Przyjrzeliśmy się statystykom najważniejszych szkół średnich w regionie. Oto jak wygląda zdawalność oraz średnie wyniki procentowe z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym!

Absolutny lider i 100% sukcesu – Społeczne Liceum STO

Wielkie brawa należą się uczniom i pedagogom ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Starachowicach. To jedyna placówka w powiecie, która osiągnęła 100% ogólnej zdawalności! Wszyscy abiturienci bez problemu poradzili sobie z egzaminami.

Język polski: 100% zdawalności (średni wynik: 63,5%)

100% zdawalności (średni wynik: 63,5%) Matematyka: 100% zdawalności (średni wynik: 67,5%)

100% zdawalności (średni wynik: 67,5%) Język angielski: 100% zdawalności (kapitalny średni wynik: 89,95%)

Starcie gigantów: I LO vs II LO. Kto wygrał batalię o punkty?

Rywalizacja między dwoma największymi starachowickimi ogólniakami od lat elektryzuje lokalną społeczność. W tym roku różnice są minimalne, ale na czoło w ogólnej klasyfikacji wysuwa się „Kościuszko”.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Ogólna zdawalność: 94,04%

Język polski: 100% zdawalności (średni wynik: 67,1%)

100% zdawalności (średni wynik: 67,1%) Matematyka: 94,04% zdawalności (świetny średni wynik: 70,82%)

94,04% zdawalności (świetny średni wynik: 70,82%) Język angielski: 99,34% zdawalności (średni wynik: 87,11%)

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Ogólna zdawalność: 93,87%

Język polski: 98,16% zdawalności (średni wynik: 66,27%)

98,16% zdawalności (średni wynik: 66,27%) Matematyka: 96,32% zdawalności (średni wynik: 62,43%)

96,32% zdawalności (średni wynik: 62,43%) Język angielski: 98,77% zdawalności (średni wynik: 86,02%)

Obie szkoły pokazały niezwykle wysoki poziom, stabilnie utrzymując pozycję powiatowej elity edukacyjnej.

Jak poradziły sobie pozostałe licea w Starachowicach?

W zestawieniu rzuca się w oczy dobra postawa „Sportowego”, które w kilku aspektach mocno zaskoczyło.

Sportowe Liceum Ogólnokształcące. Szkoła osiągnęła solidną ogólną zdawalność na poziomie 78,79%. Co ciekawe, aż 96,97% uczniów zdało matematykę (średnia: 50,48%) oraz język angielski (średnia: 70,76%). Język polski przyniósł zdawalność rzędu 84,85%.

Szkoła osiągnęła solidną Co ciekawe, aż 96,97% uczniów zdało matematykę (średnia: 50,48%) oraz język angielski (średnia: 70,76%). Język polski przyniósł zdawalność rzędu 84,85%. III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego. Odnotowało ogólną zdawalność 68,12%. Najlepiej uczniom poszedł język polski (92,75% zdawalności, średnia 56,26%) oraz język angielski (91,30% zdawalności, średnia 72,77%). Królowa nauk okazała się trudniejsza – matematykę zdało 78,26% przystępujących (średnia 42,78%).

Technika i szkoły zawodowe – gdzie było najtrudniej?

Egzamin dojrzałości w technikach to zawsze podwójne wyzwanie, łączone z egzaminami zawodowymi. W powiecie starachowickim liderem wśród tej kategorii zostało Technikum nr 2.

Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Najlepszy wynik wśród lokalnych techników – 65,41% ogólnej zdawalności . Język polski zdało tu 90,23% uczniów, język angielski 90,15% (średnia 68,57%), a matematykę 72,18%.

Najlepszy wynik wśród lokalnych techników – . Język polski zdało tu 90,23% uczniów, język angielski 90,15% (średnia 68,57%), a matematykę 72,18%. Technikum nr 1. Szkoła zamknęła majowe zestawienie z ogólną zdawalnością 58,92%. Najmocniejszą stroną okazał się angielski (82,14% zdawalności), a matematykę zaliczyło 71,43% uczniów.

Szkoła zamknęła majowe zestawienie z Najmocniejszą stroną okazał się angielski (82,14% zdawalności), a matematykę zaliczyło 71,43% uczniów. Niepubliczne Technikum im. Wojska Polskiego (ZDZ). Tutaj maturzyści mieli największe problemy – ogólna zdawalność wyniosła 52,78%. Choć język angielski zdało aż 94,44% uczniów, to barierą nie do przebycia dla wielu okazał się język polski, którego zdawalność wyniosła zaledwie 58,33% przy niskiej średniej (31,31%). Matematykę zdało 86,11% osób (średnia 41,94%).

(Uwaga: Dane dla Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Starachowicach z uwagi na bardzo małą liczbę zdających nie zostały w pełni sklasyfikowane w ogólnych zestawieniach procentowych).