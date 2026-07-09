III Zlot Autobusów Zabytkowych na Dniach Starachowic 2026. Będzie urodzinowy tort na 70-lecie komunikacji miejskiej

Dawid Bąk
2026-07-09 11:32

Miłośnicy retro-motoryzacji i fani komunikacji miejskiej mogą już zacierać ręce. W ostatni weekend wakacji Starachowice ponownie staną się stolicą zabytkowych pojazdów. Do miasta na dwa dni powróci również specjalna Linia DS, a wraz z nią wyczekiwany III Zlot Autobusów Zabytkowych. Podczas Dni Starachowic tradycyjnie wystąpią również gwiazdy, które są gwarantem doskonałej zabawy. Tegoroczne wydarzenie organizowane jest przy współpracy z ESKA Music Tour.

Zabytkowy czerwono-biały autobus Jelcz 272 na parkingu. O zlocie pojazdów przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: Agnieszka Jędrasik

III Zlot Autobusów Zabytkowych w Starachowicach

Tegoroczna edycja imprezy będzie wyjątkowa ponieważ starachowicka komunikacja miejska świętuje 70-lecie istnienia. Z tej okazji będzie specjalny urodzinowy tort. Tradycyjnie do naszego miasta przyjadą pasjonaci i kultowe klasyki z całej Polski.

Na tereny zielone MOSiR-u, gdzie przez dwa dni zapowiada się szereg atrakcji dowiozą uczestników autobusy... tym razem zabytkowe. W ramach III Zlotu Autobusów Zabytkowych świętować będziemy 70 lat komunikacji miejskiej w Starachowicach - start 29 sierpnia od godz. 13.30. W programie linie specjalne, zwiedzanie zajezdni ZEC, wystawa, parada autobusów i jubileuszowy tort - zapowiada Prezydent Marek Materek.

Dni Starachowic 2026. III Zlot Autobusów Zabytkowych

Na mieszkańców oraz turystów czekać będą:

  • Wyjątkowe linie specjalne obsługiwane przez historyczne pojazdy,
  • Przejażdżki retro-autobusami po najciekawszych zakątkach Starachowic,
  • Tradycyjna wystawa statyczna, gdzie z bliska będzie można przyjrzeć się legendom motoryzacji i zajrzeć do kabiny kierowcy,
  • Wielka parada ulicami miasta, która bez wątpienia zablokuje obiektywy aparatów wszystkich fotoreporterów.

II Zlot Autobusów Zabytkowych. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zdjęcia

II Zlot Zabytkowych Autobusów w Starachowicach
Galeria zdjęć 36

Muzyczne gwiazdy Dni Starachowic 2026

Jak co roku na Terenach Zielonych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach, nie zabraknie występów gwiazd muzyki. Podczas Dni Starachowic 2026, 29 i 30 sierpnia wystąpią: Muniek Staszczyk z zespołem T.Love, Bryska, Skolim, Fukaj oraz Young Igi.Tegoroczne wydarzenie organizowane jest wspólnie z ESKA Music Tour.

Nieważne, którego artysty słuchasz na co dzień. Podczas Dni Starachowic każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie głośno, energetycznie i… będzie po prostu super - tak jak śpiewa zespół T Love. Ze Skolimem TEMPERATURA pod sceną na pewno sięgnie maksimum, a Fukaj udowodni, że miejsce o którym śpiewa „choć zabiorę Cię Tam”, to właśnie są Starachowice. Bryska śpiewa o tym, że ma kogoś lepszego… ale Wy na ostatni weekend sierpnia na pewno nie macie nic lepszego niż wspólna zabawa podczas Dni Starachowic! A Young Igi? „Chodzę tak jakbym miał skrzydła na sobie” i właśnie z taką energią chcemy zakończyć wakacje wspólnie z Wami - zapowiada Prezydent Starachowic.

Starachowice Radio ESKA Google News

Polecany artykuł:

Boys i Weekend na jednej scenie w Starachowicach. Tłumy fanów na Disco Grill z …
zlot autobusów
Dni Starachowic 2026
Starachowice
świętokrzyskie