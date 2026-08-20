Gwiazdy, wielkie widowiska i mnóstwo zabawy! Przedostatni weekend wakacji w Świętokrzyskiem TOP 10

Dni Końskich 2026 – Kayah, Tymek, Filip Lato i Mesajah na scenie (22–23 sierpnia)

Jedna z największych imprez plenerowych tego lata w regionie! Samorząd Miasta i Gminy Końskie oraz Koneckie Centrum Kultury zapraszają na Stadion OSIR w Końskich. Czeka nas dwudniowe muzyczne widowisko z udziałem czołowych polskich gwiazd.

Sobota, 22 sierpnia (od 16:00) Animacje dla dzieci, prezentacje wokalistów KCK, widowisko z oficjalnym otwarciem oraz koncerty – Niki Zey (19:00), Mesajah (20:00), gwiazda hip-hopu Tymek (21:30) oraz dyskoteka z DJ-em (23:00). Podczas wieczoru zaprezentowany zostanie także zespół piłkarski MKS Neptun Końskie.

Animacje dla dzieci, prezentacje wokalistów KCK, widowisko z oficjalnym otwarciem oraz koncerty – (19:00), (20:00), gwiazda hip-hopu (21:30) oraz dyskoteka z DJ-em (23:00). Podczas wieczoru zaprezentowany zostanie także zespół piłkarski MKS Neptun Końskie. Niedziela, 23 sierpnia (od 16:00) Blok dziecięcy i występy wokalne, koncert Dry Ice (18:00), występ Filipa Lato (19:00), prezentacja drużyny KSSPR Końskie (20:00) oraz koncert gwiazdy wieczoru – legendarnej Kayah (20:30).

Blok dziecięcy i występy wokalne, koncert Dry Ice (18:00), występ (19:00), prezentacja drużyny KSSPR Końskie (20:00) oraz koncert gwiazdy wieczoru – (20:30). Dodatkowe atrakcje. Przez cały weekend dostępne będą wesołe miasteczko oraz rozbudowana strefa food trucków.

Dlaczego warto? Końskie przygotowały prawdziwy maraton gatunkowy – od popu i reggae po hip-hop. Bezpłatny wstęp i gigantyczny lunapark to idealny przepis na spędzenie weekendu całą rodziną.

17. Zjazd Postaci Bajkowych w Pacanowie (23 sierpnia)

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zaprasza do Parku Edukacyjnego „Akademia Bajki” na barwne i radosne święto najmłodszych! To okazja do spotkania ulubionych bohaterów z dzieciństwa. Program wydarzenia (niedziela, 23 sierpnia):

14:00 – Widowiskowa Parada Postaci Bajkowych

14:30 – Spektakl teatralny „Agentka Lato” (Animatorka Nastazja)

15:00 – Show „Cyrkowe Kolory” w wykonaniu Lwowskiego Teatru VUALA

16:30 – Wielki Bal Postaci Bajkowych

Strefy i warsztaty (14:00–18:00): Królestwo Piany (15:30, 16:30, 17:30), strefa Eska Summer City (16:00–18:00), warsztaty ze świec sojowych, szklanych cudów, eko-zakładek, kraina zabaw oraz giga malowanki.Bilety: Normalny – 30 zł, dzieci (3–11 lat) – 3 zł (wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc online: zjazd.centrumbajki.pl). Mile widziane przebrania bajkowe!Dlaczego warto? Największe w regionie święto bajek i teatru ulicznego dla dzieci. Pianowe szaleństwo oraz możliwość przebrania się sprawią, że maluchy będą w siódmym niebie!

12. Legenda STARa – Zlot Pojazdów Zabytkowych (21–23 sierpnia)

Prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji i historii polskiej przemysłowej legendy! Powiat Starachowicki po raz 12. stanie się stolicą zabytkowych ciężarówek i samochodów retro.

Piątek, 21 sierpnia. Finał konwoju w Ruda (Gm. Brody) o 16:00 oraz konferencja poświęcona historii motoryzacji o 19:00.

Finał konwoju w Ruda (Gm. Brody) o 16:00 oraz konferencja poświęcona historii motoryzacji o 19:00. Sobota, 22 sierpnia. Prezentacja pojazdów w Starachowicach w Muzeum Przyrody i Techniki (10:00–12:00), jazda na orientację na trasie do Grzybowej Góry (12:00–14:00), próby terenowe (14:00) oraz efektowna nocna prezentacja pojazdów nad zbiornikiem wodnym w Mircu (19:00).

