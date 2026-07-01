W świętokrzyskim mieście wystartowała bezpłatna komunikacja miejska. Na początek bez biletu pojadą wszyscy

Skarżysko z bezpłatną komunikacją miejską. Stałe ulgi dla mieszkańców

Docelowo, czyli od 1 października, darmowe przejazdy staną się przywilejem osób posiadających Skarżyską Kartę Mieszkańca (S-K@rtę). Program ten skierowany jest do osób mieszkających i rozliczających podatki na terenie miasta. Kartę można wyrobić zarówno w tradycyjnej formie plastikowej w Urzędzie Miasta, jak i w postaci aplikacji mobilnej na systemy Android oraz iOS.

Dwa lata temu, rozpoczynając kadencję, obiecałem Państwu, że w Skarżysku będzie bezpłatna komunikacja dla mieszkańców, która ma pokazywać, że miasto takie jak Skarżysko-Kamienna może być miastem przyjaznym dla mieszkańców – mówi Prezydent Arkadiusz Bogucki.

Nowe rozkłady taktowe oparte na twardych danych

Wraz z bezpłatną komunikacją miejską wprowadzone zostały nowe rozkłady jazdy. System ma zapobiegać dotychczasowym problemom, w których autobusy różnych linii kursowały niemal jednocześnie, pozostawiając pasażerów z długimi przerwami w oczekiwaniu na kolejny odjazd. Teraz pojazdy będą pojawiać się na przystankach w regularnych, łatwych do zapamiętania odstępach czasu.

Pojazd, który realizował kurs po dłuższej przerwie, był w miarę dobrze napełniony, natomiast jadący bezpośrednio za nim – kompletnie pusty. Autobusy różnych linii obsługujące te same ciągi komunikacyjne odjeżdżały jedna za drugą, po czym następowały długie przerwy. Mieszkańcy zgłaszali te problemy w konsultacjach, a dane z badań je potwierdziły. Nowe rozkłady były poddane szerokim konsultacjom społecznym z radami osiedli – dysponującymi bezpośrednią wiedzą o potrzebach mieszkańców. Finalnie wdrażana wersja jest wersją stanowiącą kompromis pomiędzy wersją ekspercką a poddaną konsultacjom. Skarżysko podeszło do tematu modelowo: badania popytu, analiza i szerokie konsultacje społeczne – podkreśla Marcin Gromadzki.

Autor: Szymon Holeczko, Sympatycy komunikacji miejskiej - Skarżysko-Kamienna/ Materiały prasowe

Nowe barwy autobusów w Skarżysku-Kamiennej i czytelna informacja pasażerska

Metamorfozę przechodzi również warstwa wizualna i informacyjna. Dwie lokalne spółki przewozowe (MKS oraz ZKM) rozpoczęły proces ujednolicania wyglądu floty. Autobusy zyskują nowe, żółto-srebrne malowanie.

Zależy nam nie tylko na poprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej, ale także na stworzeniu jej jednolitego, nowoczesnego wizerunku. Dlatego ujednolicamy wygląd autobusów wszystkich operatorów. Równocześnie zmieniamy sposób prezentowania informacji pasażerskiej na przystankach – podkreśla Zastępca Prezydenta Konrad Wikarjusz.

Do końca września komunikacja miejska w Skarżysku będzie bezpłatna dla wszystkich

Wprowadzenie tak rozległych zmian wymaga czasu na adaptację, dlatego Prezydent Skarżyska podjął decyzję, że przez trzy miesiące – lipiec, sierpień, aż do końca września – komunikacja będzie bezpłatna dla wszystkich.

Pierwsze tygodnie będą okresem przejściowym, który pozwoli mieszkańcom spokojnie zapoznać się z nowym systemem i przekonać się do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej. Dlatego od 1 lipca do końca września przejazdy autobusami będą bezpłatne dla wszystkich. Chcemy zachęcić mieszkańców do wypróbowania nowych połączeń i częstszych kursów, a jednocześnie dać czas na założenie i aktywację S-K@rty. Wierzę, że wielu mieszkańców przekona się, że autobus może być wygodnym, szybkim i komfortowym środkiem codziennego transportu. Wierzę, że to pierwszy krok do trwałej zmiany naszych codziennych nawyków – mówi Prezydent Arkadiusz Bogucki.

W Skarżysku-Kamiennej ruszyła S-K@RTA

Równolegle z nowym systemem komunikacyjnym 1 lipca ruszyła Skarżyska Karta Mieszkańca S-K@rta. To program skierowany do osób, które mieszkają w mieście i tutaj rozliczają podatki. Pierwszym i najważniejszym benefitem jest 100-procentowa zniżka na przejazdy komunikacją miejską – obowiązująca na stałe po zakończeniu okresu bezpłatnych przejazdów dla wszystkich. Kartę można pobrać jako aplikację mobilną na smartfon (Android i iOS) lub wyrobić w formie tradycyjnej plastikowej karty w Urzędzie Miasta.

Nowe barwy autobusów w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia