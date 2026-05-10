Juwenalia Kieleckie 2026. Program, Gwiazdy i Korowód. Sprawdź, co przygotowali studenci UJK i PŚ

Bartosz Manicz
2026-05-10 8:01

Nadchodzą najgorętsze dni roku dla kieleckiej społeczności akademickiej. Juwenalia Kieleckie 2026 odbędą się w dniach 11–16 maja 2026 roku, a miasto na niemal tydzień przejdzie w ręce studentów. To wyjątkowe wydarzenie jest efektem ścisłej współpracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK), Politechniki Świętokrzyskiej oraz władz miasta.

Wielki start. Korowód i klucze do miasta

Oficjalne świętowanie rozpocznie się w poniedziałek, 11 maja. Już od rana w Collegium Medicum UJK trwać będzie akcja krwiodawstwa, będąca wyrazem studenckiej solidarności.

Najbardziej wyczekiwanym punktem dnia będzie barwny Korowód Studencki, który wystartuje o godzinie 17:00 spod kampusu Politechniki Świętokrzyskiej. Rozśpiewany tłum przejdzie ulicami miasta, m.in. Sienkiewicza, aż na kielecki Rynek. Na czele pochodu pojedzie Toyota Hilux, a uczestnicy powalczą w konkursie na najlepszy kostium. Około godziny 17:40 Prezydentka Kielc Agata Wojda symbolicznie przekaże żakom klucze do bram miasta. Na Rynku czekać będzie DJ grający z balkonu Urzędu Miasta, grill oraz strefy relaksu z leżakami.

Tydzień pełen emocji. Od Silent Disco po e-sport

Program juwenaliów został zaplanowany tak, by każdy znalazł coś dla siebie

  • Wtorek (12 maja): Studencki Klub WSPAK zaprasza na przegląd talentów „Scena Otwarta” oraz wyjątkowe Silent Disco, gdzie każdy sam wybiera rytm zabawy w swoich słuchawkach.
  • Środa (13 maja): To czas na Dzień Sportu Akademickiego z Biegiem przez Kampus i turniejami w futsalu czy piłce ręcznej. Wieczorem w Miasteczku Akademickim odbędzie się Wielkie Grillowanie z darmowymi kiełbaskami
  • Czwartek (14 maja): Fani wirtualnej rozrywki spotkają się na Gamingowych Juwenaliach UJK, rywalizując w turniejach EA FC 26 czy TrackManii. Noc zakończy impreza w klubie UltraViolet
Muzyczne uderzenie w Amfiteatrze Kadzielnia

Kulminacja obchodów to dwa wielkie dni koncertowe w jednej z najpiękniejszych przestrzeni widowiskowych w Polsce

W piątek, 15 maja, scenę na Kadzielni przejmą gwiazdy hip-hopu. Od godziny 18:00 wystąpią: Kizo, Fagata, Kacperczyk oraz Kaz Bałagane. Tego samego wieczoru w klubie WSPAK zagrają zespoły Reaktor, Viral Decay i Sidris.Wielki finał Juwenaliów UJK zaplanowano na sobotę, 16 maja. Wieczór w Amfiteatrze Kadzielnia uświetnią występy grup Enej oraz Golec uOrkiestra, a całe wydarzenie poprowadzi znany prezenter Tomasz Kammel.

Bilety i informacje organizacyjne

Wejściówki na koncerty są już dostępne w sprzedaży. Ceny biletów stacjonarnych wynoszą 70 zł (studencki) oraz 110 zł (normalny). Można je nabyć gotówką w Pizzerii Roma (al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 21) lub w punkcie informacyjnym Galerii Korona. Bilety online są dostępne za pośrednictwem serwisu Biletomat.pl. Organizatorzy podkreślają, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zadbać o wejściówki z wyprzedzeniem.

