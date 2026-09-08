Legenda polskiej armii wraca do gry. Zobacz, co firmy ze Starachowic pokazały na targach w Kielcach

Zabytkowa baza, nowoczesne wnętrze

Kiedy podchodzimy do stoiska numer 3Z-09 na zewnętrznej ekspozycji, od razu rzuca się w oczy potężna, terenowa sylwetka Stara. Na podwoziu Star 266M2 zamontowano zmodernizowaną koparkę K-407 CM. Maszyna robi spore wrażenie, zwłaszcza cztery masywne, hydrauliczne podpory stabilizujące, które utrzymują pojazd podczas pracy.

To wersja koparki, która pierwotnie była produkowana dla wojska jako K-407C – tłumaczy nam Mariusz Lech ze Star San Duo. – Obecnie przedstawiamy propozycję zmodernizowaną. Mamy tu nowoczesne sterowanie joystickami, nową kabinę operatora i szybką zmianę osprzętu dzięki szybkozłączu S50. Czyli wszystko to, czego dzisiaj potrzebuje wojsko.

Pod maską rewolucja: 80% nowych części

Prawdziwa rewolucja kryje się jednak w samym podwoziu. Modernizacja do standardu Star 266M2 to głęboka, gruntowna przebudowa, podczas której inżynierowie wymieniają aż 80% wszystkich części pojazdu. Rama główna, mosty napędowe oraz skrzynia rozdzielcza przechodzą kompletną naprawę główną.Miejsce starego, 150-konnego polskiego silnika zajął nowoczesny motor IVECO o mocy 170 KM, połączony z sześciobiegową manualną skrzynią Eaton. Wszystkie kluczowe instalacje – elektryczna, paliwowa, powietrzna i olejowa – są wymieniane w 100 procentach. Zamiast dwóch dawnych zbiorników po 150 litrów pod ramą wisi teraz jeden zbiornik o pojemności 200 litrów. Dzięki oszczędnej jednostce napędowej Star ma teraz zasięg aż 650 kilometrów na jednym tankowaniu. Co kluczowe dla wojska, pojazd zachowuje swoją legendarną dzielność terenową, w tym możliwość pokonywania brodów o głębokości do 120 cm bez przygotowania (a po przygotowaniu nawet do 180 cm).

Prace ruszyły zimą

Projekt zrodził się stosunkowo niedawno. Pierwsze plany modernizacji K-407C powstały zimą zeszłego roku, a od marca ekipa ostro ruszyła z pracami w warsztatach. Nowa wersja jest nieco cięższa od oryginalnej przez dodatkowe podpory, ale zyskała też nowoczesne oświetlenie robocze 360 stopni i nowy silnik kompatybilny z napędem Stara.To jednak nie jedyna nowość ze Starachowic. Na stoisku stoi też klasyczny Star skrzyniowy 266M2, ale z zupełnie nową kabiną. – Kabina jest w planach produkcyjnych na przyszły rok. Jeśli wszystko dogramy, kolejne modernizowane Stary będą produkowane właśnie w tej nowej wersji 266M2 – zapowiada Mariusz Lech

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Kanadyjski kontrakt w tle

Wspólna ekspozycja starachowickich firm budzi duże zainteresowanie zwiedzających. W czasie naszej rozmowy prezesi obu spółek poszli właśnie podpisywać umowę dotyczącą współpracy na rynku kanadyjskim. Szczegóły tego kontraktu mamy poznać już wkrótce.