Starachowice, Wąchock i Brody stały się w ten weekend domem dla podniebnych gigantów, przyciągając tysiące widzów spragnionych widoku, który zapiera dech w piersiach. Centralnym punktem wydarzenia są majestatyczne balony na ogrzane powietrze, wśród których prym wiedzie konstrukcja nawiązująca do legendarnej Montgolfiery – symbolu marzeń człowieka o lataniu.

Powietrzny spektakl nad Doliną Kamiennej

Tegoroczna fiesta balonowa to cztery główne jednostki latające oraz dodatkowe atrakcje, które sprawiają, że wydarzenia w Starachowicach zyskują rangę ogólnopolską. Pierwsze starty ze Szlakowiska pokazały, że mieszkańcy regionu autentycznie pokochali to widowisko, a aparaty fotograficzne i telefony komórkowe niemal nie przestawały pracować.

"Jedno jest pewne: w ten weekend wszyscy będziemy spoglądać w niebo" – przyznaje prezydent Starachowic, Marek Materek, zagrzewając uczestników do wspólnego podziwiania gigantów. To właśnie nad malowniczymi zbiornikami wodnymi loty balonem prezentują się najbardziej okazale, gdy kolorowe powłoki odbijają się w tafli wody.

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Montgolfiera. Czy to najpiękniejszy balon w Polsce?

Wielu obserwatorów zadaje sobie pytanie, czy to właśnie obecna nad Starachowicami Montgolfiera zasługuje na miano najpiękniejszej. Choć współczesne balony nad Starachowicami to szczyt inżynierii, ich serce bije rytmem z 1783 roku. To wtedy bracia Joseph-Michel i Jacques-Étienne Montgolfier, francuscy producenci papieru, zauważyli, że dym z ogniska potrafi unieść materiałową torbę.

Ich pierwszy balon, ozdobiony złotymi słońcami i znakami zodiaku specjalnie dla króla Ludwika XVI, był dziełem sztuki samym w sobie. Dzisiejsze repliki i konstrukcje inspirowane tamtym okresem, które możemy podziwiać podczas fiesty, przywołują tę samą elegancję i majestat, co pierwsze „banie powietrzne” puszczane w ogrodach Wersalu.

Polska historia pisana dymem

Warto pamiętać, że loty balonem mają w naszym kraju niezwykle bogatą tradycję. Już w 1789 roku, zaledwie kilka lat po francuskim sukcesie, Jean-Pierre Blanchard wystartował z warszawskiego ogrodu Foksal w obecności króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Mało kto wie, że Polska była też pionierem w nietypowych konstrukcjach. Na dworze Czartoryskich w Puławach Simon L'Huillier opracował projekt balonu w kształcie dwunastościanu foremnego, wykonanego z papieru z Jeziorny. Choć próba z kotem Filusiem na pokładzie zakończyła się tragicznie na drzewach, pasja do podniebnych podróży na stałe wpisała się w polskie DNA.

Fizyka w służbie marzeń

To, co dla nas jest estetycznym zachwytem, dla pilotów jest precyzyjną grą z naturą. Zasada działania, którą wykorzystują balony nad Starachowicami, opiera się na prostym prawie Archimedesa: ogrzane powietrze wewnątrz czaszy ma mniejszą gęstość niż to na zewnątrz, co generuje siłę wyporu

Współczesne konstrukcje to jednak nie papier i płótno, a ultra-wytrzymałe tkaniny nylonowe i palniki propanowe, pozwalające na bezpieczne loty. Mimo to, piloci wciąż muszą zmagać się z tym samym przeciwnikiem co pionierzy – wiatrem. To właśnie on decyduje o tym, czy dany start się odbędzie, czyniąc każdą fiestę balonową wydarzeniem unikalnym i nieprzewidywalnym.

Atrakcje, których można dotknąć

Dla tych, którzy wolą twardo stąpać po ziemi, organizatorzy z Balonowej Strony Nieba przygotowali coś specjalnego. Absolutnym hitem jest balon „leżak” – gigantyczna konstrukcja pokazowa, do której wnętrza można wejść. To rzadka okazja, by z bliska zobaczyć ogrom powłoki i zrozumieć, jak wielką przestrzeń wypełnia gorące powietrze przed startem.

Dodatkowo, dla odważnych dostępne są loty na uwięzi. To propozycja dla osób, które chcą poczuć moment oderwania się od ziemi, ale nie są jeszcze gotowe na pełny, swobodny przelot nad regionem.

Aura dyktuje warunki

Siódma fiesta odbywa się w warunkach ekstremalnych. Termometry w regionie pokazują nawet 36 stopni Celsjusza, co dla ekip balonowych jest nie lada wyzwaniem. Upał wpływa na siłę nośną, dlatego najbardziej widowiskowe loty planowane są na wczesne poranki, między 5:00 a 7:00, oraz wieczory, gdy słońce chowa się za horyzontem.

Prognozy są dynamiczne, a komunikaty o dokładnych miejscach startu publikowane są w mediach społecznościowych niemal w ostatniej chwili. To tylko dodaje dreszczyku emocji całemu przedsięwzięciu, zamieniając wypatrywanie kolorowych czasz w swoistą grę terenową dla mieszkańców i turystów.

Co po balonach? Starachowice nie zwalniają tempa

Fiesta balonowa to dopiero początek gorącego sierpnia w mieście. Już wkrótce mieszkańców czekają Dni Starachowic 2026, podczas których wystąpią m.in. T.Love i Bryska. W programie jest także Starlight Festival oraz liczne potańcówki międzypokoleniowe i zloty zabytkowych pojazdów.

Jeśli jednak przegapiliście poranne starty, nie zapomnijcie spojrzeć w górę w sobotni wieczór i niedzielny poranek. Magia Montgolfierów nad Kamienną wciąż trwa, a widok podniebnych gigantów to najlepszy dowód na to, że Starachowice potrafią mierzyć wysoko