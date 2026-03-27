Końskie. To świętokrzyskie miasto odwiedził król Stanisław August Poniatowski

Agnieszka Jędrasik
2026-03-27 7:33

Bogata historia, ciekawa architektura, legendy ... W regionie świętokrzyskim nie brakuje miejsc, które warto zobaczyć choć raz. Z pewnością o tym świętokrzyskim mieście słyszeliście wiele razy. Ma ono przepiękny rynek i park, który swego czasu był ponoć najpiękniejszy w Polsce. Wizytował tu sam król Stanisław August Poniatowski. Witamy w Końskich.

Końskie

Autor: facebook.com/swietokrzyskie.pro/ Archiwum prywatne

Świętokrzyskie. Miasto Końskie

Końskie to miasto w województwie świętokrzyskim, siedziba powiatu koneckiego i gminy miejsko-wiejskiej Końskie. Położone jest na północnym skraju Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, wśród Lasów Koneckich. Według danych z 31 grudnia 2023 roku miasto liczyło 17 514 mieszkańców.

Końskie. Historia

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie miasta pochodzą z XI wieku (cmentarzysko z tego okresu zostało odkryte w północnej części miasta w 1925 roku). Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości, jako własności Szawła syna Prandoty Starego (protoplasty rodu Odrowążów), pochodzi z 1145 roku. Wieś pozostawała w rękach Odrowążów przez kilka kolejnych stuleci.

Z czego słynęło miasto Końskie?

  • Miejscowość była ważnym ośrodkiem przemysłowym Zagłębia Staropolskiego, rozwijała się obróbka żelaza oraz produkcja broni. W połowie XVII wieku wieś Końskie wraz z okolicą przeszła w posiadanie rodziny Małachowskich.
  • Najwybitniejszą postacią spośród Małachowskich był Jan – kanclerz wielki koronny, który w sposób szczególny zasłużył się dla miejscowości.
  • W 1729 roku nadał przywileje mieszkańcom Końskich, a 30 grudnia 1748 roku, dzięki jego staraniom, król August III Sas nadał Końskim przywilej lokacyjny po czym nastąpiła oficjalna lokacja miasta na prawie magdeburskim.
  • Wraz z uzyskaniem praw miejskich Końskie otrzymały herb przedstawiający splecione inicjały kanclerza K.J.M. na czerwonym tle i, pod nazwą Końskie Wielkie, stały się centrum zarządzania rozległymi posiadłościami kanclerza.
  • Akt lokacji miasta spowodował napływ nowych osadników i rozwój rzemiosła, zaczęła pojawiać się miejska zabudowa wokół rynku, a Jan Małachowski przystąpił do budowy zespołu parkowo-pałacowego.

Pobyt Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Końskich

W 1787 roku w mieście gościł powracając z Ukrainy król Stanisław August Poniatowski oraz towarzyszący mu w charakterze kronikarza ksiądz Adam Tadeusz Naruszewicz.

Co zobaczyć w Końskich? Atrakcje turystyczne

  •  Klasycystyczny zespół parkowo-pałacowy wzniesiony przez Jana Małachowskiego w latach 40. XVIII w., na wzór zespołu w Pillnitz. 

To jeden z wielu zabytków koneckiej gminy, niewątpliwie jednak najbardziej okazały. W jego skład wchodzi kilka obiektów: skrzydła pałacowe wraz z pawilonami, glorietta, świątynia grecka, oranżeria egipska, altana, kapliczka, "domek wnuczętów", ogrodzenie wraz z basztami oraz sam park z zabytkowym drzewostanem.

W dniach 16 - 18 lipca 1787 r. w koneckim pałacu przebywał powracający z Ukrainy król Stanisław August Poniatowski.

  • Późnogotycka kolegiata św. Mikołaja w Końskich
  • Barokowy, przycmentarny Kościół św. Anny i św. Jana Chrzciciela oraz cmentarz z nagrobkami z XVIdom przy ul. Piłsudskiego 26, z 1798 r.II i XIX w.
  • dom przy ul. Piłsudskiego 26, z 1798 r.

źródło; Wikipedia, Green Velo

Polecany artykuł:

Świętokrzyskie miasteczko, które było miastem królewskim. Ukrywał sie w nim Wła…
QUIZ. Rozpoznasz świętokrzyskie atrakcje turystyczne ze zdjęcia? 8/10 dla najlepszych
Pytanie 1 z 10
W jakiej miejscowości zanjduje się ten zamek?
chęciny

