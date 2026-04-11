Świętokrzyskie. Najwyżej położona miejscowość

Według danych statystycznych Kieleckiego Urzędu Statystycznego najwyżej położoną miejscowością naszego regionu jest Huta Szklana w gminie Bieliny - 462, 1m n.p.m.

Huta Szklana

To wieś w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Bieliny. Graniczy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym i drogą w kierunku najstarszego sanktuarium w Polsce na Świętym Krzyżu.

Przez wieś przechodzi szlak turystyczny czerwony Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków.

Huta Szklana. Atrakcje turystyczne

W Hucie Szklanej, w gminie Bieliny powstało dość nietypowe miejsce. To Średniowieczna Osada, w której czas cofa się o kilka stuleci. Gdy tylko przekroczymy bramę Osady poczujemy się, jakby wehikuł czasu przeniósł nas w odległą przeszłość. XI i XII-wieczne zagrody i warsztaty oraz Dom Zielarki zapraszają do odbycia tej niesamowitej podróży w czasie. Zobaczcie.

Historia. Huta Szklana

Huta Szklana – wieś 10 km na północny zachód od Łagowa, nad rzeką Belnianką, pod Przełęczą Hucką; około 3 km na W od klasztoru świętokrzyskiego. Historycznie osadzona w 1827 w powiecie opatowskim parafii Nowa Słupia.

W wieku XIX wieś stanowiła własność klasztoru świętokrzyskiego, w roku 1819 wieś Szklana Huta z karczmą należy do stołu konwentu świętokrzyskiego. Spis z roku 1827 podaje 12 domów i 73 mieszkańców Dziesięcina w wymiarze 12 florenów należy w roku 1819 do stołu konwentu.

22 kwietnia 1943 wieś spacyfikowali żandarmi niemieccy z posterunku w Nowej Słupi. Zamordowali 10 osób.

Huta Szklana w liczbach

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Huta Szklana to 214 z czego 50,9% mieszkańców stanowią kobiety, a 49,1% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 2,1% mieszkańców gminy.

Źródło. Wikipedia, Polska w liczbach, Przewodnik Świętokrzyski, Swietokrzyskie Trawel.