Prezentacja pojazdów w Starachowicach w Muzeum Przyrody i Techniki (10:00–12:00), jazda na orientację na trasie do Grzybowej Góry (12:00–14:00), próby terenowe (14:00) oraz efektowna nocna prezentacja pojazdów nad zbiornikiem wodnym w Mircu (19:00). Niedziela, 23 sierpnia. Wystawa nad zbiornikiem w Mircu (10:00–11:30), Wielka Parada STARa trasą przez Mirzec, Tychów Stary do Starachowic na Targowisko Miejskie (11:30) oraz próby sprawnościowe i zakończenie zlotu (13:00–15:00).

Dlaczego warto? Zobacz na własne oczy potężne klasyki i legendy polskiej szosy w ruchu! Przejazd ryczących konwojów ulicami regionu robi gigantyczne wrażenie.

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Sound of the Ages Festival na Zamku Ćmielów (22 sierpnia)

Głośne, rockowe i metalowe brzmienia opanują klimatyczne ruiny Zamku Ćmielów! W sobotę, 22 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Sound of the Ages Festival, gromadząca gwiazdy światowego formatu. Harmonogram występów:

13:00 – Otwarcie bram festiwalu

13:30 – Metal Factory

14:15 – Deathyard

15:30 – Leash Eye

16:50 – Masterplan

18:25 – Ronnie Romero & Gus G

19:55 – Nazareth (legenda szkockiego hard rocka)

(legenda szkockiego hard rocka) 21:30 – Michael Schenker (My Years with UFO)

Dlaczego warto? Prawdziwe święto dla miłośników mocnych gitarowych riffów. Zobaczenie takich legend jak Nazareth czy Michael Schenker w scenerii zamkowych murów to unikalne doświadczenie.

Święto Chleba w Parku Etnograficznym w Tokarni (23 sierpnia)

Tradycyjnie, smakowicie i w rytmie ludowych tradycji! Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza w niedzielę, 23 sierpnia (godz. 11:00–18:00) do skansenu w Tokarni na uwielbiane przez mieszkańców Święto Chleba.

Obrzędy i widowiskowe pokazy:

Pokaz obrzędowy „Okrężne” w wykonaniu ZPiT „Skokotliwi” (godz. 12:10) „Wyzwoliny kosiarza” – KGW Kowalanki (godz. 14:00) Mielenie zboża w żarnach, młócenie cepami oraz młockarnią wąskomłotną Uruchomienie zabytkowego wiatraka z Dębna (godz. 15:00) Pokazy tradycyjnego wypieku i degustacja chleba

Na scenie: Zespół Ludowy Bolechowiczanie, Szwarne Kakonianki, ZPiT Wincentowianie, Kapela Heńka z Małogoszcza oraz Zespół Regionalny Dudoski .

. Msza Święta: O godz. 11:00 w zabytkowym kościele z Rogowa.

Dlaczego warto? Pachnący świeży chleb, żywy folklor oraz niezwykła podróż w czasie na łonie natury. Idealny pomysł na rodzinną niedzielę.

Dzień Energetyka w Połańcu – Feel, Universe i Shaun Baker (22 sierpnia)

W sobotę, 22 sierpnia na Stadionie Miejskim w Połańcu (ul. Sportowa 1) odbędzie się Dzień Energetyka z darmowym wstępem na całe wydarzenie! Program imprezy:

14:00 – Energetyczny Puchar Mocy 2026

15:00 – Występ Sidus CKiSz Połaniec

17:00 – Koncert legendarnej grupy Universe

19:00 – Gwiazda wieczoru: zespół Feel z Piotrem Kupichą

20:30 – Taneczne brzmienia eurodance: Shaun Baker & Jessica Jean

22:00 – Zabawa taneczna z DJ-em

Bezpłatne atrakcje przez cały dzień: Wesołe miasteczko, dmuchańce, warsztaty ekologiczne, konkursy z nagrodami oraz bezpłatny parking przy stadionie.Dlaczego warto? Całkowicie darmowa impreza ze świetnym zestawem muzycznym, od polskich pop-rockowych klasyków po zagraniczny dance, uzupełniona kompletną strefą rozrywki dla najmłodszych.

Magiczne Noce w Chęcinach – Nocny Spacer i Noc na Zamku (21–22 sierpnia)

Chęciny przygotowały wyjątkową gratkę dla wielbicieli tajemnic i historii po zmroku! Czekają aż dwie nocne atrakcje w ten weekend:

Noc na Zamku Królewskim w Chęcinach (Piątek, 21 sierpnia, godz. 21:00) : Spektakularne widowisko pod gwiazdami. W programie: teatr ognia, prezentacja broni palnej, scenki epokowe, tańce dawne, spotkanie z duchem Białej Damy oraz wspólne ognisko. (Wydarzenie biletowane, obowiązuje rezerwacja).

: Spektakularne widowisko pod gwiazdami. W programie: teatr ognia, prezentacja broni palnej, scenki epokowe, tańce dawne, spotkanie z duchem Białej Damy oraz wspólne ognisko. (Wydarzenie biletowane, obowiązuje rezerwacja). Nocny Spacer z Królową Boną (Sobota, 22 sierpnia, godz. 19:30): Klimatyczne przejście uliczkami miasteczka z przewodnikami. W programie opowieści o duchach i legendach, niespodzianki oraz nocne widoki na podświetlony zamek. (Zapisy pod nr tel. 797 778 602).

Dlaczego warto? Świetna propozycja na klimatyczny, letni wieczór z dreszczykiem emocji w jednym z najbardziej urokliwych miasteczek w regionie.

Dni Stopnicy i Dożynki Miejsko-Gminne – Sarsa i MIG na scenie (22–23 sierpnia)

Stopnica zaprasza na dwudniowe, podwójne świętowanie łączące muzyczne Dni Stopnicy oraz Dożynki!

Sobota, 22 sierpnia (od 17:00): Animacje, konkursy i zabawy dla najmłodszych. Wieczorem na scenie pojawią się: B.R.O (20:00), legendarny zespół disco-polo MIG (21:00) oraz DJ Vernon (22:00).

(20:00), legendarny zespół disco-polo (21:00) oraz (22:00). Niedziela, 23 sierpnia (od 11:40): Uroczysta część dożynkowa – korowód, msza święta, przekazanie chleba i konkurs na najładniejszy wieniec. W części koncertowej wystąpią: Kapela Heńka z Małogoszcza (16:00), ROY (17:00), ABBA Cover Tribute Live Band (18:00), Gwiazda Wieczoru SARSA (20:00) oraz DJ Kejwka (21:30).

Dlaczego warto? Bogaty i różnorodny program artystyczny – od muzyki tanecznej, przez przeboje ABBY, po popowy koncert Sarsy na żywo!

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XXVII Mistrzostwa ZPS w Celności Lądowania na Lotnisku Masłów (21–23 sierpnia)

Prawdziwe widowisko w przestworzach tuż pod Kielcami! Na Lotnisku Masłów (Aeroklub Kielecki) odbędą się XXVII Mistrzostwa ZPS w Celności Lądowania połączone z VII Memoriałem Spadochronowym gen. broni Tadeusza Buka. Godziny skoków spadochronowych:

Piątek, 21 sierpnia : 14:00 – 18:00

: 14:00 – 18:00 Sobota, 22 sierpnia : 09:00 – 19:00

: 09:00 – 19:00 Niedziela, 23 sierpnia: 09:00 – 14:00

Wstęp: Wolny (wjazd od strony Woli Kopcowej).Dlaczego warto? Zobacz precyzyjne ewolucje i skoki spadochroniarzy z całej Polski. To widowiskowe wydarzenie pod gołym niebem, idealne do obejrzenia z całą rodziną.

XXXV Festiwal Muzyka w Sandomierzu (20–23 sierpnia)

Klimatyczny Dziedziniec Zamkowy w Sandomierzu stanie się sceną dla jubileuszowej, 35. edycji festiwalu Muzyka w Sandomierzu. Cztery wieczory przyniosą wyjątkowe koncerty pod gołym niebem (start codziennie o godz. 20:30).

Czwartek, 20 sierpnia : Ralph Kaminski & My Best Band In The World

: Piątek, 21 sierpnia : Anna Rusowicz z projektem „Dziewczyna Słońca” oraz gość specjalny – Paulina Przybysz

: oraz gość specjalny – Sobota, 22 sierpnia : Studio Accantus (4 muzyków i 4 wokalistów w musicalowo-filmowym repertuarze)

: (4 muzyków i 4 wokalistów w musicalowo-filmowym repertuarze) Niedziela, 23 sierpnia: Kortez z projektem Nocna Strefa Grania

Bilety: 100 zł w przedsprzedaży / 120 zł w dniu koncertu (karnet na całość: 300 zł). Bilety do kupienia na portalach kupbilecik.pl, biletyna.pl oraz w Centrum Informacji Turystycznej.

Dlaczego warto? Kameralna, wręcz magiczna atmosfera zamkowego dziedzińca i absolutna czołówka polskiej sceny alternatywno-popowej. Idealna propozycja na klimatyczny, letni wieczór.

Przedostatni weekend wakacji zapowiada się imponująco – pełen fantastycznej muzyki, historycznych emocji oraz wyjątkowych atrakcji dla najmłodszych. Bez względu na to, czy wybierzesz głośne rockowe koncerty, szalone widowiska dla dzieci, czy nocne spacery z dreszczykiem emocji, Świętokrzyskie gwarantuje niezapomniany czas. Wykorzystaj te ostatnie dni lata, zbierz rodzinę lub znajomych i ruszaj w teren – na pewno nie będziesz się nudzić!