Leśne królestwo Gminy Brody

Na większości terenów leśnych przeważają siedliska boru świeżego mieszanego, lasu mieszanego i lasu mieszanego wyżynnego. Drzewostany budują tu głównie takie gatunki jak sosna, jodła, świerk, dąb, jesion, grab, olsza i buk. W odmianie wyżynnej lasu mieszanego dominuje jodła. Runo leśne w Gminie Brody jest niezwykle bogate. Można w nim spotkać 46 gatunków objętych ścisłą ochroną oraz 11 gatunków chronionych częściowo. Rosną tu rzadkie i chronione gatunki, w tym: tojad mołdawski, tojad dzióbkowaty, pluskwica europejska, parzydło leśne, żywiec cebulkowy.

Fauna: Mieszkańcy leśnych ostoi

Głębia lasów i ich najbardziej niedostępne partie stanowią ostoję dla wielu zwierząt szukających spokoju. Cierpliwi miłośnicy przyrody mogą natknąć się na jelenia, sarnę, dzika czy borsuka, lub przynajmniej znaleźć ich tropy. Znajduje tu schronienie także rzadki bocian czarny oraz cietrzew.

Ekologiczne znaczenie i obszary chronione

Dzięki bogactwu i różnorodności środowiska naturalnego, Gmina Brody leży w obrębie korytarza ekologicznego obejmującego dolinę rzeki Kamiennej i Lasy Puszczy Iłżeckiej. Utworzono tu Obszar Chronionego Krajobrazu w Dolinie Kamiennej. Na terenie gminy Brody znajdują się trzy rezerwaty przyrody i wiele pomników przyrody. Oto niektóre z nich:

Rezerwat „Skały w Krynkach" – Chroni monumentalne bloki piaskowca dolno-triasowego na stoku Doliny Kamiennej koło Zalewu w Brodach. Skały przyjmują kształty okapów, ambon czy grzybów, a w rezerwacie znajduje się mroczny wąwóz ze ścianami skalnymi do 10 m wysokości

– Chroni monumentalne bloki piaskowca dolno-triasowego na stoku Doliny Kamiennej koło Zalewu w Brodach. Skały przyjmują kształty okapów, ambon czy grzybów, a w rezerwacie znajduje się mroczny wąwóz ze ścianami skalnymi do 10 m wysokości Rezerwat „Skały pod Adamowem” – Obejmuje wychodnie piaskowców dolnotriasowych w dolinie strumyka Ruśnia, z formami krasowymi i charakterystycznymi rzeźbieniami powierzchni. Występują tu rośliny porastające skały, takie jak paprotka zwyczajna czy rojnik pospolity. Na uwagę zasługuje stuletni bór sosnowo-dębowy i drzewa dębu i sosny "obejmujące się" nad skałami, co zainspirowało lokalną legendę.

Zalew Brodzki. Perła krajobrazu

Ważnym atutem gminy, ściśle związanym z jej naturalnym pięknem, jest Zalew Brodzki (Jezioro Brodzkie). Ten malowniczy i rozległy akwen jest nie tylko perłą okolicznego krajobrazu, ale i centrum turystycznym regionu. Jego walory docenia wielu amatorów sportów wodnych i wędkarzy. Nad Zalewem w 2019 roku powstało Centrum Turystyczne oferujące m.in. park linowy, place zabaw i miejsca do uprawiania różnych dziedzin sportu. Spacerując wzdłuż brzegów Zalewu, można podziwiać pobliskie skały, chronione jako rezerwaty i pomniki przyrody.

Gmina Brody to miejsce, gdzie ponad 70% powierzchni zajmują lasy, tworząc unikalny krajobraz i zapewniając schronienie wielu gatunkom roślin i zwierząt. Odkrywanie jej rezerwatów, pomników przyrody i malowniczych zakątków to prawdziwa podróż do zielonej oazy, która czeka na każdego miłośnika natury.

źródło: UG Brody