Gmina Brody w całości leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Najbardziej malowniczym jego fragmentem jest wyraźne przewężenie doliny, a nawet można powiedzieć "przełom" rzeki przez wzgórza między Rudą a Krynkami. Walory krajobrazowe tego miejsca zostały pomnożone dzięki temu, że utworzono tu Zalew Brodzki (Zbiornik Brody Iłżeckie). Ten rozległy zbiornik retencyjny (powierzchnia ok. 260 ha i długość ok. 5 km.) jest nie tylko perłą okolicznego krajobrazu, ale i swego rodzaju centrum turystycznym regionu. Zalew Brody stał się flagową atrakcją województwa świętokrzyskiego i świetnym pomysłem na wycieczkę weekendową, spacer z rodziną czy wspólne wędkowanie.

Zalew Brody – serce gminy, raj dla aktywnych

Zalew Brodzki to bez wątpienia prawdziwy raj dla amatorów aktywnego wypoczynku. Wiele atrakcji czeka na turystów skupionych wokół Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim. Znajdują się tam między innymi park linowy, piękna plaża, miejsca rekreacji oraz place zabaw. Co ciekawe niebawem do użytku zostanie także wieża widokowa.

Aktywność nad zalewem w Brodach

Miłośnicy lądowych eskapad mogą wybrać się na pieszą wędrówkę lub przejażdżkę rowerową wokół zalewu. Okoliczne strome, zalesione stoki, poprzecinane malowniczymi wąwozami, kryją wiele ciekawych skał i głazów. Niektóre z tych formacji skalnych objęte są ochroną, między innymi w rezerwatach "Skały w Krynkach" i "Skały pod Adamowem", a także jako pomniki przyrody, jak w przypadku "Skał w Rudzie"

Dobra renoma wśród wędkarzy

Dla tych, którzy najlepiej czują się na wodzie, Zalew Brodzki oferuje szerokie możliwości. Jego walory doceniane są przez wielu amatorów sportów wodnych. Szczególnie żeglarze chwalą kształt akwenu i jego orientację względem najczęściej wiejących wiatrów. Myśląc o najmłodszych entuzjastach sportów wodnych, co roku w okresie wakacji organizowana jest Letnia Szkółka Kajakarska dla dzieci i młodzieży, bazująca na szkole w Rudzie i pobliskim molo. Dodatkowym udogodnieniem dla posiadaczy własnego sprzętu pływającego jest bezpłatny slip w Krynkach do wodowania. Zalew uwielbiany jest też przez wędkarzy.

Co warto zobaczyć w Gminie Brody? Oto najlepsze atrakcje turystyczne

Izba Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego w Brodach : Mieści się w historycznym budynku dawnego zarządu zakładów przemysłowych. Prezentuje eksponaty związane z historią regionu, w tym militariami z okresu powstania styczniowego.

: Mieści się w historycznym budynku dawnego zarządu zakładów przemysłowych. Prezentuje eksponaty związane z historią regionu, w tym militariami z okresu powstania styczniowego. Pozostałości układu wodnego w Brodach : Można zobaczyć fragmenty dawnej infrastruktury przemysłowej związanej z wykorzystaniem wody.

: Można zobaczyć fragmenty dawnej infrastruktury przemysłowej związanej z wykorzystaniem wody. Dom zarządu dawnej walcowni i pudlingarni w Brodach : Przykład zabytkowej architektury przemysłowej.

: Przykład zabytkowej architektury przemysłowej. Zabytki sakralne: W Krynkach znajduje się kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z zabytkową bramą-dzwonnicą. Na terenie gminy znajdują się również kapliczki i krzyże przydrożne.

Dla miłośników aktywnego wypoczynku przygotowano oznakowane szlaki piesze i rowerowe, w tym szlak wokół Zalewu Brodziego, szlak zabytków techniki oraz "Leśne Dukty".

Dlaczego warto zwiedzać woj.świętokrzyskie?

Jeśli marzysz o podróży, która łączy w sobie bogactwo historii, piękno przyrody i mnóstwo atrakcji to województwo świętokrzyskie jest właśnie dla Ciebie. Położone w sercu Polski, oferuje niezapomniane wrażenia dla każdego turysty. Od Starożytności po Średniowiecze: Przemierzaj najstarsze góry w Polsce, Góry Świętokrzyskie, z ich legendarnymi gołoborzami i świętymi miejscami. Odwiedź majestatyczne zamki, takie jak ten w Chęcinach czy ruiny Krzyżtoporu. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię historia, geologia, szukasz relaksu w uzdrowisku, czy planujesz rodzinny wyjazd pełen wrażeń – Świętokrzyskie ma coś dla Ciebie. Od prehistorycznych kopalni krzemienia po nowoczesne kompleksy turystyczne, region tętni życiem i zaprasza do odkrywania.

