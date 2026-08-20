Gwiazdy, wielkie widowiska i mnóstwo zabawy! Przedostatni weekend wakacji w Świętokrzyskiem TOP 10

Spis treści
- Dni Końskich 2026 – Kayah, Tymek, Filip Lato i Mesajah na scenie (22–23 sierpnia)
- 17. Zjazd Postaci Bajkowych w Pacanowie (23 sierpnia)
- 12. Legenda STARa – Zlot Pojazdów Zabytkowych (21–23 sierpnia)
- Sound of the Ages Festival na Zamku Ćmielów (22 sierpnia)
- Święto Chleba w Parku Etnograficznym w Tokarni (23 sierpnia)
- Dzień Energetyka w Połańcu – Feel, Universe i Shaun Baker (22 sierpnia)
- Magiczne Noce w Chęcinach – Nocny Spacer i Noc na Zamku (21–22 sierpnia)
- Dni Stopnicy i Dożynki Miejsko-Gminne – Sarsa i MIG na scenie (22–23 sierpnia)
- XXVII Mistrzostwa ZPS w Celności Lądowania na Lotnisku Masłów (21–23 sierpnia)
- XXXV Festiwal Muzyka w Sandomierzu (20–23 sierpnia)
Dni Końskich 2026 – Kayah, Tymek, Filip Lato i Mesajah na scenie (22–23 sierpnia)
Jedna z największych imprez plenerowych tego lata w regionie! Samorząd Miasta i Gminy Końskie oraz Koneckie Centrum Kultury zapraszają na Stadion OSIR w Końskich. Czeka nas dwudniowe muzyczne widowisko z udziałem czołowych polskich gwiazd.
- Sobota, 22 sierpnia (od 16:00) Animacje dla dzieci, prezentacje wokalistów KCK, widowisko z oficjalnym otwarciem oraz koncerty – Niki Zey (19:00), Mesajah (20:00), gwiazda hip-hopu Tymek (21:30) oraz dyskoteka z DJ-em (23:00). Podczas wieczoru zaprezentowany zostanie także zespół piłkarski MKS Neptun Końskie.
- Niedziela, 23 sierpnia (od 16:00) Blok dziecięcy i występy wokalne, koncert Dry Ice (18:00), występ Filipa Lato (19:00), prezentacja drużyny KSSPR Końskie (20:00) oraz koncert gwiazdy wieczoru – legendarnej Kayah (20:30).
- Dodatkowe atrakcje. Przez cały weekend dostępne będą wesołe miasteczko oraz rozbudowana strefa food trucków.
Dlaczego warto? Końskie przygotowały prawdziwy maraton gatunkowy – od popu i reggae po hip-hop. Bezpłatny wstęp i gigantyczny lunapark to idealny przepis na spędzenie weekendu całą rodziną.
17. Zjazd Postaci Bajkowych w Pacanowie (23 sierpnia)
Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zaprasza do Parku Edukacyjnego „Akademia Bajki” na barwne i radosne święto najmłodszych! To okazja do spotkania ulubionych bohaterów z dzieciństwa. Program wydarzenia (niedziela, 23 sierpnia):
- 14:00 – Widowiskowa Parada Postaci Bajkowych
- 14:30 – Spektakl teatralny „Agentka Lato” (Animatorka Nastazja)
- 15:00 – Show „Cyrkowe Kolory” w wykonaniu Lwowskiego Teatru VUALA
- 16:30 – Wielki Bal Postaci Bajkowych
Strefy i warsztaty (14:00–18:00): Królestwo Piany (15:30, 16:30, 17:30), strefa Eska Summer City (16:00–18:00), warsztaty ze świec sojowych, szklanych cudów, eko-zakładek, kraina zabaw oraz giga malowanki.Bilety: Normalny – 30 zł, dzieci (3–11 lat) – 3 zł (wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc online: zjazd.centrumbajki.pl). Mile widziane przebrania bajkowe!Dlaczego warto? Największe w regionie święto bajek i teatru ulicznego dla dzieci. Pianowe szaleństwo oraz możliwość przebrania się sprawią, że maluchy będą w siódmym niebie!
12. Legenda STARa – Zlot Pojazdów Zabytkowych (21–23 sierpnia)
Prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji i historii polskiej przemysłowej legendy! Powiat Starachowicki po raz 12. stanie się stolicą zabytkowych ciężarówek i samochodów retro.
- Piątek, 21 sierpnia. Finał konwoju w Ruda (Gm. Brody) o 16:00 oraz konferencja poświęcona historii motoryzacji o 19:00.
