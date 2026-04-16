Incydent chemiczny w ostrowieckiej szkole. Rozlano formalinę, ewakuowano uczniów

Do zdarzenia doszło dziś (16.04) w godzinach porannych. Jak poinformował rzecznik KPP Ostrowiec Świętokrzyski, Rafał Ledkiewicz ze straży pożarnej, przyczyną było prawdopodobnie przypadkowe upuszczenie pojemnika z formaliną podczas jego przenoszenia. Na miejsce zadysponowano łącznie pięć zastępów straży pożarnej (14 strażaków).

Strach, ale bez poważnych obrażeń

Najbardziej dramatyczny moment akcji dotyczył osoby nieletniej, która została oblana żrącą substancją. Służby medyczne i strażacy szybko ustalili jednak, że nie doszło do tragedii.

Na szczęście oblane zostały tylko ubrania, skóra oraz ciało nie zostało narażone na działanie substancji – przekazał Ledkiewicz.

Dziecko zostało przebadane przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia. Ratownicy uznali, że hospitalizacja nie jest konieczna. Po zmianie odzieży uczeń pozostał pod opieką na miejscu.

Szkoła jest już bezpieczna

Strażacy przeprowadzili sprawną akcję ratunkową, która obejmowała:

Ewakuację osób przebywających w budynku

osób przebywających w budynku Wyniesienie i zabezpieczenie oblanych przedmiotów na zewnątrz obiektu

Dokładne przewietrzenie pomieszczeń oraz zmycie substancji z powierzchni.

Po zakończeniu działań strażacy sprawdzili budynek przy użyciu specjalistycznych mierników. Pomiary wykazały, że zagrożenie minęło.