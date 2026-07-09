III Zlot Autobusów Zabytkowych na Dniach Starachowic 2026. Będzie urodzinowy tort na 70-lecie komunikacji miejskiej

III Zlot Autobusów Zabytkowych w Starachowicach

Tegoroczna edycja imprezy będzie wyjątkowa ponieważ starachowicka komunikacja miejska świętuje 70-lecie istnienia. Z tej okazji będzie specjalny urodzinowy tort. Tradycyjnie do naszego miasta przyjadą pasjonaci i kultowe klasyki z całej Polski.

Na tereny zielone MOSiR-u, gdzie przez dwa dni zapowiada się szereg atrakcji dowiozą uczestników autobusy... tym razem zabytkowe. W ramach III Zlotu Autobusów Zabytkowych świętować będziemy 70 lat komunikacji miejskiej w Starachowicach - start 29 sierpnia od godz. 13.30. W programie linie specjalne, zwiedzanie zajezdni ZEC, wystawa, parada autobusów i jubileuszowy tort - zapowiada Prezydent Marek Materek.

Dni Starachowic 2026. III Zlot Autobusów Zabytkowych

Na mieszkańców oraz turystów czekać będą:

Wyjątkowe linie specjalne obsługiwane przez historyczne pojazdy,

Przejażdżki retro-autobusami po najciekawszych zakątkach Starachowic,

Tradycyjna wystawa statyczna, gdzie z bliska będzie można przyjrzeć się legendom motoryzacji i zajrzeć do kabiny kierowcy,

Wielka parada ulicami miasta, która bez wątpienia zablokuje obiektywy aparatów wszystkich fotoreporterów.

II Zlot Autobusów Zabytkowych. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zdjęcia

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Muzyczne gwiazdy Dni Starachowic 2026

Jak co roku na Terenach Zielonych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach, nie zabraknie występów gwiazd muzyki. Podczas Dni Starachowic 2026, 29 i 30 sierpnia wystąpią: Muniek Staszczyk z zespołem T.Love, Bryska, Skolim, Fukaj oraz Young Igi.Tegoroczne wydarzenie organizowane jest wspólnie z ESKA Music Tour.