż niż rok temu. Dom jak pałac. W powiecie kazimierskim buduje się największe domy w regionie. Przeciętna powierzchnia nowego mieszkania oddanego tam do użytkowania to aż 157,5 m² . Dla porównania, w Kielcach średnia to zaledwie 61,2 m².

W powiecie buduje się największe domy w regionie. Przeciętna powierzchnia nowego mieszkania oddanego tam do użytkowania to aż . Dla porównania, w Kielcach średnia to zaledwie 61,2 m². Budowlany zimny prysznic. Po wcześniejszych wzrostach, produkcja budowlano-montażowa zaliczyła potężny spadek o 17,8% rok do roku.

Po wcześniejszych wzrostach, produkcja budowlano-montażowa zaliczyła potężny spadek o rok do roku. Mleczny smutek. Chociaż rolnicy dostarczyli więcej mleka do skupu, jego cena w ciągu roku spadła o blisko 23%.

Co nas czeka w najbliższych miesiącach?

Przedsiębiorcy w Świętokrzyskiem patrzą w przyszłość z umiarkowanym pesymizmem. Najbardziej negatywne nastroje panują w transporcie i gospodarce magazynowej. Większość firm (ponad 90% w handlu) zamierza utrzymać obecny poziom zatrudnienia, a o redukcjach najczęściej myślą firmy budowlane.Podsumowując, maj 2026 r. to miesiąc stabilizacji na wysokim poziomie bezrobocia, przy jednoczesnym wzroście aspiracji mieszkaniowych mieszkańców powiatu kazimierskiego i niesłabnącej miłości mieszkańców świętokrzyskiego do nowych samochodów.

Umiesz rozpoznać rejestracje województwa świętokrzyskiego? Pytanie 1 z 10 Jaką rejestrację ma powiat opatowski? TAP TOP TIP Następne pytanie

Źródło : GUS Kielce