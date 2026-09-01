Klasa policyjna w Starachowicach oficjalnie wystartowała. Uczniowie ZDZ mają prostszą drogę do munduru

Teoria, strzelnica i sprawność fizyczna. Czego nauczą się przyszli policjanci?

Nowy profil to nie tylko zwykła nauka, ale przede wszystkim praktyczne przygotowanie do specyfiki policyjnej służby. Uczniowie będą rozwijać dyscyplinę, odpowiedzialność oraz sprawność fizyczną. Program nauczania – zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – obejmuje m.in.

podstawowe umiejętności z zakresu technik interwencji,

szkolenie strzeleckie,

elementy musztry i ceremoniału,

kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych.

Dzięki ścisłej współpracy szkoły ze starachowicką komendą, młodzież pozna codzienne obowiązki funkcjonariuszy oraz realne wymagania stawiane kandydatom do służby.

Ogromne ułatwienia przy rekrutacji do Policji. Te przepisy zmieniają wszystko

Utworzenie tej klasy niesie za sobą konkretne, prawne korzyści dla jej absolwentów, które wynikają z nowelizacji Prawa oświatowego z 2024 roku. Osoby kończące oddział o profilu mundurowym zyskują ogromną przewagę podczas późniejszego naboru do Policji lub Straży Granicznej, jeśli złożą dokumenty w ciągu 3 lat od ukończenia szkoły.

Zwolnienie z testu wiedzy – absolwenci są całkowicie zwolnieni z tego etapu podczas postępowania kwalifikacyjnego. Zwolnienie z testu sprawności fizycznej – jeśli uczeń uzyskał pozytywny wynik ze sprawnościówki w ostatnim roku nauki (spełniającej odpowiednie kryteria), nie musi zdawać tego testu podczas rekrutacji. Pierwszeństwo w przyjęciu – pomyślne przejście procedury kwalifikacyjnej daje absolwentom pierwszeństwo przy przyjęciu w szeregi formacji.

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Pierwszy krok do policyjnego munduru

Dla wielu młodych ludzi ze Starachowic ta klasa to szansa na realizację marzeń o pracy w niebieskim mundurze. Nowy profil zacieśnia wieloletnie relacje szkoły z lokalną policją, otwierając przed młodzieżą szerokie perspektywy zawodowe.