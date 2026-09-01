Jesień w Świętokrzyskiem. Miejsca idealne o tej porze roku

Jesień ma w sobie coś magicznego, coś co sprawia, że wszystko staje się bardziej przyjazne i przytulne. Właśnie o tej porze roku chcemy się zwinąć w kłębek z kocem i filiżanką gorącej czekolady, a kiedy chość na chwilę pojawi się słońce trudno nam wysiedzieć w domu. I właśnie w takie dni zastanawiamy się, gdzie wybrać się na spacer, czy na weekendowy odpoczynek. W regionie świętokrzyskim idealnych miejsc dla typowej "jesieniary" nie brakuje. Dziś podsuwamy Wam kilka takich nietypowych "miejscówek".

"Jesieniary" czyją się tu najlepiej. TOP 6

Województwo świętokrzyskie przyciąga turystów o każdej porze roku, jednak jesienią ten region jest wyjątkowo magiczny. To za sprawą mieniącej się kolorami Puszczy Świętokrzyskiej, czy widoku najstarszych gór. To także podróż ciuchcią Ponidzie, czy wizyta w Zagnańsku, gdzie znajdziecie najstarsze drzewo Dąb Bartek. Dziś jednak zabieramy Was do miejsc mniej oczywistych, takich gdzie nie spotkacie tłumów turystów, czyli jednym słowem miejsc idealnych dla "jesieniary".

Numer 1. Chata Szeptuchy w Tychowie Starym (powiat starachowicki)

To właśnie w Tychowie Starym spotkacie znaną "szeptuchę" Monikę Dygas, której udało się przenieść stary budynek z bala do Tychowa Starego. Domek został nazwany "Chata Szeptuchy", a można w nim zobaczyć wnętrze sprzed 100 lat z elementami zielarstwa. Możecie się tam cofnąć w czasie i poznać przedmioty i sprzęty używane przez naszych przodków a także zioła, które niegdyś posiadała w swojej "apteczce" każda szanująca się gospodyni.

Zdjęcia. Chata Szeptuchy

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Numer 2. Kolej Wąskotorowa Starachowice

Przejażdżka kolejką wąskotorową w Starachowicach to jedna z atrakcji, z której możecie skorzystać odwiedzając województwo świętokrzyskie. To pełna uroku sentymentalna podróż w czasie. To także dobra okazja, by lepiej poznać położoną na granicy dwóch polskich regionów Puszczę Iłżecką, która jesienią Was oczaruje barwami. Na stacji Lipie możesz skorzystać z wiat turystycznych, przy których zorganizujesz ognisko lub odpoczynek po dłuższej przechadzce po okolicy. W Marculach poznasz najciekawsze okazy 600 gatunków drzew i krzewów zgromadzone w arboretum prowadzonym przez lokalne nadleśnictwo.

Zdjęcia. Kolej Wąskotorowa Starachowice

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Numer 3. Wąwóz Królowej Jadwigi w Sandomierzu

Sandomierskie wąwozy to niezwykle malownicze zielone enklawy, które wdzierają się między tworzone tu od wieków ręką ludzką budynki. Najbardziej znany z nich to Wąwóz Królowej Jadwigi. Znajdziecie go między dwoma wzgórzami - świętojakubskim i świętopawelskim. Wąwóz ma niemal pół kilometra długości. Otaczające go ściany dochodzą tu nawet do 100 metrów wysokości. Wąwóz uznany został za pomnik przyrody.

Zdjęcia. Wąwóz Królowej Jadwigi

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Numer 4. Końskie

Bogata historia, ciekawa architektura, legendy ... W regionie świętokrzyskim nie brakuje miejsc, które warto zobaczyć choć raz. Z pewnością o tym świętokrzyskim mieście słyszeliście wiele razy. Ma ono przepiękny rynek i park, który swego czasu był ponoć najpiękniejszy w Polsce. Wizytował tu sam król Stanisław August Poniatowski. Witamy w Końskich. Jesienią rynek i park w Końskich Was oczarują.

Zdjęcia. Rynek w Końskich

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Numer 5. Lapidarium w Łagowie

Lapidarium ukazujące geologiczną budowę Łagowa, to nowa atrakcja turystyczna w regionie świętokrzyskim. Możecie tam zobaczyć wszelkiego rodzaju skały i głazy, między innymi kwarcyty, granity czy dolomity, które do tej pory wydobywa się na terenie gminy Łagów. Miejsce to ukazuje budowę geologiczną miasta i gminy Łagów, czyli wszelkiego rodzaju odmiany skał, kamieni, kwarcyty, granity, dolomity. Łagowskie lapidarium pełni funkcję: edukacyjną, geoturystyczną oraz rekreacyjną.

Zdjęcia. Lapidarium w Łagowie

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Numer 6. Rezerwat Rosochacz

Rezerwat znajduje się pomiędzy miejscowościami Hucisko i Kuźniaki w gminie Strawczyn. Wiedzie do niego czerwony szlak PTTK. W najwyższej części muru skalnego znajduje się grota (częściowo sztucznie powiększona), w której jak głosi miejscowa tradycja już od czasów Kazimierza Wielkiego znajduje się kaplica Św. Rozalii. Rezerwat Rosochacz utworzony został z inicjatywy starachowickich leśników już ponad 20 lat temu i obejmuje prawie 30 hektarowy obszar przyległy do wsi Lubienia.Przedmiotem ochrony jest tutaj naturalny, wielogatunkowy drzewostan, porastający bagniste źródliska rzeki Świętojanki. W rezerwacie opisano kilkanaście gatunków roślin będących pod ochroną ścisłą lub częściową.

źródło. Wikipedia, Swietokrzyskie Travel

Zdjęcia. Grota i kaplica świętej Rozalii

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