- Sobota, 22 sierpnia. Prezentacja pojazdów w Starachowicach w Muzeum Przyrody i Techniki (10:00–12:00), jazda na orientację na trasie do Grzybowej Góry (12:00–14:00), próby terenowe (14:00) oraz efektowna nocna prezentacja pojazdów nad zbiornikiem wodnym w Mircu (19:00).
- Niedziela, 23 sierpnia. Wystawa nad zbiornikiem w Mircu (10:00–11:30), Wielka Parada STARa trasą przez Mirzec, Tychów Stary do Starachowic na Targowisko Miejskie (11:30) oraz próby sprawnościowe i zakończenie zlotu (13:00–15:00).
Dlaczego warto? Zobacz na własne oczy potężne klasyki i legendy polskiej szosy w ruchu! Przejazd ryczących konwojów ulicami regionu robi gigantyczne wrażenie.
Sound of the Ages Festival na Zamku Ćmielów (22 sierpnia)
Głośne, rockowe i metalowe brzmienia opanują klimatyczne ruiny Zamku Ćmielów! W sobotę, 22 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Sound of the Ages Festival, gromadząca gwiazdy światowego formatu. Harmonogram występów:
- 13:00 – Otwarcie bram festiwalu
- 13:30 – Metal Factory
- 14:15 – Deathyard
- 15:30 – Leash Eye
- 16:50 – Masterplan
- 18:25 – Ronnie Romero & Gus G
- 19:55 – Nazareth (legenda szkockiego hard rocka)
- 21:30 – Michael Schenker (My Years with UFO)
Dlaczego warto? Prawdziwe święto dla miłośników mocnych gitarowych riffów. Zobaczenie takich legend jak Nazareth czy Michael Schenker w scenerii zamkowych murów to unikalne doświadczenie.
Święto Chleba w Parku Etnograficznym w Tokarni (23 sierpnia)
Tradycyjnie, smakowicie i w rytmie ludowych tradycji! Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza w niedzielę, 23 sierpnia (godz. 11:00–18:00) do skansenu w Tokarni na uwielbiane przez mieszkańców Święto Chleba.
- Obrzędy i widowiskowe pokazy:
- Pokaz obrzędowy „Okrężne” w wykonaniu ZPiT „Skokotliwi” (godz. 12:10)
- „Wyzwoliny kosiarza” – KGW Kowalanki (godz. 14:00)
- Mielenie zboża w żarnach, młócenie cepami oraz młockarnią wąskomłotną
- Uruchomienie zabytkowego wiatraka z Dębna (godz. 15:00)
- Pokazy tradycyjnego wypieku i degustacja chleba
- Na scenie: Zespół Ludowy Bolechowiczanie, Szwarne Kakonianki, ZPiT Wincentowianie, Kapela Heńka z Małogoszcza oraz Zespół Regionalny Dudoski.
- Msza Święta: O godz. 11:00 w zabytkowym kościele z Rogowa.
Dlaczego warto? Pachnący świeży chleb, żywy folklor oraz niezwykła podróż w czasie na łonie natury. Idealny pomysł na rodzinną niedzielę.
Dzień Energetyka w Połańcu – Feel, Universe i Shaun Baker (22 sierpnia)
W sobotę, 22 sierpnia na Stadionie Miejskim w Połańcu (ul. Sportowa 1) odbędzie się Dzień Energetyka z darmowym wstępem na całe wydarzenie! Program imprezy:
- 14:00 – Energetyczny Puchar Mocy 2026
- 15:00 – Występ Sidus CKiSz Połaniec
- 17:00 – Koncert legendarnej grupy Universe
- 19:00 – Gwiazda wieczoru: zespół Feel z Piotrem Kupichą
- 20:30 – Taneczne brzmienia eurodance: Shaun Baker & Jessica Jean
- 22:00 – Zabawa taneczna z DJ-em
Bezpłatne atrakcje przez cały dzień: Wesołe miasteczko, dmuchańce, warsztaty ekologiczne, konkursy z nagrodami oraz bezpłatny parking przy stadionie.Dlaczego warto? Całkowicie darmowa impreza ze świetnym zestawem muzycznym, od polskich pop-rockowych klasyków po zagraniczny dance, uzupełniona kompletną strefą rozrywki dla najmłodszych.
Magiczne Noce w Chęcinach – Nocny Spacer i Noc na Zamku (21–22 sierpnia)
Chęciny przygotowały wyjątkową gratkę dla wielbicieli tajemnic i historii po zmroku! Czekają aż dwie nocne atrakcje w ten weekend:
- Noc na Zamku Królewskim w Chęcinach (Piątek, 21 sierpnia, godz. 21:00): Spektakularne widowisko pod gwiazdami. W programie: teatr ognia, prezentacja broni palnej, scenki epokowe, tańce dawne, spotkanie z duchem Białej Damy oraz wspólne ognisko. (Wydarzenie biletowane, obowiązuje rezerwacja).
