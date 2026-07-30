"Jestem ze Starachowic". Elektryczny MAN na testach w Skarżysku-Kamiennej

Elektryczny MAN na testach w Skarżysku-Kamiennej

Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej po raz kolejny mają okazję przekonać się, jak w codziennej eksploatacji sprawdzają się autobusy bezemisyjne. W ramach testów sprawdzających możliwości modernizacji floty transportu miejskiego, na ulice miasta wyjechał nowoczesny, w pełni elektryczny MAN Lion's City 12 E wyprodukowany w Starachowicach.

Skarżysko-Kamienna testuje kolejny autobus. Tym razem MAN ze Starachowic

Autobus testowany w Skarżysku-Kamiennej realizuje pełny, całodzienny grafik połączeń i jak dotąd bezproblemowo radzi sobie z wyzwaniami miejskiego ruchu. W ramach testów sprawdzany jest m.in. na liniach numer 7, 11, 12 oraz 14. To kolejny krok samorządu i miejskiego przewoźnika w stronę bardziej ekologicznej komunikacji publicznej, wpisujący się w serię testów różnych modeli autobusów elektrycznych w mieście.

Testowany przez MKS Skarżysko-Kamienna autobus to MAN NL326 Lion's City 12E nr rej. WPR 6353V. Pojazd należy do spółki MAN Polska. Rok produkcji 2026, po raz pierwszy zarejestrowany został pod koniec maja 2026 roku. Według danych technicznych pojazd pomieści 76 pasażerów, w tym 29 na miejscach siedzących. Deklarowany zasięg pojazdu na jednym ładowaniu wynosi nawet 500 km, dzięki czemu z łatwością może obsługiwać całodzienne zadania. Dodatkowym atutem jest też funkcja odzyskiwania energii w trakcie hamowania - informują na swoim fanpage Sympatycy Komunikacji Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej.

Testy elektrycznego MAN-a. Po Kielcach Skarżysko-Kamienna

Warto dodać, że Skarżysko-Kamienna nie jest pierwszym świętokrzyskim miastem, które miało okazję sprawdzić ten model w praktyce. MAN-a Lion's City 12 E na przełomie czerwca i lipca przechodził intensywne testy drogowe w Kielcach. Tamtejszy przewoźnik testował go w codziennym ruchu pasażerskim, zbierając cenne dane na temat zasięgu baterii oraz wydajności pojazdu w zróżnicowanych warunkach miejskich. Wcześniej autobus testowany był również na ulicach Starachowic.

„Made in Poland” i tytuł mistrza świata

MAN Lion’s City E to pojazd, który podbija Europę. Jest produkowany seryjnie w Starachowicach, które stały się centrum kompetencyjnym MAN w dziedzinie autobusów niskopodłogowych.

Ciekawostka: Model ten zdobył prestiżowy, międzynarodowy tytuł „Bus of the Year 2023”.

Model ten zdobył prestiżowy, międzynarodowy tytuł „Bus of the Year 2023”. Pojazd wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko designem, ale i komfortem. MPK Kielce zwróciło szczególną uwagę na bardzo efektywny i wygodny dla podróżnych rozstaw siedzeń.

Ile naprawdę przejedzie autobus elektryczny?

Jednym z największych mitów dotyczących autobusów elektrycznych jest ich mały zasięg. MAN udowadnia, że jest inaczej:

Rekord Monachium. Podczas testów w warunkach rzeczywistych Lion’s City E pokonał dystans 550,8 km na jednym ładowaniu.

Podczas testów w warunkach rzeczywistych Lion’s City E pokonał dystans 550,8 km na jednym ładowaniu. Test upału. W hiszpańskim Badajoz, przy temperaturze sięgającej 35 stopni Celsjusza, autobus bez problemu pracował przez 16-godzinną zmianę, pokonując 284 km i kończąc dzień z zapasem energii.

W hiszpańskim Badajoz, przy temperaturze sięgającej 35 stopni Celsjusza, autobus bez problemu pracował przez 16-godzinną zmianę, pokonując 284 km i kończąc dzień z zapasem energii. Standardowy, bezpieczny zasięg deklarowany przez producenta to około 200–270 km przez cały okres "życia" baterii.