Masz pomysł na Dzień Chłopaka? Opisz go i wygraj 300 zł na zakupy w Galardii w Starachowicach

Jaką niespodziankę szykujesz?

Dzień Chłopaka przypada 30 września. Zanim jednak nadejdzie ten dzień, warto zastanowić się, czym zaskoczyć chłopaka, partnera, brata, przyjaciela czy tatę.

Radio ESKA postanowiło sprawdzić, jakie pomysły mają uczestnicy konkursu. Zadanie jest bardzo proste. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

„Jaką niespodziankę szykujesz na Dzień Chłopaka? Opisz w kilku zdaniach”.

Brzmi łatwo? I właśnie o to chodzi! Można puścić wodze fantazji i opisać zarówno romantyczny wieczór we dwoje, jak i nietypową przygodę, wspólne wyjście czy prezent, którego obdarowany kompletnie się nie spodziewa.

Kreatywność może się opłacić

Najciekawsze pomysły mogą zostać nagrodzone. Na zwycięzcę konkursu czeka karta podarunkowa o wartości 300 zł do Centrum Galardia w Starachowicach.

Taką nagrodę można wykorzystać na zakupy zgodnie z własnymi potrzebami. A wybór jest spory – Galardia przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 14 to miejsce, w którym znajdziemy sklepy z odzieżą, obuwiem, elektroniką, kosmetykami, biżuterią czy artykułami sportowymi.

Można więc znaleźć coś dla siebie albo wykorzystać kartę podczas poszukiwania kolejnego prezentu dla kogoś bliskiego.

Galardia to nie tylko zakupy

Centrum Galardia może być również pomysłem na spędzenie czasu z rodziną czy przyjaciółmi. Na miejscu działają restauracje i punkty usługowe, a miłośnicy kina mogą wybrać się do Heliosa.

Po zakupach można więc odpocząć, coś zjeść albo po prostu spotkać się ze znajomymi.

Konkurs Radia ESKA. Do wygrania 300 zł

Konkurs rozpoczyna się 16 września i potrwa do 29 września. To właśnie w tym czasie można zgłaszać swoje pomysły na niespodziankę z okazji Dnia Chłopaka.

Szczegóły konkursu, zasady oraz możliwość zgłoszenia znajdziecie na stronie starachowickidzienchlopaka.eska.pl.

Nie trzeba wymyślać wielkiej i kosztownej imprezy. Czasami najlepsze pomysły są bardzo proste – liczy się przede wszystkim to, żeby niespodzianka była przygotowana z myślą o konkretnej osobie.

A jeśli przy okazji uda się wygrać 300 zł do wykorzystania w Centrum Galardia, tym lepiej!

Centrum Galardia w Starachowicach

Centrum Galardia mieści się przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 14 w Starachowicach. Oprócz sklepów i punktów usługowych znajduje się tam również kawiarnia oraz miejsca rozrywki.

Dzień Chłopaka może być więc dobrym pretekstem nie tylko do wręczenia prezentu, ale także do wspólnego spędzenia czasu. A teraz można jeszcze sprawdzić, czy własny pomysł na tę okazję okaże się najlepszy w konkursie Radia ESKA.