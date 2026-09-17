Nagrody Prezydenta i darmowe zaproszenia

Uroczystość będzie połączona z wręczeniem Nagród Prezydenta Miasta Starachowice w dziedzinie kultury. Do udziału w wydarzeniu w specjalnym nagraniu zaprosił mieszkańców prezydent miasta, Marek Materek.

Moi drodzy, zapraszam Was 3 października o godzinie 18:00 do Parku Kultury, gdzie zainaugurujemy rok kulturalny 2026-2027. Wręczymy nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury i specjalnie dla was na tej scenie wystąpi zespół, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Będzie to zespół Śląsk. Od 20 września zaproszenia czekają na was w recepcji kulturalnej Parku kultury. Nie może was tu zabraknąć. Bardzo serdecznie zapraszam - powiedział Prezydent Marek Materek

Wstęp na koncert jest bezpłatny. Warunkiem wejścia jest jednak posiadanie zaproszenia, które można odebrać osobiście. Co warto wiedzieć przed wydarzeniem?

Data i godzina: 3 października 2026 r., godz. 18:00.

3 października 2026 r., godz. 18:00. Miejsce: Park Kultury w Starachowicach.

Park Kultury w Starachowicach. Zaproszenia: Do odbioru od 20 września w recepcji Parku Kultury

Zespół „Śląsk” – ponad 70 lat tradycji i światowej sławy

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów folklorystycznych. Działa nieprzerwanie od 1 lipca 1953 roku, a jego oficjalną siedzibą jest pałac w Koszęcinie. Zespół zadebiutował w Warszawie jesienią 1954 roku, od razu zdobywając uznanie widowni w całym kraju.W trakcie swojej wieloletniej działalności artyści dali ponad 6 tysięcy koncertów dla ponad 20 milionów widzów na całym świecie. W bogatym programie zespołu znajdują się utwory i tańce ze wszystkich regionów Polski, w tym doskonale znane pieśni takie jak „Szła dzieweczka”, „Karolinka”, „Helokanie” czy „Głęboka studzienka”.