- Nocny Spacer z Królową Boną (Sobota, 22 sierpnia, godz. 19:30): Klimatyczne przejście uliczkami miasteczka z przewodnikami. W programie opowieści o duchach i legendach, niespodzianki oraz nocne widoki na podświetlony zamek. (Zapisy pod nr tel. 797 778 602).
Dlaczego warto? Świetna propozycja na klimatyczny, letni wieczór z dreszczykiem emocji w jednym z najbardziej urokliwych miasteczek w regionie.
Dni Stopnicy i Dożynki Miejsko-Gminne – Sarsa i MIG na scenie (22–23 sierpnia)
Stopnica zaprasza na dwudniowe, podwójne świętowanie łączące muzyczne Dni Stopnicy oraz Dożynki!
- Sobota, 22 sierpnia (od 17:00): Animacje, konkursy i zabawy dla najmłodszych. Wieczorem na scenie pojawią się: B.R.O (20:00), legendarny zespół disco-polo MIG (21:00) oraz DJ Vernon (22:00).
- Niedziela, 23 sierpnia (od 11:40): Uroczysta część dożynkowa – korowód, msza święta, przekazanie chleba i konkurs na najładniejszy wieniec. W części koncertowej wystąpią: Kapela Heńka z Małogoszcza (16:00), ROY (17:00), ABBA Cover Tribute Live Band (18:00), Gwiazda Wieczoru SARSA (20:00) oraz DJ Kejwka (21:30).
Dlaczego warto? Bogaty i różnorodny program artystyczny – od muzyki tanecznej, przez przeboje ABBY, po popowy koncert Sarsy na żywo!
XXVII Mistrzostwa ZPS w Celności Lądowania na Lotnisku Masłów (21–23 sierpnia)
Prawdziwe widowisko w przestworzach tuż pod Kielcami! Na Lotnisku Masłów (Aeroklub Kielecki) odbędą się XXVII Mistrzostwa ZPS w Celności Lądowania połączone z VII Memoriałem Spadochronowym gen. broni Tadeusza Buka. Godziny skoków spadochronowych:
- Piątek, 21 sierpnia: 14:00 – 18:00
- Sobota, 22 sierpnia: 09:00 – 19:00
- Niedziela, 23 sierpnia: 09:00 – 14:00
Wstęp: Wolny (wjazd od strony Woli Kopcowej).Dlaczego warto? Zobacz precyzyjne ewolucje i skoki spadochroniarzy z całej Polski. To widowiskowe wydarzenie pod gołym niebem, idealne do obejrzenia z całą rodziną.
XXXV Festiwal Muzyka w Sandomierzu (20–23 sierpnia)
Klimatyczny Dziedziniec Zamkowy w Sandomierzu stanie się sceną dla jubileuszowej, 35. edycji festiwalu Muzyka w Sandomierzu. Cztery wieczory przyniosą wyjątkowe koncerty pod gołym niebem (start codziennie o godz. 20:30).
- Czwartek, 20 sierpnia: Ralph Kaminski & My Best Band In The World
- Piątek, 21 sierpnia: Anna Rusowicz z projektem „Dziewczyna Słońca” oraz gość specjalny – Paulina Przybysz
- Sobota, 22 sierpnia: Studio Accantus (4 muzyków i 4 wokalistów w musicalowo-filmowym repertuarze)
- Niedziela, 23 sierpnia: Kortez z projektem Nocna Strefa Grania
Bilety: 100 zł w przedsprzedaży / 120 zł w dniu koncertu (karnet na całość: 300 zł). Bilety do kupienia na portalach kupbilecik.pl, biletyna.pl oraz w Centrum Informacji Turystycznej.
Dlaczego warto? Kameralna, wręcz magiczna atmosfera zamkowego dziedzińca i absolutna czołówka polskiej sceny alternatywno-popowej. Idealna propozycja na klimatyczny, letni wieczór.
Przedostatni weekend wakacji zapowiada się imponująco – pełen fantastycznej muzyki, historycznych emocji oraz wyjątkowych atrakcji dla najmłodszych. Bez względu na to, czy wybierzesz głośne rockowe koncerty, szalone widowiska dla dzieci, czy nocne spacery z dreszczykiem emocji, Świętokrzyskie gwarantuje niezapomniany czas. Wykorzystaj te ostatnie dni lata, zbierz rodzinę lub znajomych i ruszaj w teren – na pewno nie będziesz się nudzić!