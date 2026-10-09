Jesień nie musi być ponura! Opowiedz o swoim rytuale i zgarnij 300 zł na zakupy

Jesień ma swoje uroki, ale potrafi też dać się we znaki. Kiedy za oknem pada deszcz, temperatura spada, a słońce znika coraz wcześniej, warto znaleźć własny sposób na poprawę humoru. Dla jednych będzie to kubek gorącej herbaty i ulubiona książka, dla innych film, muzyka, domowe SPA albo spotkanie z bliskimi.

Właśnie jesienne sposoby na relaks są tematem najnowszego konkursu organizowanego przez C.H. Galardia i Radio ESKA. Zabawa potrwa od 9 do 22 października.

Jak wziąć udział w konkursie?

Zadanie jest proste. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

„Jakie rytuały pomagają Ci się zrelaksować i poprawić nastrój w deszczowe dni?”

Można postawić na sprawdzone sposoby albo zaskoczyć kreatywnością! Gorąca herbata, książka, wieczór z filmem, muzyka, domowe SPA, spotkanie z przyjaciółmi, a może jesienne zakupy? Każdy ma własny patent na to, żeby nawet najbardziej pochmurny dzień stał się przyjemniejszy.

Szczegóły konkursu, zasady oraz możliwość zgłoszenia znajdziecie na stronie starachowickajesien.eska.pl

Do wygrania voucher o wartości 300 zł!

Na autora najciekawszej odpowiedzi czeka voucher o wartości 300 zł. Nagrodę można przeznaczyć na jesienne zakupowe przyjemności – od uzupełnienia garderoby na chłodniejsze dni po rzeczy, które umilą długie wieczory.

Jesień to przecież świetny moment na odświeżenie szafy. Ciepły sweter, wygodne buty, kurtka przeciwdeszczowa czy dodatki, które ożywią jesienną stylizację mogą być nie tylko praktyczne, ale także poprawić humor.

Galardia – więcej niż zakupy

C.H. Galardia w Starachowicach, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 14, to miejsce, w którym można zrobić zakupy, skorzystać z usług, coś zjeść i znaleźć pomysły na spędzenie wolnego czasu.

Na klientów czekają sklepy z odzieżą, obuwiem, elektroniką, kosmetykami, biżuterią, artykułami sportowymi i wyposażeniem domu, a także liczne punkty usługowe, restauracje i miejsca rozrywki.

Może więc właśnie tej jesieni warto zamienić pochmurny dzień w okazję do małej przyjemności? Najpierw wystarczy podzielić się swoim sprawdzonym sposobem na dobry nastrój.