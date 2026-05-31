Magia od samego rana. Bańkowa Polana i Animatorzy

Tegoroczny Dzień Dziecka w starachowickim muzeum z pewnością przejdzie do historii jako wydarzenie pełne emocji. Organizatorzy zadbali o to, by każda minuta była wypełniona atrakcjami. Na najmłodszych czekała Bańkowa Bajkowa Polana, a teren obiektu opanowali świetlni animatorzy.

Dla szukających wytchnienia przygotowano Strefę Relaksu, natomiast miłośnicy aktywnego spędzania czasu mogli wyszaleć się w Strefie Rekreacji i Zabawy. Program uzupełniały liczne pokazy artystyczne i sportowe, które idealnie wkomponowały się w unikalną przestrzeń muzeum.

Muzyczne uderzenie i elektroniczne rytmy

Gdy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, atmosfera stała się jeszcze bardziej gorąca. O godzinie 20:00 stery przejął DJ Matt Bukovski. Jego energetyczne, elektroniczne sety roztańczyły zgromadzoną publikę i stanowiły idealny wstęp do kulminacyjnego punktu wieczoru. Wspólna zabawa i wspaniała energia uczestników pokazały, jak bardzo lokalna społeczność potrzebowała tak nowoczesnego wydarzenia.

Widowisko „Wielki Piec”. Lasery, które rozświetliły historię

Punktualnie o 21:00 oczy wszystkich skierowały się na monumentalną konstrukcję zabytkowego urządzenia. Pierwszy w regionie pokaz multimedialny „Wielki Piec” sprawił, że industrialny zabytek zabłysnął jak nigdy wcześniej. Co sprawiło, że to widowisko było tak wyjątkowe?

Nowoczesna oprawa.

Cicha pirotechnika. Zastosowano efekty specjalne, które zachwycały wizualnie, ale nie generowały głośnych wybuchów. Dzięki temu pokaz był komfortowy dla rodzin z małymi dziećmi oraz osób wrażliwych na hałas.

Skala wydarzenia. Tłumy mieszkańców wspólnie podziwiały finał, który stanowił idealne zwieńczenie całodniowych obchodów

Tradycja spotyka nowoczesność

Choć z Wielkiego Pieca nie wypłynęła surówka żelaza, to „ogień” radości i nowoczesnej technologii rozpalił Starachowice na nowo. Wydarzenie udowodniło, że przestrzeń Muzeum Przyrody i Techniki to nie tylko lekcja historii, ale też miejsce, gdzie mogą dziać się rzeczy spektakularne i łączące pokolenia.Jeśli nie było Was z nami w tę sobotę, koniecznie śledźcie kolejne wydarzenia – rozświetlony Wielki Piec pokazał, że Starachowice potrafią świętować w wielkim stylu!