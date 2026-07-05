Boys i Weekend na jednej scenie w Starachowicach. Tłumy fanów na Disco Grill z Animexem

Starachowice płoną w rytmie tanecznych hitów. Powrót „Disco Grill z Animex Foods”

Współpraca samorządu z firmą Animex Foods owocuje widowiskiem na najwyższym poziomie. To prawdziwe święto lokalnej społeczności, które skutecznie łączy pokolenia przy dźwiękach największych hitów muzyki tanecznej.

Na scenie przy ulicy Szkolnej trwa właśnie prawdziwy maraton muzyczny. Organizatorzy dbają o to, aby w programie znaleźli się zarówno kultowi pionierzy muzyki tanecznej, jak i dynamiczni reprezentanci młodszego pokolenia.

Oto artyści, którzy dbają o doskonałą atmosferę:

⭐ BOYS – absolutni królowie gatunku pod wodzą charyzmatycznego Marcina Millera. Ich kultowy hit „Wolność” oraz utwory z albumu Milioner niezmiennie porywają tłumy do tańca.

⭐ WEEKEND – formacja dowodzona przez Radosława Liszewskiego. Gdy z głośników wybrzmiewa generujący setki milionów wyświetleń megahit „Ona tańczy dla mnie”, całe Starachowice śpiewają razem z zespołem.

⭐ TOP GIRLS – niezwykle popularna żeńska grupa, która czaruje publiczność takimi przebojami jak „Malediwy” czy „Jakbyś mnie zechciał”.

⭐ BAYER FULL – kolejna żywa legenda sceny disco, bez której trudno wyobrazić sobie tak wielkie święto muzyki tanecznej.

Stawkę wykonawców uzupełniają energetyczne formacje, które nie pozwalają publiczności nawet na moment przestać tańczyć: MENELAOS, FOX FOLK oraz TRES DEL SON.

Atmosfera pod sceną robi się coraz gorętsza, a zaproszeni artyści swoimi energicznymi występami bez trudu udowadniają, że Starachowice potrafią bawić się najlepiej w regionie przy dźwiękach muzyki tanecznej.

Zapraszamy serdecznie na Disco Grill z firmą Animex Foods, która w Starachowicach ma swój zakład produkcyjny. Mam nadzieję, że ta impreza już na stałe zagości w kalendarzu miejskich imprez w kolejnych latach. Na to się przynajmniej wstępnie z firmą umówiłem i mam nadzieję, że tak będzie. Fajnych wykonawców nie brakuje, będziemy również wspólnie grillować - zapowiadał przed imprezą Prezydent Starachowic Marek Materek.

„Disco Grill z Animex Foods” w Starachowicach. Trwa wielkie święto muzyki tanecznej

Impreza, łącząca występy muzyczne z plenerowym grillowaniem, przyciągnęła liczne grono mieszkańców miasta i regionu. Wydarzenie to stanowi powrót masowych koncertów muzyki tanecznej do Starachowic po kilku latach przerwy. Wydarzenie na terenie MOSiR-u potrwa do późnych godzin wieczornych. Wstęp na koncerty jest otwarty dla wszystkich mieszkańców oraz gości.

Gwiazdy muzyki tanecznej w Starachowicach

„Disco Grill z Animex Foods” to idealna okazja, aby przy dźwiękach energetycznej muzyki i zapachu potraw z grilla spędzić czas w gronie rodziny i znajomych. Bramy MOSiR-u przy ulicy Szkolnej są otwarte, pogoda sprzyja plenerowej integracji, a najlepsze występy i kulminacyjne momenty wieczoru wciąż przed nami.