Świętokrzyskie. Miasto Końskie

Końskie to miasto w województwie świętokrzyskim, siedziba powiatu koneckiego i gminy miejsko-wiejskiej Końskie. Położone jest na północnym skraju Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, wśród Lasów Koneckich. Według danych z 31 grudnia 2023 roku miasto liczyło 17 514 mieszkańców.

Końskie. Historia

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie miasta pochodzą z XI wieku (cmentarzysko z tego okresu zostało odkryte w północnej części miasta w 1925 roku). Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości, jako własności Szawła syna Prandoty Starego (protoplasty rodu Odrowążów), pochodzi z 1145 roku. Wieś pozostawała w rękach Odrowążów przez kilka kolejnych stuleci.

Zdjęcia. Końskie

Z czego słynęło miasto Końskie?

Miejscowość była ważnym ośrodkiem przemysłowym Zagłębia Staropolskiego, rozwijała się obróbka żelaza oraz produkcja broni. W połowie XVII wieku wieś Końskie wraz z okolicą przeszła w posiadanie rodziny Małachowskich.

Najwybitniejszą postacią spośród Małachowskich był Jan – kanclerz wielki koronny, który w sposób szczególny zasłużył się dla miejscowości.

W 1729 roku nadał przywileje mieszkańcom Końskich, a 30 grudnia 1748 roku, dzięki jego staraniom, król August III Sas nadał Końskim przywilej lokacyjny po czym nastąpiła oficjalna lokacja miasta na prawie magdeburskim.

Wraz z uzyskaniem praw miejskich Końskie otrzymały herb przedstawiający splecione inicjały kanclerza K.J.M. na czerwonym tle i, pod nazwą Końskie Wielkie, stały się centrum zarządzania rozległymi posiadłościami kanclerza.

Akt lokacji miasta spowodował napływ nowych osadników i rozwój rzemiosła, zaczęła pojawiać się miejska zabudowa wokół rynku, a Jan Małachowski przystąpił do budowy zespołu parkowo-pałacowego.

Pobyt Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Końskich

W 1787 roku w mieście gościł powracając z Ukrainy król Stanisław August Poniatowski oraz towarzyszący mu w charakterze kronikarza ksiądz Adam Tadeusz Naruszewicz.

Co zobaczyć w Końskich? Atrakcje turystyczne

Klasycystyczny zespół parkowo-pałacowy wzniesiony przez Jana Małachowskiego w latach 40. XVIII w., na wzór zespołu w Pillnitz.

To jeden z wielu zabytków koneckiej gminy, niewątpliwie jednak najbardziej okazały. W jego skład wchodzi kilka obiektów: skrzydła pałacowe wraz z pawilonami, glorietta, świątynia grecka, oranżeria egipska, altana, kapliczka, "domek wnuczętów", ogrodzenie wraz z basztami oraz sam park z zabytkowym drzewostanem.

W dniach 16 - 18 lipca 1787 r. w koneckim pałacu przebywał powracający z Ukrainy król Stanisław August Poniatowski.

Późnogotycka kolegiata św. Mikołaja w Końskich

Barokowy, przycmentarny Kościół św. Anny i św. Jana Chrzciciela oraz cmentarz z nagrobkami z XVI i XIX w.

dom przy ul. Piłsudskiego 26, z 1798 r.

źródło; Wikipedia, Green Velo

Rynek w Końskich na starych fotografiach

