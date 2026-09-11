Kolejny militarny eksponat w Starachowicach. Przy strzelnicy stanęła potężna armata z 1936 roku

Druga taka konstrukcja na terenie klubu

To nie pierwsze tego typu działo, które pojawiło się w tej lokalizacji. Nowo postawiona armata tworzy spójną ekspozycję z zabytkowym modelem D-44, przekazanym na teren strzelnicy rok wcześniej.Oba zabytki trafiły do KS ŚWIT dzięki zaangażowaniu lokalnej firmy StarSan Duo oraz jej właścicieli, Dominika i Pawła Paterów, którzy odnawiają historyczny sprzęt militarny.

Żywa lekcja historii i zbrojeniowe dziedzictwo

Ustawienie zabytkowych armat przy obiekcie sportowym ma nawiązywać do tradycji wojskowych oraz historycznego przemysłu Starachowic. Tożsamość miasta wiąże się nie tylko z powojenną produkcją ciężarówek marki Star, ale również z funkcjonującymi w latach 1920–1939 Zakładami Zbrojeniowymi.W okresie międzywojennym starachowicki zakład, rozwijany we współpracy z koncernami Schneider i Vickers, był kluczowym dostawcą amunicji oraz sprzętu artyleryjskiego dla Wojska Polskiego. Wytwarzano tu m.in. nowoczesne polskie armaty przeciwlotnicze kalibru 75 mm wz. 36. Nowy eksponat przy strzelnicy ma przypominać o tym przemysłowym rodowodzie regionu.

Nowy eksponat militarny przy strzelnicy "Świt" w Starachowicach [GALERIA]

6

Zbrojeniowe serce przedwojennej Polski. Jak Starachowice tworzyły potęgę artyleryjską

Historia Starachowic jest kojarzona głównie z powojenną produkcją ciężarówek marki Star, jednak przed rozpoczęciem ich wytwarzania miasto było jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu obronnego w kraju. Przemysł zbrojeniowy funkcjonował tu w trzech okresach: 1918–1939, 1940–1945 oraz 1945–1948.