Najdłuższa nazwa miasta w Polsce

Najdłuższa nazwa miasta w Polsce liczy sobie 22 litery. To Ostrowiec Świętokrzyski.

Ostrowiec Świętokrzyski jest drugim co do wielkości miastem województwa świętokrzyskiego. Mieszka w nim ponad 67 tys. osób. Obecnie jest siedzibą powiatu, prawa miejskie uzyskał zaś w 1613 r. Będąc jednym z głównych ośrodków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, odziedziczył tradycje hutnicze, których wizytówką jest kombinat metalurgiczny Huta Ostrowiec. Miasto położone jest nad rzeką Kamienną. Niedaleko od niego rozpościerają się cenione turystycznie Góry Świętokrzyskie. Nazwa Ostrowiec Świętokrzyski funkcjonuje od 1937 r. Wcześniej nazywane było Ostrowcem Kieleckim lub Ostrowcem nad Kamienną.

Najdłuższe nazwy miast w Polsce: lista długich nazw miejscowości

Ostrowiec Świętokrzyski - 22 litery.

Kalwaria Zebrzydowska - 20 liter.

Grodzisk Wielkopolski - 20 liter.

Czechowice-Dziedzice - 20 liter.

Baranów Sandomierski - 19 liter.

Aleksandrów Kujawski - 19 liter.

Najdłuższe nazwy miejscowości w Polsce

To Przedmieście Szczebrzeszyńskie. Nazwa liczy sobie 29 liter bez spacji i 30 liter ze spacjami. Wieś położona jest w rejonie Turobina, nieco na północny zachód od Zamościa w województwie lubelskim

Jaka jest najkrótsza nazwa miejscowości w Polsce?

Jest to miejscowość, a dokładniej wieś w województwie opolskim o nazwie Oś.

