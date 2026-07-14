Gdzie w Świętokrzyskiem najtrudniej o pracę? Nowe dane za maj 2026. Jedno miasto zaskakuje

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-07-14 8:12

Mamy najnowsze dane o gospodarce w województwie świętokrzyskim. Maj przyniósł delikatny powiew optymizmu w statystykach bezrobocia, ale region wciąż boryka się z problemami, których nie widać w innych częściach Polski. Na jedną ofertę pracy przypada tu aż 31 chętnych, a różnice między poszczególnymi powiatami są ogromne

Słoneczna ulica w Busku-Zdroju z budynkami sanatoryjnymi. O niskim bezrobociu w mieście przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: facebook.com/swietokrzyskie.pro/ Archiwum prywatne

Spadek, który nie cieszy wszystkich

W końcu maja 2026 roku w świętokrzyskich urzędach pracy zarejestrowanych było 36,4 tys. osób. To o 800 osób mniej niż w kwietniu, co jest typowym zjawiskiem dla okresu wiosennego. Niestety, jeśli spojrzymy na dane rok do roku, sytuacja wygląda znacznie gorzej – bezrobotnych jest o 4,8 tys. więcej niż w maju ubiegłego roku.Stopa bezrobocia w regionie spadła z 8,7% w kwietniu do 8,5% w maju. Mimo to Świętokrzyskie wciąż znajduje się w niechlubnej czołówce kraju. Gorsza sytuacja panuje tylko w województwach warmińsko-mazurskim (9,4%) i podkarpackim (9,1%).

Ranking powiatów. Opatów vs Busko-Zdrój

Mapa bezrobocia w naszym województwie jest mocno podzielona.

  • Biegun bezrobocia. Niezmiennie najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie opatowskim, gdzie stopa bezrobocia wynosi aż 15,9%. Tuż za nim plasuje się powiat skarżyski (14,6%).
  • Regiony sukcesu. Najłatwiej o pracę jest w powiecie buskim, gdzie wskaźnik ten wynosi zaledwie 5,1%, oraz w samych Kielcach (5,5%).

Warto dodać, że w ciągu ostatniego roku sytuacja pogorszyła się we wszystkich powiatach województwa, a najbardziej ucierpiały powiaty opatowski, ostrowiecki i staszowski.

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Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosło 7828,32 zł brutto. To spadek o 0,6% w porównaniu do kwietnia, co może być sygnałem ostrzegawczym dla domowych budżetów. Gdzie płacą najlepiej?

  • Informacja i komunikacja: Średnio 8535,56 zł.
  • Przemysł: 8326,90 zł.
  • Obsługa rynku nieruchomości: 8274,97 zł.

Najmniej zarabiają osoby pracujące w zakwaterowaniu i gastronomii – ich średnia płaca to zaledwie 6065,34 zł, czyli o ponad 22% mniej niż średnia dla całego województwa.

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Ciekawostki z raportu. Gigantyczne domy i boom na auta

Raport GUS kryje w sobie kilka zaskakujących faktów, które idealnie pokazują kontrasty w naszym regionie:

  • Luksus na kółkach. Mimo trudnego rynku pracy, sprzedaż pojazdów samochodowych i części w maju była aż pięciokrotnie wyższa niż rok temu.
  • Dom jak pałac. W powiecie kazimierskim buduje się największe domy w regionie. Przeciętna powierzchnia nowego mieszkania oddanego tam do użytkowania to aż 157,5 m². Dla porównania, w Kielcach średnia to zaledwie 61,2 m².
  • Budowlany zimny prysznic. Po wcześniejszych wzrostach, produkcja budowlano-montażowa zaliczyła potężny spadek o 17,8% rok do roku.
  • Mleczny smutek. Chociaż rolnicy dostarczyli więcej mleka do skupu, jego cena w ciągu roku spadła o blisko 23%.

Co nas czeka w najbliższych miesiącach?

Przedsiębiorcy w Świętokrzyskiem patrzą w przyszłość z umiarkowanym pesymizmem. Najbardziej negatywne nastroje panują w transporcie i gospodarce magazynowej. Większość firm (ponad 90% w handlu) zamierza utrzymać obecny poziom zatrudnienia, a o redukcjach najczęściej myślą firmy budowlane.Podsumowując, maj 2026 r. to miesiąc stabilizacji na wysokim poziomie bezrobocia, przy jednoczesnym wzroście aspiracji mieszkaniowych mieszkańców powiatu kazimierskiego i niesłabnącej miłości mieszkańców świętokrzyskiego do nowych samochodów.

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Źródło : GUS Kielce

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