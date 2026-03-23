Przełomowa inwestycja. Pierwsza taka w Europie i Ameryce Południowej

PKC Group Poland, od lat obecna w Starachowicach jako jeden z największych pracodawców w regionie, planuje znaczącą rozbudowę swojego zakładu. Kluczowym elementem nowego projektu jest utworzenie wydziału produkcji przewodów miedzianych, które znajdą zastosowanie w wiązkach elektrycznych dla ciężarówek, autobusów oraz maszyn specjalistycznych.

Co szczególnie istotne, będzie to pierwsza tego typu inwestycja grupy PKC zrealizowana w Europie oraz Ameryce Południowej. Zakład w Starachowicach ma stać się jedną z najnowocześniejszych jednostek w strukturach całego globalnego giganta

Jak działa wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Decyzja o wsparciu, wydana przez Zarząd SSE „Starachowice” S.A., jest instrumentem, który pozwala przedsiębiorcom na skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). W województwie świętokrzyskim taka decyzja jest wydawana na okres 15 lat.

Wysokość pomocy publicznej jest ściśle powiązana z kosztami nowej inwestycji lub dwuletnimi kosztami pracy nowo zatrudnionych osób. Przykładowo, w tym regionie mali przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienie podatkowe sięgające nawet 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Planowana inwestycja w Starachowicach zakłada rozbudowę istniejącego zakładu poprzez tworzenie nowego wydziału produkcji przewodów miedzianych wykorzystywanych do produkcji wiązek elektrycznych. W ramach tej inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura produkcyjna wraz z zapleczem technicznym oraz biurowo-socjalnym. Wartość planowanej inwestycji wynosi 120 952 344 zł. Natomiast maksymalna wartość zwolnienia podatkowego wynikającego z decyzji o wsparciu to 60 576 172 zł - mówił dziś Piotr Capała, Dyrektora Biura Wsparcia i Kontroli Inwestora w SSE

Jest to również niezwykle ważna inwestycja ze względu na rynek pracy, z uwagi na to, że branża produkcji wiązek elektrycznych to sektor, który tworzy wiele miejsc pracy dla kobiet. Inwestycja jest bardzo, bardzo ważna z perspektywy naszego miasta, rynku pracy i umocnienia takiej przemysłowej pozycji Starachowic w województwie świętokrzyskim. [...] To szansa na wzmocnienie pozycji naszego miasta jako kolebki przemysłu - dodał Piotr Capała

Prezes Michał Godowski podkreślił, że jest to szczególna decyzja ze względu na „bardzo wysoką kwotę nakładów inwestycyjnych”. Zaznaczył również, że firma PKC, zatrudniająca prawie 2000 osób, ma ogromne znaczenie lokalne, a nowa kooperacja jeszcze bardziej zwiększy potencjał ekonomiczny regionu. Jest to już druga decyzja o wsparciu wydana dla tego inwestora w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Deklarowane miejsca pracy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez zarząd firmy PKC proces rekrutacji będzie przebiegał etapowo:

Cel docelowy. W ciągu około 12 miesięcy od startu, po osiągnięciu pełnych mocy produkcyjnych, zatrudnienie w nowym zakładzie ma wzrosnąć do około 200 osób.

Struktura zatrudnienia. Firma poszukuje nie tylko operatorów maszyn, ale również inżynierów, projektantów produktów, techników, specjalistów ds. jakości i laboratorium oraz kadry zarządzającej i logistyków. Podkreślono, że branża produkcji wiązek jest szczególnie ważna dla tworzenia miejsc pracy dla kobiet

Dobra passa SSE „Starachowice”

Inwestycja PKC Group Poland to kolejne wzmocnienie lokalnej gospodarki w krótkim czasie. Zaledwie kilka dni wcześniej, 17 marca 2026 roku, decyzje o wsparciu odebrały dwie inne firmy:

Vitrintec Sp. z o.o. – z planem budowy hali produkcyjno-magazynowej o wartości ponad 27 mln zł.

– z planem budowy hali produkcyjno-magazynowej o wartości ponad RCP Poland Sp. z o.o. – z inwestycją w nowy zakład produktów do pielęgnacji ciała w Ostrowcu Świętokrzyskim wartą ponad 12 mln zł

Eksperci podkreślają, że każda taka decyzja to nie tylko nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim sygnał o wysokiej atrakcyjności gospodarczej i rosnącym potencjale przemysłowym województwa świętokrzyskiego.

SSE „Starachowice” aktywnie wspiera inwestorów na każdym etapie – od analizy projektu, przez przygotowanie wniosku, aż po samą realizację inwestycji, pełniąc rolę regionalnego zarządzającego strefą