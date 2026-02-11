W pędzie codziennego życia zapominamy o małych przyjemnościach. Okazuje się, ze czas wolny można w regionie świętokrzyskim spędzić w naprawdę bardzo ciekawy sposób. Dziś mamy dla Was propozycję na jednodniową wycieczkę. Gdzie? Miasta i miasteczka z klimatem i jednocześnie z ciekawą historią.Pewnie słyszeliście o nich nie raz, ale czy byliście tam? Prezentujemy dziś TOP 6 takich miejsc. Zapraszamy na wycieczkę w rytmie SLOW.

Miasteczka w rytmie SLOW w Świętokrzyskiem. TOP 6

Opatowiec

Opatowiec to najmniejsze miasto w Polsce, które liczy 336 mieszkańców. Prawa miejskie posiadał w latach 1271–1869 i uzyskał je ponownie w 2019 roku. To niewielkie miasteczko ma wiele atrakcji turystycznych, a jedną z nich jest górująca nad Opatowcem wieża zegarowo-hejnałowa. Każdego dnia w samo południe rozlega się z niej wpadający w ucho, a stricte związany z tradycją miejscowości hejnał „Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący”.

Wąchock

Historia Wąchocka wiąże się nierozerwalnie z działalnością zakonu cystersów. Często mówi się, że historia Wąchocka – to historia opactwa cystersów. Do Wąchocka sprowadził ich z Marimond w słonecznej Burgundii we Francji w 1179 r. biskup krakowski Gedeon. Gmina Wąchock leży w malowniczym krajobrazie górnego biegu rzeki Kamiennej, której część jest północą granicą Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Znajdziecie tu jedyną w Polsce Aleję Humoru.

Szydłów

Szydłów - nazywany też "polskim Carcassone" to miasto w południowej Polsce, położone w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim. W XVI wieku nazywane Wielkim Szydłowem (Magna Szydlow). Dawne miasto królewskie i stolica powiatu, centrum dóbr królewskich zwanych starostwem niegrodowym szydłowskim. Zapraszamy na spacer.

Sandomierz

Nazywany jest "królewskim miastem". Ma bogatą historię, wiele zabytków, pięknych miejsc i atrakcji dla turystów polskich oraz zagranicznych. Sandomierz to najstarsze miasto w województwie świętokrzyskim. To Królewskie miasto stanowi dużą atrakcję turystyczną, jednym z nowych symboli jest na przykład Ojciec Mateusz, tytułowy bohater popularnego serialu, w rolę którego wciela się Artur Żmijewski.

Ćmielów

Ćmielów to niewielkie miasteczko w powiecie ostrowieckim. Z ostatniego spisu ludności wynika, że miejscowość zamieszkuje niespełna 3 tys. mieszkańców. Okazuję się, że to jedyne miasto w naszym kraju na literę "Ć". Ćmielów słynie z fabryki porcelany, a od niedawna z porcelanowego rynku, gdzie stanęły gigantyczne filiżanki - ławki, fontanna imbryczek oraz elementy nawiązujące do serwisu kawowego.

Opatów

Na naszym celowniku znalazła się kolejna atrakcja turystyczna w województwie świętokrzyskim. Tym razem przenosimy się do Opatowa, który może pochwalić się Podziemną Trasą Turystyczną. Wycieczka podziemnymi korytarzami i pomieszczeniami trwa ok. 45 minut. W trakcie zwiedzania z przewodnikiem można poznać historię podziemi i Opatowa.

